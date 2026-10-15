Žehličku se spáleninami nevyhazujte. Směs ze dvou surovin ze spíže vrátí plotnu do původního stavu za čtvrt hodiny

Žehličku se spáleninami nevyhazujte. Směs ze dvou surovin ze spíže vrátí plotnu do původního stavu za čtvrt hodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
I tu nejspálenější žehličku jednoduše vyčistíte už za 5 minutZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 15.10.2026 05:10
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