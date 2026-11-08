Čtyři hodiny od Brna leží termální jezero, kde se lidé vznášejí na hladině i v mrazu. Vodu vyhřívají prameny ze 40metrové jeskyně

Říjnové ráno, nad tyrkysovou hladinou se válí pára a mezi lekníny se pohupují desítky barevných kruhů. V každém z nich odpočívá člověk, pod kterým je místy až 38 metrů hloubky. Jezero Hévíz na západním cípu Balatonu je podle oficiálních maďarských zdrojů největší biologicky aktivní přírodní termální jezero světa. Rozkládá se na zhruba 4,6 hektaru a voda v něm zůstává teplá i tehdy, když na břehu leží jinovatka. Z Brna sem podle plánovače Rome2Rio dojedete autem za 3 hodiny a 44 minut. S tankováním a přejezdem hranic počítejte se čtyřmi hodinami. Pro Moravany je to podle nás nejbližší opravdu velký zahraniční termální zážitek: méně městský než Budapešť, syrovější než kterýkoli aquapark a pořád zvládnutelný během prodlouženého víkendu.
Z Brna k Balatonu za necelé čtyři hodiny: trasa, známky a účet v korunách
Trasa je přímočará. Z Brna po D2 na Bratislavu, přes Slovensko k přechodu Rajka, dál kolem Mosonmagyaróváru po maďarských dálnicích a nakonec po silnicích k západnímu Balatonu. Celkem 311 kilometrů, tedy méně než k mnoha alpským wellness resortům, kam Moravané na víkend běžně vyrážejí. Kdo nechce řídit, může využít přímý autobus, který jede 5 hodin a 35 minut.
Z ostatních částí republiky už jde o delší výpravu. Z Ostravy je to autem 439 kilometrů a zhruba 5 hodin a čtvrt, z Prahy 488 kilometrů a přes šest hodin jízdy. Pražanům proto Hévíz doporučujeme spíš na čtyři dny, ne jen na sobotu a neděli.
Spočítali jsme modelovou cestu pro dva dospělé z Brna autem, bez ubytování a jídla:
Položka Orientační cena Palivo (622 km tam a zpět, spotřeba 6,5 l/100 km) 1 930 Kč Slovenská e-známka na 10 dní 264 Kč Maďarská e-známka D1 na 10 dní 475 Kč Dva tříhodinové vstupy do jezera 620 Kč Celkem zhruba 3 300 Kč
Kdo zvolí objížďku přes Rakousko, zaplatí za desetidenní rakouskou známku dalších asi 313 Kč. Na místě se vyplatí počítat s parkovným: v červené zóně stojí hodina kolem 28 Kč, ve žluté kolem 21 Kč, a to každý den od 8 do 18 hodin. Platit lze forinty v hotovosti, bankovní kartou nebo maďarskou kartou SZÉP.
Jeskyně 38 metrů pod hladinou: proč Hévíz hřeje i v listopadu
Srdce jezera tepe hluboko pod lekníny. Na dně trychtýřovité pánve se otevírá pramenná jeskyně, z níž v hloubce kolem 38,5 metru vyvěrá geotermální voda. Každou sekundu z ní vytéká úctyhodných zhruba 410 litrů. Takové množství stačí na to, aby se veškerá voda v jezeře obměnila do 72 hodin.
V jeskyni se potkávají dva proudy. Teplý má kolem 41,3 °C, studený asi 17,2 °C. Jejich mísením vzniká voda, která na hladině drží příjemnou teplotu bez ohledu na roční období. V létě se povrch ohřeje až na 35 až 38 °C, v nejchladnějších dnech zůstává podle údajů provozovatele a města v rozmezí 22 až 24 °C. Právě neustálý přísun teplé vody zdola vysvětluje, proč jezero ani při rychlé výměně v mrazu nevychladne. Chladná voda jednoduše nemá čas se usadit.
Dno pokrývá vrstva léčivé rašeliny, která podle lázeňské nemocnice svatého Ondřeje soustřeďuje chemické vlastnosti vody. Ta je bohatá na rozpuštěný oxid uhličitý, síru, hořčík a hydrogenuhličitany a obsahuje i slabou radonovou složku. Výzkum zveřejněný v databázi
PubMed na myších modelech zjistil, že hévízská voda a bahno zmírnily bolest a otok kolene při osteoartróze. Na hluboké poškození kloubů ani na některé projevy revmatoidní artritidy však účinek neměly. Hévíz tedy funguje jako doplňková terapie, hlavně u opotřebovaných kloubů. Zázraky od něj čekat nelze. Plavecký kruh, lekníny a půlhodinový limit: jak vypadá koupání v Hévízu
Kdo poprvé vstoupí do vody, rychle pochopí, proč tu skoro každý drží kruh. Hloubka se pohybuje od dvou do 38 metrů a jezero je stavěné na lenošení, sportovní plavání tu nedává smysl. Lidé se nechávají unášet, rozmlouvají, pozorují kachny mezi lekníny. Kruh si můžete půjčit za zhruba 48 Kč na den plus 140 Kč vratné zálohy. Obojí se platí výhradně hotově ve forintech, proto si menší obnos vezměte s sebou.
Lázeňský režim má jasná pravidla, která stanovuje
provozní řád jezerních lázní: jeden pobyt ve vodě by měl trvat 20 až 30 minut, mezi vstupy aspoň půlhodinová pauza, denně celkem maximálně hodinu až hodinu a půlhodinu, bez konzultace s lékařem jen 30 minut, koupání se nedoporučuje při srdečních a cévních potížích, vysokém tlaku, horečce, infekcích a v těhotenství, děti do 12 let mají vstup omezený a musí být pod dohledem dospělého, nezbytné jsou pantofle nebo žabky, stříbrné šperky raději nechte v hotelu.
Do batohu tedy patří plavky, ručník nebo župan a obuv do vody. Zdravý dospělý, který limity respektuje, si koupání v mrazivém vzduchu užije bez obav. Kontrast mezi štiplavým vzduchem a teplou vodou je přitom to nejsilnější, co Hévíz v zimě nabízí.
Podzim 2026 v Hévízu: vstupné, otevírací doba a zavřená lázeňská budova
Na letošní podzim je dobré se připravit. Od jara je sice opět otevřen hlavní vchod ze Schulhofovy promenády, centrální lázeňská budova „A“ a terasa „B“ ale zůstávají uzavřené. Koupe se jen venku. Otužilejším to nevadí, kdo ovšem počítal s vnitřními bazény, musí plán přizpůsobit.
Otevírací doba se během podzimu postupně zkracuje:
5. až 24. října 2026: od 9:00 do 17:30 25. října až 1. listopadu 2026: od 9:00 do 16:30 2. listopadu 2026 až 14. února 2027: od 9:00 do 16:30, vstup přes Festeticsovy lázně, hlavní brána zavřená
Ceník platí od 30. března 2026 do odvolání. Tříhodinový vstup vyjde na 310 Kč, senioři a studenti zaplatí 275 Kč, děti od 6 do 14 let 165 Kč. Celodenní vstupenka stojí 515 Kč (dítě 250 Kč), večerní 250 Kč a příplatek za wellness 225 Kč. Aktuální stav areálu je nejjistější ověřit těsně před cestou na
oficiálním webu Hévízu.
Pro srovnání: budapešťské Széchenyiho lázně nabízejí venkovní termální bazén o teplotě 38 °C a vnitřní bazény od 18 do 40 °C. Jsou ovšem obklopené velkoměstem. Hévíz vsází na přírodní kulisu s lesním pásem kolem jezera a dřevěnými pavilony na hladině.
Keszthely, Sümeg a sklípky v Egregy: program na prodloužený víkend
Samotné jezero vystačí na dopoledne, okolí na celý víkend. Navrhujeme tento rozvrh:
Pátek: odpoledne příjezd z Brna, večer procházka do čtvrti Egregy. Tamní stezka spojuje římské ruiny, vinařství a románský kostelík z doby Arpádovců. Sklenka místního vína po čtyřech hodinách za volantem chutná dvojnásob.
Sobota: ráno tři hodiny v jezeře, dokud je hladina nejklidnější. Odpoledne deset minut autem do Keszthely, kde stojí Festeticsův zámek. Rod Festeticsů tu sídlil dvě stě let a největším pokladem paláce je jediná kompletně dochovaná šlechtická soukromá knihovna v Maďarsku s více než 80 000 svazky. Pompézností připomíná francouzské Versailles. Zámek je otevřen od úterý do neděle mezi 10:00 a 17:00, prohlídka paláce s jednou expozicí stojí 315 Kč, s pěti expozicemi 515 Kč.
Neděle: cestou zpět zastávka na hradě Sümeg, který se tyčí nad městem na vápencovém kopci. V říjnu je otevřen od 9:00 do 18:00, v listopadu a prosinci do 16:00. Dospělí zaplatí 205 Kč, děti 105 Kč. Při sněhu nebo náledí se hrad nenavštěvuje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková