Žena s mnoha schopnostmi a dobrodružným životem. To je Galla Placidia

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Žena s mnoha schopnostmi a dobrodružným životem. To je Galla PlacidiaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V době, kdy ženy jen zřídka měly příležitost uplatnit svůj vliv, byla Galla Placidia dcerou, sestrou, manželkou a matkou různých císařů a také královnou Vizigótů. V době těsně před pádem Římské říše nakonec disponovala nesmírnou mocí.
Žena s mnoha schopnostmi a dobrodružným životem. To je Galla PlacidiaZdroj: Classical Numismatic Group / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 06.10.2026 16:30
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