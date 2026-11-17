Počítač se zničehonic zasekává, v prohlížeči vyskakují okna s výzvou „zavolejte podporu“ a rychlá antivirová kontrola přitom nic nenajde. Zní vám to povědomě? Problém nemusí nutně znamenat, že antivir selhal. Může jít o typ hrozby, na který běžná kontrola nestačí. Rootkity dokážou měnit systémové procesy a skrývat vlastní činnost, takže Windows nemusí poskytovat věrohodný obraz o tom, co se v počítači skutečně děje. Existuje ale také mnohem častější a méně závažný scénář: v systému žádný klasický virus není, ale prohlížeč má povolená oznámení z podvodného webu nebo obsahuje rozšíření, které přesměrovává stránky a zobrazuje nežádoucí reklamy. Obě situace mohou na první pohled působit děsivě, jejich řešení se však zásadně liší. Následující postup vás provede od první kontroly až po krajní možnost, kdy už nezbývá než provést čistou instalaci systému.
Krok za krokem: od rychlé kontroly po offline sken
Následující postup vychází z oficiálních doporučení Microsoftu a lze ho rozdělit do čtyř úrovní:
- Rychlá kontrola – otevřete Zabezpečení Windows → Ochrana před viry a hrozbami → Rychlá kontrola. Prověří nejčastější místa, na kterých se malware v systému usazuje. Kontrola obvykle trvá jen několik minut.
- Úplná kontrola – v nabídce Možnosti kontroly vyberte Úplná kontrola. Prověří soubory v počítači, takže v závislosti na velikosti disku a množství dat může trvat desítky minut až několik hodin.
- Microsoft Defender Offline – najdete ho ve stejné nabídce. Počítač se restartuje do speciálního prostředí, ve kterém kontrola probíhá mimo běžící Windows. Díky tomu lze lépe odhalit i některé hrozby, které se při běžném provozu systému snaží skrývat.
- Druhý skener – Microsoft Safety Scanner je bezplatný jednorázový nástroj od Microsoftu, který se spouští ručně. Jeho platnost je omezena na deset dní od stažení, poté je nutné stáhnout novou verzi. Nenahrazuje antivir s průběžnou ochranou, ale může posloužit jako druhý názor. Podobnou úlohu plní také Malwarebytes Free, který je dostupný i v češtině a umožňuje vyhledat a odstranit škodlivý software.
Důležité pravidlo: nepoužívejte současně dva antivirové programy s aktivní ochranou v reálném čase. Mohly by se navzájem rušit nebo zbytečně zatěžovat počítač. Jednorázové skenery, které spouštíte ručně, však můžete vedle Microsoft Defenderu používat.
Když antivir nic nenajde: problém bývá v prohlížeči
Právě tady je důležité rozlišit, zda je napadený celý systém, nebo pouze internetový prohlížeč. Pokud Microsoft Defender ani druhý skener nic nenajdou, ale vyskakovací okna a přesměrování pokračují, může být problém právě v nastavení prohlížeče nebo některém z jeho rozšíření.
Mezi nejčastější příčiny patří:
- Povolená oznámení z podvodného webu. Stačí jednou kliknout na tlačítko „Povolit“ v dialogovém okně prohlížeče a podezřelý web vám následně může posílat falešná varování, která vypadají jako systémová upozornění. V Chromu otevřete Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Nastavení webů → Oznámení a odeberte weby, které nepoznáváte nebo kterým nedůvěřujete.
- Neznámá rozšíření. V Chromu otevřete adresu chrome://extensions, v Edge pak edge://extensions. Odeberte rozšíření, která jste sami nenainstalovali nebo která nepoznáváte. Pokud se některé z nich po odstranění znovu objeví, může to signalizovat hlubší problém, například nežádoucí software v počítači.
- Změněná domovská stránka nebo vyhledávač. Jde o typický příznak takzvaného browser hijackeru, tedy škodlivého softwaru, který přebírá kontrolu nad některými nastaveními prohlížeče. Pokud nepomůže ruční oprava, zkuste obnovit jeho výchozí nastavení.
Na podezřelá vyskakovací okna vůbec neklikejte, zejména ne na tlačítka „Vyčistit počítač“ nebo „Zavolejte podporu“. Podobná upozornění často představují takzvaný scareware. Jeho cílem je vyděsit uživatele a přimět ho k zaplacení falešné služby, instalaci škodlivého programu nebo poskytnutí vzdáleného přístupu k počítači.
Defender vs. placené antiviry: potřebujete víc?
Zabezpečení Windows rozhodně není jen nouzovým řešením pro ty, kteří nechtějí za antivirus platit. V nezávislém testu laboratoře AV-TEST za srpen 2026 získal Microsoft Defender skóre 6/5,5/6 (ochrana/výkon/použitelnost), zatímco Avast i Norton dosáhly plného hodnocení 6/6/6. Rozdíly se tedy týkají především výkonu a použitelnosti. Podobný obrázek nabídl také dubnový test AV-Comparatives zaměřený na zatížení počítače, ve kterém Defender dosáhl hodnoty impact score 12,9, zatímco Norton měl 5,3 a Avast 5,5. Nižší hodnota v tomto testu znamená menší dopad na výkon systému.
Placené antivirové balíky přitom nepřidávají hodnotu pouze v samotné detekci škodlivého softwaru. Nabízejí také další funkce. Norton 360 například obsahuje VPN, monitoring úniků osobních údajů na dark webu, správce hesel a cloudové zálohování. Avast Premium zase nabízí behaviorální ochranu, zabezpečení proti ransomwaru, kontrolu domácí sítě a automatické aktualizace softwaru.
Pro běžného domácího uživatele, který nemá vyřešenou VPN nebo správu hesel jiným způsobem, může mít placený balík smysl. Pokud ale podobné služby už používáte samostatně, Microsoft Defender v kombinaci s obezřetným chováním na internetu zpravidla postačí.
Kdy je reset nevyhnutelný, a kdy ne
Většinu běžných hrozeb, jako jsou adware, únosci prohlížeče nebo potenciálně nežádoucí aplikace, lze odstranit výše popsaným postupem. Microsoft ostatně počítá s tím, že prvním krokem má být kontrola systému a odstranění nalezených hrozeb, nikoli okamžitý reset počítače.
Čistá instalace systému je ale rozumným řešením v několika situacích:
- Malware se po restartu opakovaně vrací, přestože ho antivirový skener pokaždé odstraní.
- Je potvrzena přítomnost rootkitu nebo jiné pokročilé hrozby, kterou se nedaří spolehlivě odstranit.
- Antivirový program nelze spustit ani aktualizovat a počítač blokuje přístup na bezpečnostní weby.
- Systém je natolik poškozený nebo pozměněný, že jeho oprava běžnými prostředky není možná.
Před jakýmkoli odstraňováním malwaru, a zejména před přeinstalací systému, si zálohujte důležité dokumenty, fotografie a videa. Se zálohováním spustitelných souborů a instalačních programů buďte opatrní. Mohly by totiž obsahovat samotnou nákazu. Pokud máte podezření, že jsou infikované i zálohované soubory, neobnovujte je bez předchozí kontroly.
Pozor na Windows 10 bez aktualizací
Důležité upozornění se týká také uživatelů Windows 10. Běžná podpora tohoto systému skončila 14. října 2025. Bezpečnostní aktualizace nyní dostávají pouze zařízení zapojená do programu rozšířených bezpečnostních aktualizací (ESU), a to nejdéle do října 2027. Vyčištění malwaru na systému bez aktuálních bezpečnostních záplat tak může být pouze dočasným řešením. Zranitelnosti, které už Microsoft neopravuje, totiž zůstávají otevřené. Pokud váš počítač splňuje hardwarové požadavky Windows 11, může být přechod na novější systém jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit jeho zabezpečení.
Pokud si s některým krokem nevíte rady, můžete se obrátit na oficiální podporu Microsoftu. Pro Českou republiku jsou uváděna telefonní čísla 800 900 775 a 841 300 300. S problémy na Macu vám může pomoci podpora Applu na čísle 800 700 527. V žádném případě ale nevolejte na telefonní čísla uvedená v podezřelých vyskakovacích oknech. Právě ta totiž mohou být součástí podvodu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský