Rodiče přepíšou na dospělé dítě dům nebo babička pošle peníze na bydlení a obdarovaný ze zákona nezaplatí ani korunu na dani z příjmů. Jakmile ale dar přesáhne 5 000 000 Kč, musí ho příjemce nahlásit finančnímu úřadu. Kdo oznámení nepodá ani po výzvě, tomu hrozí pokuta 15 % z celé částky. U domu za 10 000 000 Kč jde o 1 500 000 Kč.
Blízká rodina daň z příjmů neplatí
Dům od rodičů, peníze od babičky nebo dar od bratra či tety se nedaní, ať jde o jakoukoli částku. Bez ohledu na výši jsou osvobozené i dary od manžela nebo registrovaného partnera, od dětí a vnoučat, strýců, synovců a neteří. Stejně to platí pro tchána, tchyni, zetě, snachu a nevlastní rodiče či děti, dokud trvá manželství, které tento vztah zakládá.
Osvobození končí u bratrance, sestřenice, kamaráda a nesezdaného partnera. Dar od druha nebo družky je bez daně, jen když spolu oba před darem aspoň rok bydleli, společně hospodařili a obdarovaný se o domácnost staral nebo byl na partnerovi odkázaný výživou. Při kontrole musí společné soužití doložit příjemce, třeba nájemní smlouvou nebo výpisy z účtu.
Od ostatních lidí se nedaní jen příležitostné dary do součtu 50 000 Kč za kalendářní rok od téhož dárce. Po překročení této hranice se zdaní celá částka. U daru 500 000 Kč od kamaráda vyjde při sazbě 15 % a bez dalších příjmů daň na 75 000 Kč, sociální ani zdravotní pojištění se z daru neplatí. Sazba 23 % platí pro rok 2026 až nad 1 762 812 Kč ročního základu.
Zkomplikovat se mohou i rodinné půjčky bez papíru. Podle serveru e15 může finanční úřad bez písemné smlouvy posoudit jako dar i peníze, které si rodiče s dětmi jen půjčili. Banky totiž podle pravidel proti praní špinavých peněz hlídají vyšší převody a částky nad 270 000 Kč se ze zákona posílají bezhotovostně na účet.
Dar nad pět milionů se hlásí finančnímu úřadu
Ani u daru, ze kterého se nic nedaní, povinnosti vůči úřadu vždy nekončí. Každý osvobozený dar nad 5 000 000 Kč musí obdarovaný nahlásit finančnímu úřadu podle trvalého bydliště, i když jinak daňové přiznání nepodává.
Podle Finanční správy se hranice 5 000 000 Kč posuzuje u každého daru zvlášť, a když nemovitost dostane víc lidí, počítá se podíl každého z nich. Umělé rozdělení jednoho daru na menší části ale může úřad posoudit jako obcházení zákona. Když dar plyne do společného jmění manželů, stačí, aby ho oznámil jeden z nich. Dar domu nebo bytu se oznamuje, i když je zapsaný v katastru, protože výjimka z oznamování platí jen pro prodej nemovitosti.
Termín hlášení závisí na tom, jestli příjemce za daný rok podává daňové přiznání. Kdo přiznání nepodává, což je u rodinných darů nejčastější případ, má čas do 1. dubna následujícího roku, u darů z roku 2026 tedy do 1. dubna 2027. Delší lhůty podle Finanční správy platí jen pro toho, kdo přiznání zároveň podává: elektronicky do 3. května 2027 a přes daňového poradce do 1. července 2027. U nemovitosti rozhoduje rok, kdy se nový vlastník zapsal do katastru.
Oznámení lze poslat přes portál Moje daně, na tiskopisu 25 5252 nebo vlastním dopisem s výší příjmu, datem nabytí a popisem daru. Znalecký posudek pro ověření limitu není nutný, cenu nemovitosti lze odhadnout podle srovnatelných nabídek. Kalkulačka níže spočítá, jestli je konkrétní dar od daně osvobozený, kolik by se případně zaplatilo a do kdy se musí oznámit.
Kalkulačka: Kalkulačka daně z daru 2026: platí se daň a musí se dar oznámit? – spočítejte si to na BetterLife.cz
Za neoznámený dar hrozí pokuta až 15 procent
Sankce podle § 38w zákona o daních z příjmů má tři stupně podle toho, kdy příjemce chybu napraví. Pokuta je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí a úřad ji může prominout jen na žádost z ospravedlnitelného důvodu.
|Situace
|Pokuta
|Dar 10 000 000 Kč
|Oznámení po lhůtě bez výzvy
|0,1 %
|10 000 Kč
|Oznámení v náhradní lhůtě po výzvě
|10 %
|1 000 000 Kč
|Nepodání ani v náhradní lhůtě
|15 %
|1 500 000 Kč
Nový vlastník nemovitosti podává přiznání v lednu
Po zápisu darovaného domu či bytu do katastru podává nový vlastník do 31. ledna následujícího roku přiznání k dani z nemovitých věcí podle stavu k 1. lednu. Daň se platí do 31. května, nad 5 000 Kč ve dvou splátkách do 31. května a do 30. listopadu. Dárce do 31. ledna oznámí úřadu, že nemovitost už nevlastní.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (e15, money, muj-pravnik, financnisprava.gov).