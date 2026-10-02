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iPhone Duo je první skládací iPhone a hned v pěti věcech překonává Samsung. Uživatel Foldu přiznává závist

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Apple 9. září 2026 představil svůj první skládací telefon. V pěti konkrétních oblastech překonává Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Majitelé Foldů si toho všímají.
Apple iPhone Duo, skládací telefon

Apple iPhone Duo, skládací telefon

Zdroj: Apple
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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