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Víc už si fotbalista přát nemůže. Kubala zakončil hattrick spektakulárními nůžkami

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Filip Kubala dal v Brně všechny tři góly Baníku a hattrick završil nůžkami, které ještě zkoumal VAR. Ostrava vyhrála 3:1 a ukončila sérii sedmi zápasů bez výhry.
Víc už si fotbalista přát nemůže. Kubala zakončil hattrick spektakulárními nůžkami

Víc už si fotbalista přát nemůže. Kubala zakončil hattrick spektakulárními nůžkami

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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