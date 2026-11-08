Víc už si fotbalista přát nemůže. Kubala zakončil hattrick spektakulárními nůžkami

Hrála se 75. minuta a Baník vedl jen o gól. Jiří Boula poslal ze standardní situace centr, Michal Frydrych míč prodloužil do vápna a Kubala se vznesl do vzduchu zády k bráně. Nůžky, síť, 3:1 pro hosty. Radovat se ale ještě nemohl. Videorozhodčí kontroloval možný ofsajd a podle oficiální reportáže
Zbrojovky Brno situaci rozhodl jediný centimetr. Gól platil. Sedmadvacetiletý útočník tak 7. listopadu 2026 ve 14. kole Chance Ligy zkompletoval svůj premiérový ligový hattrick, a to způsobem, o jakém většina hráčů jen sní. Tři góly, každý jiný
Kubala na Srbské nedal jen tři branky, dal tři naprosto rozdílné. Ve 23. minutě přesně zamířil k tyči. O tři minuty později zakončil centr Michala Kohúta, který se podílel na obou úvodních gólech. Baník během chvíle přepnul ze zápasu, ve kterém se dlouho hledal, do vedení 2:0.
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Do poločasu se nic nezměnilo. Pak ale zasáhl brněnský trenér Svědík. O přestávce poslal na hřiště hned tři hráče: Vaníčka, Langera a Klímu. Tah vyšel okamžitě. Vaníček nacentroval zleva a Štěpán Langer ve 48. minutě snížil na 1:2.
Následovalo dvacet minut, které Ostravu znervózňovaly. Baník se postupně vymanil z tlaku, v 64. minutě Bewene trefil tyč a o jedenáct minut později přišel moment, kvůli kterému se o zápase bude mluvit ještě dlouho.
Sám Kubala to pro Oneplay Sport shrnul s úsměvem: „První gól krásný, druhý ještě hezčí a třetí nejhezčí.“ S tím se těžko polemizuje. SportyŽivě oslovila mediální tým Baníku s žádostí o hráčovo vyjádření také, ale jeho další reakci se naší redakci zatím získat nepodařilo.
Gól, který má parametry sezony
Oficiální nominace na gól sezony zatím nepadla. Podle nás ale Kubalova trefa splňuje všechno, co si od takového gólu přejeme. Akrobatické provedení, vysoká sázka, kdy šlo o pojistku po snížení soupeře, a k tomu dramatická dohra s videorozhodčím, kterou rozsoudil centimetr. Nůžky navíc završily hattrick, takže efektní trefa nebyla jen ozdobou, ale i rozhodnutím zápasu.
Mezi kandidáty na nejhezčí gól kola by ji podle nás měl zařadit každý, kdo zápas viděl. Na celoroční žebříček je ještě brzy, sezona je teprve v polovině podzimu.
Za zmínku stojí i historické srovnání. Předchozí ligový hattrick v dresu Baníku zaznamenal Václav Jurečka 8. března 2026 při demolici Zlína 6:2. Kubala na něj tak navázal po osmi měsících.
Konec třísetminutového půstu
Výjimečnost Kubalova večera vynikne teprve v kontextu situace, v jaké Baník do Brna přijel. V lize měl na kontě jen sedm vstřelených gólů a nejhorší útok soutěže. Sedm zápasů nevyhrál. Tři sta minut nedokázal skórovat vůbec.
Pak během tří minut dal Kubala dva góly a Baník měl rázem téměř polovinu dosavadní podzimní produkce.
Přímou příčinu dlouhého půstu zdroje podrobně nerozebírají. Z průběhu zápasu je ale patrné, že Baník začal aktivně. Frydrych měl šanci už ve 4. minutě, Kohút zkoušel přímý kop v osmé. Tentokrát se k aktivitě konečně přidala i přesnost v koncovce. Nešlo nutně o zásadní proměnu hry, spíš o zápas, ve kterém se všechno potkalo ve správnou chvíli.
Výhra má i tabulkovou váhu. Baník je po 13 zápasech třináctý se 14 body a skóre 10:23. Bodově se dotáhl na dvanácté Pardubice a má zápas k dobru. Nováček z Brna zůstává devátý s 20 body, prohrál podruhé za sebou. Ostrava navíc podle Eurofotbalu vyhrála na Srbské po téměř šesti letech.
Změna proběhla i v ostravské brance. Místo Jedličky, který nebyl ani na lavičce, poprvé v sezoně chytal Budinský. Trenér Skuhravý vysvětlil, že po dohodě s brankářem a trenéry brankářů chtěl Jedličkovi dopřát čas, aby během reprezentační pauzy načerpal síly. Na jeho postavení v týmu se prý nic nemění.
Z temného období zpět na výsluní
Kubalův příběh nezačal v Brně. Naposledy se v lize gólově prosadil v březnu 2025, poté ho na dlouho vyřadilo zranění. Podle rozhovoru, který zprostředkoval
inFotbal.cz, si během toho roku kladl otázku, jestli se ještě někdy vrátí. Každý den dřel, aby mohl Baníku znovu pomoct.
Před zápasem prý cítil, že tým góly extrémně potřebuje. „Chtěl jsem tam být pro tým,“ řekl pro Oneplay Sport. Vyšlo to podle něj „geniálně“. Podle inFotbalu před výkopem v nadsázce prohlásil, že dá dva góly. Dal o jeden víc.
Skuhravý ho po utkání vyzdvihl jako jednoho z hráčů, kteří mu v kabině pomáhají nejvíc. Zároveň ale krotil nadšení. Tým podle něj ještě není tam, kde by chtěl být, a problematickou dvacetiminutovku po přestávce nepřešel mlčením.
Pro úplnost: ligový hattrick byl pro Kubalu premiérový, první v kariéře ale nebyl. Podle Davida Sobiška, kterého citoval inFotbal, nasázel tři góly už v srpnu 2018 za béčko Slovácka v Juniorské lize. Večer v Brně mu přinesl i jednu kaňku: v 81. minutě viděl žlutou kartu.
Před reprezentační pauzou nemohl Baník dostat silnější impulz. Tým, který tři sta minut nevěděl, jak skórovat, odjíždí na dva týdny volna s vítězstvím, hattrickem a gólem, který si fanoušci budou pouštět stále dokola. Domácí zápas s Teplicemi v sobotu 21. listopadu od 15:00 tak Ostrava poprvé po dlouhé době nebude hrát pod tlakem, ale s chutí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl