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Chicago dostalo od Caroliny devět gólů. Bedard pak zavřel kabinu bez trenérů

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Carolina Hurricanes rozdrtila Chicago Blackhawks 9:2 a už po dvou třetinách vedla 7:0. Pro hosty šlo o další tvrdý večer v nepovedeném začátku sezony. Kapitán Connor Bedard a spoluhráči po utkání svolali schůzku bez trenérů. Právě reakce kabiny ukáže, zda se z debaklu stane důležitý zlom, nebo jen další bolestná porážka.
Chicago dostalo od Caroliny devět gólů. Bedard pak zavřel kabinu bez trenérů

Chicago dostalo od Caroliny devět gólů. Bedard pak zavřel kabinu bez trenérů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:30

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