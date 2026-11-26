Cadillac se rozhodl ponechat Valtteriho Bottase a Sergia Pereze i pro svou druhou sezónu ve formuli 1, čímž výrazně snížil Hertovy naděje na účast v tomto šampionátu.
Sezóna tohoto Američana ve formuli 2 také skončila předčasně, protože Herta se nevrátí na poslední dva závody v Kataru a Abú Dhabí.
Buxton však vyjádřil pochybnosti nad tím, proč Herta odmítl možnost zůstat v týmu Cadillac, vzhledem k investicím, které TWG Motorsports a Dan Towriss vložili do Hertových nadějí na F1.
Hertův odchod z IndyCar a přestup do F2 měly za cíl zajistit mu superlicenci FIA, která je nutná pro účast v F1.
Will Buxton není Coltonem Hertou příliš nadšený
V podcastu SPEED Buxton uvedl: „Bylo potvrzeno, že Valtteri Bottas příští rok nastoupí za Cadillac, což znamená, že pro Coltona Hertu už není místo, a vím, že mnoho našich diváků bude samozřejmě zajímat, jak to s Coltonem Hertou vypadá. Nabídli mu roli rezervního jezdce. On to odmítl. A bylo oznámeno, že se nevrátí na poslední dva víkendy sezóny formule 2. A upřímně řečeno, jsem zmatený a zklamaný z Coltonova rozhodnutí, že, abych byl upřímný, nakonec prostě udělal scénu. Myslím, že je to extrémně dětinské.“
„Byl nejlépe placeným jezdcem v IndyCar, protože Dan Towriss a TWG ho prostě milují, že? Viděli v něm potenciál, věřili mu a investovali do něj spoustu prostředků. A když zakládali svůj tým formule 1, věděli, že je to způsob, jak mohou Coltonovi, kterého milovali, dát příležitost splnit si svůj sen.“
„Zajistili mu superlicenci pro F1 tím, že mu poskytli více tréninkových jízd, než kolik mu mělo být přiděleno, aby tu superlicenci získal. A jakmile tu superlicenci dostane, řeknou mu: ‚Zůstaň u nás jako rezervní jezdec a prostě se ještě trochu přiuč, a pak uvidíme, jak to bude vypadat v roce 2028.‘ On se k nim otočí a nakonec jim prostě dá facku, plivne jim do tváře.“
„Po tom všem, co pro něj udělali, po tom všem, co do něj investovali, času i peněz, se k nim otočí zády a všechno to prostě zahodí. Kdybych byl Dan Towriss, byl bych rozzuřený a zklamaný, že někdo, v koho jsem věřil a komu jsem dal všechno, abych mu pomohl splnit jeho sen, se ke mně takhle otočí a zachází se mnou takhle.“
Hertovo rozhodnutí nepřijmout místo náhradníka také vedlo Buxtona k úvahám, zda by to mohlo ohrozit jeho šance na návrat do IndyCar, zejména pokud jde o možnou účast na příštím ročníku závodu Indy 500 s bývalým týmem Andretti.
„A lidé prostě předpokládají, že se Colton objeví ve čtvrtém voze Andrettiho týmu na závodě Indy 500. Myslíte si, že ho Towriss posadí do auta poté, co mu to všechno hodil do tváře?“