iPhone Duo je první skládací iPhone a hned v pěti věcech překonává Samsung. Uživatel Foldu přiznává závist

iPhone Duo je telefon skládací jako kniha, se 7,6palcovým vnitřním OLED displejem, 5,4palcovým vnějším displejem, titanovým rámem a pantem. Apple ho sám označuje jako „první skládací iPhone“ a po letech spekulací tak konečně vstoupil do segmentu, v němž Samsung působí od roku 2019. Pět oblastí, ve kterých Duo podle našeho srovnání Fold8 Ultra překonává: plynulost systémových přechodů při skládání a rozkládání, certifikace IP68 místo IP48, nativní nabíjení MagSafe/Qi2 přímo v těle telefonu, poddisplejová kamera FaceTime ukrytá ve vnitřní ploše a výrazně méně viditelný přelom displeje díky 10vrstvé konstrukci s nanotexturou. A ten „uživatel Foldu, který přiznává závist“? Na Redditu se objevil příspěvek uživatele s přezdívkou
, který se výslovně označuje za majitele Galaxy Z Fold8 Ultra a detailně popsal, co mu na Duu imponuje, od nenápadnosti přelomu přes výdrž baterie až po systémové animace. Nejde o profesionální recenzi, ale o autentický hlas z komunity, který se podobnými názory připojuje k širší diskuzi.
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Pět bodů, ve kterých Duo vede
Pojďme si každý z pěti bodů rozebrat konkrétně.
Systémové přechody při skládání. Když iPhone Duo otevřete nebo zavřete, iOS plynule přesouvá obsah mezi vnějším a vnitřním displejem. Nejde jen o zvětšení plochy; systém mění navigaci, rozložení ovládacích prvků i chování aplikace podle pozice zařízení. Apple pro vývojáře připravil nové třídy velikostí, asymetrické bezpečné oblasti a adaptivní vzory postranního panelu. Samsung takovou systémovou integraci na úrovni One UI nenabízí. Důkaz? Uživatel Redditu moomanjohnny, majitel Z Fold 8, se pokusil animaci Duu napodobit na svém telefonu a zjistil, že senzor pantu sice má, ale systémová implementace od Samsungu chybí.
IP68 místo IP48. Tady jde o konkrétní rozdíl v certifikaci. iPhone Duo nese certifikaci IP68 podle IEC 60529, přičemž konkrétní odolnost proti ponoření stanovuje výrobce. Galaxy Z Fold8 Ultra zůstává na IP48. První číslice znamená nižší úroveň ochrany proti prachu, zatímco druhá číslice označuje odolnost proti vodě. Apple sám upozorňuje, že odolnost se používáním a opotřebením snižuje a poškození kapalinou záruka nekryje. Rozdíl mezi IP68 a IP48 je především v prachotěsnosti, nikoli ve voděodolnosti.
Nativní MagSafe/Qi2 v těle. Duo má magnetické uchycení a bezdrátové nabíjení zabudované přímo v konstrukci. Samsung řeší magnety prostřednictvím volitelného obalu s magnetickým kroužkem. Rozdíl v praxi: iPhone Duo můžete položit na kompatibilní nabíječku MagSafe nebo Qi2 bez nutnosti speciálního magnetického krytu.
Poddisplejová kamera FaceTime. Apple ukrývá kameru pod vnitřní displej tak, že při běžném používání není výrazně vidět; aktivuje se při videohovorech. Samsung poddisplejovou kameru u Fold8 Ultra má také, to je fér dodat, ale Apple ji prezentuje jako „skrytou, dokud ji nepotřebujete“ a podle prvních dojmů z komunity je její maskování přesvědčivější.
Méně viditelný přelom. Apple staví na 10 ultratenkých vrstvách displeje, nanotextuře a opticky čirých lepidlech, která mají pomáhat rozkládat napětí v místě ohybu. Výsledkem je přelom, který je pod prstem i okem méně nápadný než u konkurence. Jde částečně o subjektivní dojem, ale právě viditelnost přelomu patří k často zmiňovaným bodům v komunitních diskuzích. Kde Samsung stále vede
Bylo by nepoctivé tvrdit, že Duo Fold8 Ultra poráží jako celek. Samsung si drží jasné výhody:
Hmotnost: 215 gramů oproti 254 gramům u Duu. Rozdíl 39 gramů v kapse poznáte. Vnitřní displej: 8 palců oproti 7,6 palce. A vnější 6,5 palce oproti 5,4 palce u Applu. Fotoaparát: 200Mpx hlavní snímač s teleobjektivem. Apple sází na 48Mpx Fusion a 12Mpx ultraširoký fotoaparát, solidní sestavu, ale jinak zaměřenou. Tloušťka: 4,1 mm v rozloženém stavu oproti 5,2 mm u Duu.
Naše redakční čtení je prosté: Apple obětoval hmotnost a tloušťku ve prospěch odolnosti, integrace nabíjení a dotaženějšího prvního dojmu. Samsung tlačil na tenkost a lehkost, ale zaplatil za to nižší IP certifikací a absencí nativních magnetů.
České ceny a dostupnost
Předobjednávky iPhone Duo v České republice startují 16. října 2026 ve 14:00, prodej pak 23. října. Ceny v
českém Apple Storu:
Úložiště Cena 256 GB 54 990 Kč 512 GB 60 990 Kč 1 TB 72 990 Kč 2 TB 90 990 Kč
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je v ČR v prodeji od 7. srpna 2026 a startuje na 53 999 Kč. Cenová hladina obou zařízení je tedy prakticky totožná; rozhodovat budou ekosystém a priority, ne peněženka.
Za zmínku stojí dva praktické detaily, které v nadšení snadno zapadnou. iPhone Duo je celosvětově pouze s eSIM, což může být komplikace pro uživatele některých menších operátorů nebo při cestování. A místo Face ID tu najdete Touch ID v bočním tlačítku, u skládací konstrukce logické řešení, ale pro ty, kteří si na odemykání obličejem zvykli, jde o změnu.
Začátek dvoupólového boje
Analytická firma
TrendForce odhaduje, že Samsung si v roce 2026 udrží pozici jedničky na trhu skládacích telefonů se 7,1 milionu prodaných kusů a 35,1% podílem. Apple má být hned druhý s 5 miliony kusů a 24,8 %. Nejde tedy o konec Samsungu, ale o začátek skutečné dvoupólové konkurence v segmentu, který dosud neměl soupeře srovnatelné váhové kategorie.
Podle nás Apple neudělal univerzálně lepší skládací telefon než Samsung. Udělal ale něco možná důležitějšího: ukázal, že první generace nemusí znamenat kompromis v odolnosti, nabíjení ani softwarové připravenosti. A právě to je důvod, proč majitelé Foldů na Redditu píšou o závisti; ne proto, že by jejich telefon přestal fungovat, ale proto, že Apple v první generaci doručil věci, na které Samsung podle některých uživatelů dosud nedosáhl.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman