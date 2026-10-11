Známé tváře i nováčci. Kdo zasedne do libereckého zastupitelstva?

V zastupitelstvu zůstávají zkušení harcovníci, někteří už několikáté volební období, přichází ale i řada nových tváří. Pojďme se tedy podívat, kdo všechno v zastupitelstvu usedne.
Starostové pro Liberecký kraj
Potřetí v řadě vítěz voleb v Liberci. Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník ale tentokrát kandidoval ze druhého místa a místo lídra přenechal mladému vysokoškolskému učiteli Lukáši Hájkovi. Ten už byl v zastupitelstvu poslední čtyři roky, teď se velmi pravděpodobně stane primátorem. Zámečník ale v zastupitelstvu pokračuje také. Stejně jako Ivan Langr nebo Jiří Janďourek a Matyáš Moc. Mezi nováčky jsou Anna Kadlecová nebo Ondřej Makara. Starostové získali celkem čtrnáct mandátů.
Lukáš Hájek 9 215 hlasů
Jaroslav Zámečník 8 600
Tereza Pokorná 8 741
Jiří Janďourek 8 740
David Václavík 8 761
Matyáš Moc 8 738
Jakub Vytiska 8 505
Anna Kadlecová 8 646
Robert Prade 8 567
Ivan Langr 8 700
Jaroslav Podsedník 8 511
Matěj Čepelka 8 497
Marian Böhm 8 499
Ondřej Makara 8 349
Lepší Liberec
Nováček v libereckém zastupitelstvu, ale plný známých tváří. V tomto uskupení najdeme tváře, které jsme dříve vídali například v dresu Starostů, ODS nebo ANO. Nejvíce hlasů získal oblíbený starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, druhá je Martina Teplá, dosavadní náměstkyně primátora za ANO. V zastupitelstvu ale bude i Martin Hoza, který uplynelé čtyři roky zastupoval ODS, dlouholetý lékař Bílých Tygrů Dušan Morman zase kandidoval za Starosty. Lepší Liberec je druhou nejsilnější stranou, získal v zastupitelstvu 11 míst.
Lukáš Pohanka 8 753 hlasů
Martina Teplá 7 429
Jiří Mejsnar 7 018
Lukáš Lehký 6 817
Radovan Novotný 6 872
Jan Čáp 6 957
Dušan Morman 6 862
Martin Hoza 6 692
Zuzana Bendová 6 747
Daniel Suchánek 6 651
Libor Rygál 6 749
ANO 2011
ANO v Liberci sice získalo osm mandátů, jde ale o neúspěch. „Je to mírné zklamání. Před čtyřmi lety jsme získali nad 26 procent. Ale jsme vděční za všechny hlasy, které jsme dostali,“ okomentoval lídr kandidátky Tomáš Rec. Nyní má ANO necelých osmnáct procent a možná ani v Liberci vládnout nebude. Záleží na povolebních vyjednáváních. Kandidátka před volbami prošla zemětřesením, jedinou známou tváří tak je Adam Lenert, který v minulém období vykonával funkci náměstka primátora.
Tomáš Rec 5 456 hlasů
Adam Lenert 5 489
Vít Kyzlink 5 358
Jan Majzner 5 326
Jan Díl 5 349
Jana Ptáčková 5 346
Tomáš Budina 5 330
Libor Ježek 5 284
Piráti a Liberec otevřený lidem
Také koalice Pirátů a Liberce otevřeného lidem (LOL) neskrývala zklamání. V minulém zastupitelstvu měla dohromady osm mandátů, teď jen šest. LOL dodá do zastupitelstva prověřené tváře, u Pirátů pokračuje dosavadní náměstek Jan Hruška, nováčkem je přírodovědkyně Jiřina Macháčková.
Zuzana Kocumová 5 078 hlasů
Josef Šedlbauer 4 636
Jan Hruška 4 474
Jindřich Felcman 4 411
Jaromír Baxa 4 306
Jiřina Macháčková 4 160