Zlaté listy, které zmizí téměř přes noc. Čím je jinan dvoulaločný tak výjimečný?

Včera ještě měl korunu plnou zlatých vějířků. Dnes zůstalo na větvích pár listů a pod stromem leží souvislý žlutý koberec. Jinan dvoulaločný neboli Ginkgo biloba umí předvést jedno z nejpůsobivějších podzimních představení. Zlato se chystá celé dny. Opad může přijít najednou
Vějířovité listy jinanu jsou od jara do léta zelené díky chlorofylu. Na podzim se chlorofyl rozkládá a vynikají žluté pigmenty. Vzniká tak často téměř jednolitá zlatá barva. Načasování ale závisí na počasí, stanovišti i samotném stromu.
Zvláštností jinanu je rychlost, s níž se dokáže zlaté koruny zbavit. Po silnějším nočním mrazu se uvolní velké množství listů najednou. Někdy opadá většina během jediného dne. Právě listopadové ochlazení může tuto podívanou nečekaně ukončit. Zatímco některé jinany si zlaté listy ještě drží, jiným stačí jediná mrazivá noc, aby se jejich koruna během následujícího dne téměř vyprázdnila. Strom z dávných časů, který potřebuje místo
Ačkoli na první pohled připomíná běžný listnatý strom, botanicky patří mezi nahosemenné. Na jeho listech si všimněte ještě jedné nezvyklosti. Žilky se opakovaně vidličnatě větví a nevytvářejí síť, jakou známe třeba z javoru. Základní druh však může v dospělosti vyrůst do výšky přes dvacet metrů. Zpočátku působí štíhle, s věkem se ale rozrůstá. Do předzahrádky proto nepatří jen proto, ževypadá půvabně a kompaktně. Lepší je vybrat správný kultivar hned na začátku. Nelekejte se pomalého růstu. V prvních letech po výsadbě může jinan přirůstat překvapivě pomalu a jeho koruna bývá řídká nebo nepravidelná. Nemusí to znamenat, že se mu nedaří. Jakmile se dobře ujme, může se růst zrychlit a koruna postupně zahustit. Zdroj: Pexels Samčí nebo samičí? Otázka, kterou řešte už na začátku
Jinany mají samčí a samičí jedince. Samičí stromy vytvářejí semena s dužnatým žlutým obalem, který po dozrání a pádu na zem výrazně nepříjemně zapáchá. V botanickém smyslu přitom nejde o pravé plody. Obaly špiní dlažbu a mohou navíc dráždit pokožku. Aby toho nebylo málo, jejich semena jsou toxická pro domácí zvířata.
Proto je k terase, vstupu do domu nebo podél cesty rozumnější pořídit ověřený samčí kultivar. U mladé semenáčové rostliny se pohlaví nemusí dlouhá léta poznat. Samotný nápis jinan dvoulaločný na visačce tedy nestačí. Hledejte proto konkrétní samčí kultivar, množený vegetativně. Jeden jinan, tři naprosto odlišné zahrady
Do větší zahrady se hodí samčí Autumn Gold s výrazným podzimním vybarvením. Počítejte ovšem se stromem, který může mít přibližně 12 až 15 metrů a rozložitou korunu. Pro užší prostor lze zvolit samčí Princeton Sentry, který dorůstá přibližně 8 metrů na výšku a 3 metrů do šířky.
Do menší zahrady nebo velkého květináče se hodí Mariken. Roste pomalu a vytváří hustou, zaoblenou až mírně převislou korunku. Často se prodává naroubovaný na kmínku. Při výběru tedy nesledujte jen velikost koruny, ale také výšku místa roubování. Ta totiž určí, jak vysoko nad zemí bude kompaktní korunka sedět. I ten se časem rozrůstá do šířky. U kmínkových forem navíc každé jaro kontrolujte výhony vyrůstající pod místem roubování. Patří podnoži, nikoli vybranému kultivaru, a mohou narušit tvar koruny. Dokud jsou mladé, odstraňujte je co nejblíže místu, odkud vyrůstají. Zlatý koberec z listů jinanu nemusíte hned vyhazovat. Z trávníku je raději shrabte, aby silná vrstva nebránila přístupu světla. Část listí ale můžete přesunout na záhony, kde poslouží jako přirozený mulč a úkryt drobným živočichům. Vrstva by neměla být příliš silná, aby se listy neslepily do neprodyšného koberce. Zdroj: Pexels Kde bude na podzim skutečně zářit?
Nejlépe mu vyhovuje slunné místo a propustná půda. Snese různé půdní typy i městské ovzduší, dlouhodobě zamokřená zem je ale špatná volba. Na těžké zahradě proto nejprve zjistěte, zda po dešti zůstává v místě výsadby voda. Hluboká jáma vyplněná lehkým substrátem problém nevyřeší. Voda se v ní může stejně nahromadit.
Při plánování místa myslete také na pohled z domu. Jinan vynikne tam, kde jej podzimní slunce prosvítí a kde nebude jeho koruna zanikat mezi jinými stromy. Velký kultivar však nesázejte ke zdi ani pod vedení. U chodníčku počítejte s tím, že nádherný zlatý koberec možná budete muset během jediného odpoledne uklidit. Sázet v listopadu? Ano, ale ne za každou cenu
V polovině listopadu ještě můžete sázet, rozhodující je stav zeminy. Do promrzlé či vodou nasáklé půdy jej nesázejte. Rostlinu v kontejneru před výsadbou zalijte, prohlédněte kořeny a připravte jámu spíše širší než hlubší. Kořenový náběh u paty kmene má po zasazení zůstat na úrovni okolního terénu, nikoli pod vrstvou hlíny. Zlaté listy si můžete uchovat i po podzimu. Ne všechny vějířky musí skončit na kompostu. Několik nepoškozených, suchých listů rozložte jednotlivě mezi savé papíry a zatěžkejte knihou. Po důkladném vysušení je můžete použít do podzimních přání, zarámovaných herbářových obrázků nebo přírodních dekorací. Zdroj: Pexels Odolný neznamená bez péče
Zakořeněný jinan zvládá sucho, čerstvě vysazený nikoli. První vegetační sezony sledujte vlhkost půdy a za sucha zalévejte vydatněji, nikoli jen pár doušky navečer. Ani v zimě nenechávejte kořenový bal úplně vyschnout, pokud dlouho neprší a půda není zmrzlá. Naopak vytrvalé přemokření mu neprospěje. Zejména u Marikenu v květináči je potřeba hlídat i zimu. Kořeny v něm promrzají snáze než kořeny v zahradní zemi. Pomůže velká nádoba s odtokem, izolace při silných mrazech a kontrola vlhkosti za oblevy. Jinan navíc nepotřebuje pravidelné tvarování. Odstraňujte spíš poškozené či nevhodně rostoucí větve, než abyste se snažili řezem napravit špatně vybranou odrůdu. Zdroj info: Royal Horticultural Society, Better Homes and Gardens