Zaplatí to stát? Banky poskytnou bezúročné úvěry na energetické renovace

Bezúročné financování je určeno majitelům rodinných domů, společenstvím vlastníků jednotek i bytovým družstvům. Úvěry bude možné využít na menší úpravy i rozsáhlejší rekonstrukce, například na zateplení, výměnu zdroje vytápění, instalaci fotovoltaiky, úsporný ohřev vody nebo větrání s rekuperací. Podporováno bude také využití tepla z odpadní vody, budování zelených střech či systémy na využití srážkové nebo šedé vody.
U rodinných domů může výše úvěru podle rozsahu renovace dosáhnout až 2 milionů korun a doba splácení až 25 let. V případě bytových domů se maximální částka odvíjí od počtu bytů, přičemž limit činí až 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. V rámci vyhlášené výzvy mohou banky a stavební spořitelny poskytnout bezúročné úvěry v celkovém objemu až 50 miliard korun, a to do 31. října 2029 nebo do vyčerpání alokace.
„Příprava nového modelu byla společnou prací státu a bankovního sektoru a jsem rád, že se ji podařilo úspěšně zrealizovat. Banky začnou úvěry nabízet v průběhu listopadu a pro klienty je zásadní, že budou moci financování renovace svého domu kompletně řešit prostřednictvím banky či spořitelny, a přitom využít výhodné podmínky programu. Renovace jsou pro domácnosti investicí na desítky let a dostupné a výhodné dlouhodobé financování může být rozhodujícím impulsem, aby se do renovace pustily,“ říká Aleš Blažek, prezident České bankovní asociace.
„Je dobře, že se podařilo dospět k dohodě a že banky nyní dostaly od státu jasné nastavení, podle kterého budou úvěry poskytovat. Teď je na nich, aby se na nový produkt připravily. Uvidíme tedy, jak rychle se podaří vše technicky připravit a kdy bude pro žadatele celý systém skutečně plně funkční," hodnotí krok Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev. „Dle stávajících pravidel programu však bude dotací uhrazena pouze část úroku. Jak vysoká, to bude vždy záležet na konkrétním příkladu. V praxi se tak dle mého názoru úhradě v plné výši nedočkáme,“ dodává.
Od roku 2021 bylo v programu Nová zelená úsporám schváleno více než 400 000 žádostí a na podporu bylo vyčleněno přes 100 miliard korun.