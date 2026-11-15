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Zlaté listy, které zmizí téměř přes noc. Čím je jinan dvoulaločný tak výjimečný?

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Včera ještě měl korunu plnou zlatých vějířků. Dnes zůstalo na větvích pár listů a pod stromem leží souvislý žlutý koberec. Jinan dvoulaločný neboli Ginkgo biloba umí předvést jedno z nejpůsobivějších podzimních představení. Zlato se chystá celé dny. Opad může přijít najednou Vějířovité listy jinanu jsou od jara do léta zelené díky chlorofylu. Na podzim se chlorofyl […]
Jinan zvládne i náročnější městské stanoviště. Patří mezi dřeviny poměrně dobře snášející znečištěné ovzduší a zasolení půdy. Může tak být zajímavou volbou do předzahrádky u frekventované komunikace. Odolnost vůči soli ale neznamená, že je vhodné přímo ke

Jinan zvládne i náročnější městské stanoviště. Patří mezi dřeviny poměrně dobře snášející znečištěné ovzduší a zasolení půdy. Může tak být zajímavou volbou do předzahrádky u frekventované komunikace. Odolnost vůči soli ale neznamená, že je vhodné přímo ke

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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