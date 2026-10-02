Scenáristé ji odstěhovali do Berlína, ona se s tím smířila. Teď Anetu Krejčíkovou zavolali zpátky do Ulice

Když 1. července 2025 odvysílala TV Nova rozlučkový bonus s Anetou Krejčíkovou, herečka při vzpomínání na dvacet let v Ulici neudržela slzy.
Mluvila o vděčnosti, o potřebě „nadechnout se“ po dvou dekádách intenzivního denního natáčení a o pocitu, že opravdu končí. Její postava Gábina Pumrová-Hermanová odjela za prací do Berlína, kufry byly sbalené a dějová linka zdánlivě uzavřená. Jenže v pondělí 29. září 2026 se v dílu 5197 stalo přesně to, co scenáristé celou dobu drželi jako záložní kartu: Gábina vystoupila z vlaku zpátky do pražského příběhu. Proč právě Berlín, a proč to nebyla náhoda
Berlín jako destinace pro Gábinin odchod vypadal na první pohled jako libovolně zvolená kulisa. Při bližším pohledu do starších sezón se ale ukáže, že německá stopa provází postavu už roky. V roce 2023
TV Nova popisovala obnovenou spolupráci Gábiny s německou návrhářkou Sabine, která jí otevírala dveře do světa vysoké módy za hranicemi. O dva roky později už nabídka od Sabine znamenala delší angažmá v Německu, a scenáristé z toho udělali elegantní odchod.
Žádná smrt postavy, žádný dramatický rozchod. Pracovní přesun do módního centra Evropy. Měkký exit, který nechal vrátka pootevřená. Podle nás šlo o promyšlený tah: tvůrci si uvědomovali, že dvacetiletou postavu nelze jednoduše smazat, aniž by si ponechali možnost ji kdykoliv reaktivovat.
Dvacet let před kamerou a pak ticho, jak Krejčíková prožívala pauzu
Gábina patří k Ulici od jejího prvního dílu v roce 2005. Dvě dekády budování jedné role v denním seriálu představují výkon, který v české televizní produkci nemá mnoho obdob. Krejčíková v rozhovoru pro TV Nova přiznala, že odcházela s pocitem definitivního konce, potřebovala odstup od vyčerpávajícího rytmu každodenního natáčení.
Pauza ovšem neznamenala zmizení z obrazovky. Už v září 2025 se objevila v seriálu
Milionáři, kde ztvárnila výrazně odlišný typ, sebevědomou svůdkyni. Profesní nadechnutí tedy proběhlo, jen mělo jinou podobu, než by čekal divák zvyklý na Gábininy starosti s pubescentním Šímou a partnerské neshody s Hermanem. Comeback, který má rozhýbat celou rodinnou větev
Klíčové je, že návrat Krejčíkové do Ulice nepůsobí jako sentimentální cameo pro pamětníky.
Oficiální bonus TV Nova z 24. září 2026 výslovně říká, že Gábina „musí posunout děj“. Upoutávka odvysílaná ve stejný den jako návratová epizoda pak avizuje, že přijíždí Hermanovi oznámit zásadní věc, a chystá se učinit rozhodnutí s dopadem na celý jejich vztah.
Co přesně má Hermanovi sdělit, tvůrci zatím tají. Z kontextu epizody 5197 ale vyplývá několik signálů:
Šíma reaguje na matčin příjezd s upřímným nadšením, citová vazba zůstala silná. Herman naopak tuší, že za návratem stojí víc než stesk po rodině. Další ukázky naznačují navazující dějový oblouk, tedy rozhodně víc než jednorázový vstup do jedné scény.
Podle nás scenáristé potřebovali znovu oživit partnerskou a rodičovskou linku, která bez Gábiny patnáct měsíců stagnovala. Mužská sestava kolem Hermana a Šímy fungovala, ale postrádala dramatický protipól. Gábinin příjezd z Berlína ho dodává.
Zdroj fotografie: Nextfoto Návraty v Ulici jako osvědčený seriálový mechanismus
Krejčíková rozhodně není první herečkou, kterou tvůrci Ulice po čase přivedli zpět. Při startu dvacáté sezony v roce 2024 TV Nova otevřeně komunikovala „velké návraty oblíbených postav“ a znovuzapojení rodiny Jordánových do příběhu. Comebacky jsou v nejdéle běžícím českém seriálu zavedeným nástrojem, způsobem, jak oživit vyprávění bez nutnosti vytvářet zcela nové postavy.
Gábinin návrat se od těchto precedentů liší v jednom podstatném ohledu: nejde o nostalgické mrknutí na diváky, ale o cílené znovuotevření rodinné větve s konkrétním dějovým impulzem. Herečka sama v rozhovoru pro TV Nova přiznala, že rychlý comeback nečekala, odcházela s tím, že prostě odchází.
Kdy a kde Gábinu na obrazovce zachytit
Diváci, kteří si chtějí návrat nenechat ujít, mají jasný orientační bod: díl 5197, odvysílaný 29. září 2026 v pravidelném čase od 18:30 na Nově. Zda se Krejčíková v obsazení zabydlí na delší dobu, nebo půjde o ohraničený příběhový blok, oficiální zdroje zatím neupřesňují. Jisté je, že její vstup do děje pokračuje minimálně v následujících epizodách, a že zpráva, kterou Gábina Hermanovi přiváží, teprve čeká na rozbalení.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová