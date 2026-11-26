Lewis Hamilton věří, že si s týmovým kolegou Charlesem Leclercem po jejich poslední bitvě z minulého týdne v Las Vegas vše vyříkají. Zároveň zdůraznil, že oba jezdci mají nadále povoleno spolu volně závodit.
Jen dva týdny poté, co oba v Mexiku kolidovali v boji o vedení a vyvolali tím u šéfa stáje Freda Vasseura hněv, se historie opakovala. V ulicích Las Vegas byl za vzájemný kontakt označen za viníka Leclerc a celá situace připravila oba piloty o solidní bodový příděl.
Další kolize vyvolala u Vasseura novou vlnu rozhořčení a rozpoutala debaty o tom, jak dokáže své dvě týmové jedničky srovnat do latě. „Je to nepřijatelné,“ soptil šéf Ferrari po závodě. „Je to nedostatek respektu vůči týmu i sponzorům – přesně to samé, co jsem říkal po Mexiku. Myslel jsem, že jsme si to v São Paulu jasně vyříkali. Dnes to nebylo profesionální.“
Leclerc ve čtvrtek v Kataru uvedl, že „intenzivně přemýšlí o tom, jak společně s týmem najít řešení, které zajistí maximalizaci bodového zisku pro stáj a zabrání opakování událostí z minulého týdne“. Konkrétní návrhy si ale Monačan zatím nechal pro sebe.
Také Hamilton nasadil smířlivý tón a prohlásil, že je nadále přesvědčen o tom, že dokáže s Leclercem v týmu harmonicky fungovat v roli dvou rovnocenných jedniček.
„Ano, věřím tomu. Vyřešíme to,“ řekl Hamilton. „Jsme přece jen týmoví kolegové a myslím, že se z těchto zkušeností vždycky poučíme, i když to tak na první pohled nemusí nutně vypadat. Z tohoto náročného období si ale rozhodně odneseme cenné poznatky. Pořád věřím ve všechno, co v zákulisí budujeme a na čem pracujeme. Přišli jsme sem s cílem vrátit Ferrari zpátky na vrchol.“
„Člověk se nejvíc naučí právě v těch nejtěžších chvílích. A tohle je pro Freda, Charlese i pro mě rozhodně velmi, velmi náročné období. Myslím si ale, že právě v takových momentech se nejvíc posunete a sblížíte – skrze rozhovory, komunikaci a společná sezení,“ dodal.
Brit prozradil, že s týmovým kolegou podrobně rozebrali každou zatáčku i každý letošní vzájemný incident, včetně dřívějšího střetu v Monze. Sedminásobný mistr světa ale zároveň uznal, že každá situace na trati je jiná a dynamická, takže nestačí jen zavést striktní týmová pravidla. Oba piloti se podle něj musí řídit vlastním instinktem, ale zároveň mít neustále na paměti zájmy stáje.
„Nikdy nemůžete pokrýt úplně všechno, protože každý scénář je jiný,“ vysvětlil Hamilton. „Rozhodně si ale můžete projít každý jednotlivý závod, zatáčku po zatáčce, a všechno probrat – což jsme s Charlesem udělali.“
„Vždycky se ale objeví něco nového, co jste předem nepředvídali. Musíte se také řídit svým instinktem a na prvním místě mít vždycky tým. Za sebe můžu říct, že když jedu a na někoho útočím – ať už je to na trati kdokoliv – vždycky přemýšlím nad tím, jak to z týmového hlediska ovlivní všechny lidi v zázemí. Opravdu se proto snažím být maximálně zodpovědný a při útoku dělat ta nejlepší možná rozhodnutí.“
Ačkoliv se stáj z Maranella ocitla pod palbou kritiky za to, že nechala situaci mezi oběma jezdci zajít tak daleko, Hamilton v rozhovoru s novináři potvrdil, že s Leclercem mají i nadále povoleno spolu soupeřit.
„Pořád můžeme volně závodit, to je přece hlavní důvod, proč tady jsme, ne? Chceme závodit,“ uvedl. „Nechceme ale, aby se někdy opakovalo to, co se stalo minulý týden. Proto spolu komunikujeme – s Charlesem jsme si dříve sedli, promluvili si o tom a myslím, že do budoucna už budeme v pohodě.“