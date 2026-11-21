Žena se do bytu ve čtvrtém podlaží dostala v březnu 2024. Po dětské mozkové obrně má jednu nohu nepohyblivou a při chůzi se opírá o francouzské hole. Přes práh mezi místnostmi se jí chodilo těžko, v koupelně však musela překonat ještě větší výškový rozdíl. Vstup do sprchového koutu měřil podle ní přibližně dvacet centimetrů. K nové žádosti o městský byt přiložila video, na kterém bylo vidět, jak se při cestě ven opře o umyvadlo a z hrany seskočí. Podle svých slov už ve sprše utrpěla úraz. V bytě sice přibylo madlo a správce se zabýval i prahy, výšku samotného vstupu do sprchy to ale nevyřešilo.
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Za sousedními dveřmi byla větší sprcha
Naději na změnu viděla nájemnice v opraveném bytě hned vedle toho svého. Zůstala by ve stejném domě a sousední koupelna měla prostornější sprchový kout. Radní ovšem 12. března 2025 její žádosti o výměnu nevyhověli a později získala byt jiná žena. Město svou volbu vysvětlovalo tím, že oba byty měly stejný standard. Ombudsman Stanislav Křeček měl při šetření k dispozici také snímky sousední koupelny. V sousedním koutě by sice nájemnice měla víc prostoru, i tam by ale při vstupu musela překonávat zvýšený okraj. Fotografie tak samy o sobě nestačily k závěru, že by se žena po přestěhování mohla sprchovat bez těch obtíží, které zachytila na videu.
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Jeden z nabízených bytů ležel nad sklepy
Město při šetření poukázalo na to, že ženě nabídlo také dva bezbariérové byty. Kvůli prvnímu z nich by dokonce nemusela měnit adresu. Byt se nacházel v přízemí stejného domu nad sklepy, nájemnice ho však považovala za příliš velký, tmavý, studený a vlhký. Také u druhého bytu, tentokrát v jiném domě, se popisy rozcházely. Žena hovořila o nečistotě a poškozeném vybavení, zatímco město zmiňovalo její výhradu k výhledu. Ani u jedné z těchto nabídek tak ze shromážděných podkladů nešlo spolehlivě určit, zda by ve skutečnosti odpovídala jejím potřebám. Pouhé označení bytu za bezbariérový neodpovídalo na otázku, zda by ho tato konkrétní nájemnice mohla každodenně používat.
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Ombudsman požádal starostu, aby se ženou znovu jednal
Podnět dorazil ombudsmanovi 6. května 2025. Křeček se zabýval jak možností provést další úpravy ve stávajícím bytě, tak výměnou za běžný městský byt, v němž by se nájemnice mohla lépe pohybovat. Diskriminaci se mu ze získaných podkladů prokázat nepodařilo a z jeho zprávy ženě nevzniklo právo na byt vedle. Městu přesto doporučil, aby se k případu vrátilo a společně s nájemnicí hledalo řešení, které zohlední její skutečné pohybové možnosti. Doporučil také srozumitelnější pravidla pro přidělování bytů a postupné odstraňování překážek v městském bydlení. Starostu požádal, aby se ke zprávě vyjádřil do třiceti dnů od jejího doručení. Zda žena nakonec získala jiný byt nebo se dočkala úpravy sprchy, z výsledku šetření nevyplývá.
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