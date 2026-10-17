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Žebříček legend F1: Kdo vyhrál nejvíce závodů za jeden tým?

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Vítězství Maxe Verstappena při Velké ceně Singapuru minulý víkend nebylo jen jeho prvním triumfem na okruhu Marina Bay, ale zároveň ho přiblížilo k dalšímu rekordu.
2000_Japonsko_pódium

2000_Japonsko_pódium

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:37

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