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Známé tváře i nováčci. Kdo zasedne do libereckého zastupitelstva?

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Zastupitelstvo v Liberci po komunálních volbách dozná velkých změn. Nově budou o Liberci rozhodovat pouze čtyři uskupení – Starostové pro Liberecký kraj, Lepší Liberec, ANO a také koalice Pirátů a Liberce otevřeného lidem.
Známé tváře i nováčci. Kdo zasedne do libereckého zastupitelstva?

Známé tváře i nováčci. Kdo zasedne do libereckého zastupitelstva?

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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