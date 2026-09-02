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Drsné výhrůžky prezidentovi i poslankyním. Na autory míří obsáhlé trestní oznámení

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„Zabít“,„zastřelit“,„znásilnit“. Některé výhrůžky adresované politikům na sociálních sítích zjevně překračují hranu mezi vulgaritou a trestným činem. Řadu konkrétních příkladů drsných výroků některých českých facebookových diskutérů nabízí čerstvé a obsáhlé trestní oznámení, které již řeší Policie ČR. Obsahuje desítky zdokumentovaných výroků, které se týkají poslanců, poslankyň nebo prezidenta republiky. HlídacíPes.org má dokument k dispozici. „Petra Pavla
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profimedia-0770130242

Zdroj: Demonstrace Česko proti bídě svolaná Jindřichem Rajchlem, 2023. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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