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Malá se tvrdě pustila do Macinky kvůli mužatkám. Lidé jí připomněli, kdo ho posadil do vládyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Poslankyně hnutí ANO Taťána Malá se ostře ohradila proti výrokům vicepremiéra Petra Macinky, který…
Taťána Malá v Poslanecké sněmovně, FOTO: PSP ČR/se souhlasem
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 08.11.2026 14:59
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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Malá se tvrdě pustila do Macinky kvůli mužatkám. Lidé jí připomněli, kdo ho posadil do vlády
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