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Malá se tvrdě pustila do Macinky kvůli mužatkám. Lidé jí připomněli, kdo ho posadil do vlády

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Dennívýzva
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Poslankyně hnutí ANO Taťána Malá se ostře ohradila proti výrokům vicepremiéra Petra Macinky, který…
Taťána Malá v Poslanecké sněmovně, FOTO: PSP ČR/se souhlasem

Taťána Malá v Poslanecké sněmovně, FOTO: PSP ČR/se souhlasem

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:59

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