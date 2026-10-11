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Zemřela hvězda kultovního filmu Bony a klid. Bylo mu 82 let

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Český film a divadlo ztratily herce, jehož tvář si pamatují generace diváků. Miloslav Kopečný zemřel ve věku 82 let a zanechal po sobě desítky nezapomenutelných postav.
Zemřela hvězda kultovního filmu Bony a klid. Bylo mu 82 let

Zemřela hvězda kultovního filmu Bony a klid. Bylo mu 82 let

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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