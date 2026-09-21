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Zaplatí to stát? Banky poskytnou bezúročné úvěry na energetické renovace

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Domácnosti budou moci od listopadu 2026 využít nový způsob financování energeticky úsporných renovací v rámci programu Nová zelená úsporám. Vybrané banky a stavební spořitelny začnou nabízet bezúročné úvěry, u nichž stát uhradí úroky i náklady úvěru. Klienti budou splácet pouze vypůjčenou částku.
Zaplatí to stát? Banky poskytnou bezúročné úvěry na energetické renovace

Zaplatí to stát? Banky poskytnou bezúročné úvěry na energetické renovace

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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