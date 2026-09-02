Drsné výhrůžky prezidentovi i poslankyním. Na autory míří obsáhlé trestní oznámení

„Zabít“,„zastřelit“,„znásilnit“. Některé výhrůžky adresované politikům na sociálních sítích zjevně překračují hranu mezi vulgaritou a trestným činem. Řadu konkrétních příkladů drsných výroků některých českých facebookových diskutérů nabízí čerstvé a obsáhlé trestní oznámení, které již řeší Policie ČR. Obsahuje desítky zdokumentovaných výroků, které se týkají poslanců, poslankyň nebo prezidenta republiky. HlídacíPes.org má dokument k dispozici.
„Petra Pavla nechám zastřelit od Ukrajinců“, případně „Ty vole už mně to se⁎e! Zabijte ho někdo zaplatím za to“ či „ZABTE UŽ NĚKDO NACISTU pávka“. Tyto a mnoho dalších variací nenávistných komentářů explicitně vyzývajících k zabití prezidenta republiky, včetně printscreenů a jmen autorů, obsahuje trestní oznámení čítající 144 stran.
Podal ho analytik poslaneckého klubu Pirátů Janusz Konieczny, který se už dříve podobně angažoval například v kauzách výhrůžek novinářkám Zuzaně Černé a Saše Uhlové. Na přípravě trestního oznámení se podílela i Tereza Nislerová, která aktuálně za Piráty kandiduje na post pražské primátorky.
Svou porci nenávisti dostali i mužští politici jako předseda Pirátů Zdeněk Hřib („Zastřelte to hovado !!!“) nebo exministr za STAN Martin Dvořák („Zastřelte to někdo“). Tento výčet přitom zdaleka není úplný.
Právě výhrůžky prezidentovi ze shromážděného vzorku nenávistných komentářů početně vyčnívají. Je jich celkem 27, tedy víc než třetina z celkového množství zdokumentovaných příspěvků.
Podmínka za výhrůžky smrtí
Za výhrůžky smrtí novinářce Černé publikované na Facebooku pod příspěvkem poslance Jindřicha Rajchla, který v něm novinářku rovněž urážel, nedávno okresní soud v Děčíně uložil jejich autorovi půlroční podmínku a peněžitý trest deset tisíc korun.
Sám Janusz Konieczny říká, že trestních oznámení kvůli výhrůžkám nebo nenávisti na internetu podal zatím kolem patnácti.
Ukázka z nenávistných komentářů na adresu pirátských poslankyň Stojanové a Richterové a prezidenta Petra Pavla obsažených v podaném trestním oznámení
(text obsahuje explicitní výrazy a vulgarity, pozn. red.)
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„Sám si vyčítám, že si nevedu statistiku. Taky záleží, co všechno bych do toho počítal. Zabýval jsem se nenávistnými projevy například po žhářském útoku v Bohumíně. Podobně jsem se snažil řešit situaci po střelbě v ostravské nemocnici, kdy portál Aeronet zveřejnil, že za útokem stojí Židé,“ přibližuje některé z příkladů.
Jeho čerstvé trestní oznámení obsahuje celkem 73 konkrétních citovaných komentářů. Vyzývají k zastřelení, zabití či znásilnění veřejné osoby, kromě politiků a političek také například novinářek a novinářů, nebo těmto osobám samy přímo vyhrožují smrtí.
Nenávist nejen na profilech SPD
Terčem výhrůžek se opakovaně staly například pirátské poslankyně Olga Richterová („Zabte ji...zubejdu !!!“), Kateřina Stojanová („Pirátskou lůzu pověsit“ a k tomu vícero výzev ke znásilnění) poslankyně STAN Michaela Šebelová („Už tu kurvu zastřelte!“) či bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny z TOP 09 Markéta Pekarová Adamová („Já osobně tě zabiju ti kurvo“).
Svou porci nenávisti dostali i mužští politici jako předseda Pirátů Zdeněk Hřib („Zastřelte to hovado !!!“) nebo exministr za STAN Martin Dvořák („Zastřelte to někdo“). Tento výčet přitom zdaleka není úplný.
Autoři trestního oznámení přímo v dokumentu upozorňují, že „značný počet podezřelých komentářů a výzev byl zachycen na profilech politiků extremistické strany SPD a Motoristů a částečně i na stránkách politiků hnutí ANO“.
Konkrétně zmiňují profily poslanců Jindřicha Rajchla, Tomia Okamury, Radima Fialy či Zuzany Majerové. Nenávist k politikům však nemíří jen na současnou opozici.
Rád bych požádal veřejnost, aby se nebála tyto případy oznamovat. Má to rozhodně smysl, protože řada případů již skončila pravomocným odsouzením.
Verbálním útokům na ženy v politice se letos věnoval například i jeden z dílů publicistického pořadu České televize Fenomén doby. Své zkušenosti s hejtry tam tlumočily například i poslankyně ANO Taťána Malá a Helena Válková nebo poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková.
Součástí pořadu byla i osobní konfrontace některých autorů nenávistných výroků. Ti je před kamerou většinou bagatelizovali, jiní se ale obhajovali, jeden člověk televiznímu štábu kvůli otázkám fyzicky vyhrožoval.
Nenechat to být
To, že verbální agresivita v anonymním prostředí sociálních sítí může přerůst ve skutečný fyzický konflikt, už několik let popisuje z vlastní zkušenosti zmíněná pirátská poslankyně Olga Richterová. Už předloni jí vyhrožoval muž v tramvaji a slovní agresivitu na veřejnosti zažívá i nadále.
„Když jdu po ulici, když jedu tramvají, když jdu s dětmi z hřiště, tak čas od času jsou na mě lidi tak nesmírně slovně agresivní, že to někdy je tak děsivé, že bylo potřeba volat policii,“ popsala ve zmíněné reportáži ČT.
Richterová spolu s poslankyní ODS Evou Decroix letos začátkem roku obdržely vulgární dopisy s výhrůžkami fyzickým násilím. Podle razítka na obálce je stejný autor poslal z Karviné. Stejný dopis dostal i prezident Petr Pavel. Policie v tomto případě nedohledala pachatele a případ odložila.
Eva Decroix se loni ještě coby ministryně spravedlnosti osobně sešla s jiným mužem, který ji i další političky a politiky na sociálních sítích sprostě urážel.
Loňský průzkum nevládní organizace Fórum 50 % a pražské kanceláře nadace Friedrich-Ebert-Stiftung mezi 36 poslankyněmi ukázal, že 81 procent dotázaných političek má zkušenost s psychologickým násilím. Vnímají také, že v porovnání s útoky na politiky-muže je agrese vůči političkám často mnohem osobnější a mívá sexuální podtext.
Téměř 60 % respondentek průzkumu, které musely čelit výhružkám násilím, tyto incidenty nenahlásilo policii.
„Rád bych požádal veřejnost, aby se nebála tyto případy oznamovat. Má to rozhodně smysl, protože řada případů již skončila pravomocným odsouzením,“ apeluje spoluautor aktuálního rozsáhlého trestního oznámení Janusz Konieczny.