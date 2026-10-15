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Žehličku se spáleninami nevyhazujte. Směs ze dvou surovin ze spíže vrátí plotnu do původního stavu za čtvrt hodiny

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Pomocí jedlé sody a octu se jednoduše zbavíte připálených skvrn nejen na své žehličce. Košili už sice nezachráníte, ale žehličku ještě určitě ano.
I tu nejspálenější žehličku jednoduše vyčistíte už za 5 minut

I tu nejspálenější žehličku jednoduše vyčistíte už za 5 minut

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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