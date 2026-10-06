Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Žena s mnoha schopnostmi a dobrodružným životem. To je Galla Placidia

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V době, kdy ženy jen zřídka měly příležitost uplatnit svůj vliv, byla Galla Placidia dcerou, sestrou, manželkou a matkou různých císařů a také královnou Vizigótů. V době těsně před pádem Římské říše nakonec disponovala nesmírnou mocí.
Žena s mnoha schopnostmi a dobrodružným životem. To je Galla Placidia

Žena s mnoha schopnostmi a dobrodružným životem. To je Galla Placidia

Zdroj: Classical Numismatic Group / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Koření v historii: Jak exotická chuť, za kterou se platilo ve zlatě, změnila svět
Koření v historii: Jak exotická chuť, za kterou se platilo ve zlatě, změnila svět
Za naši žárlivost může evoluce: „V lebce máme mozek pračlověka v moderním světě a stejné instinkty“
Za naši žárlivost může evoluce: „V lebce máme mozek pračlověka v moderním světě a stejné instinkty“

Pokud jde o vztahy, lásku, sex a podvádění, řídíme se stejnými instinkty jako pravěcí lidé. Zcela jinak...

Stavba Eiffelovy věže byla naprostým unikátem. Proč ji ale Francouzi neměli rádi?
Stavba Eiffelovy věže byla naprostým unikátem. Proč ji ale Francouzi neměli rádi?

Eiffelova věž je nejznámější dominantou Paříže, byť vznikla relativně nedávno, teprve v 19. století. Její...

Móda ve starověku: Od bederních roušek po tógy a chitony
Móda ve starověku: Od bederních roušek po tógy a chitony

Móda je jedním z aspektů kultury, který se vyvíjel po celou historii lidstva. Každá doba a kultura měla své...

Anglická královna cestovala často pod falešným jménem. Proč? A byla odhalena?
Anglická královna cestovala často pod falešným jménem. Proč? A byla odhalena?

Nikdo neznal „hraběnku z Kentu" nebo „hraběnku z Hohenembs". Ale Švýcaři se nenechali zmást a věděli, kdo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.