Čtyři minuty a čtyřicet sekund třetí třetiny, stav 1:1, Delta Center v Salt Lake City. Brock Boeser posunul puk Filipu Chytilovi, ten zajel za branku Utahu a Karel Vejmelka se natlačil k tyči, odkud útok zdánlivě přicházel. Jenže Chytil pokračoval kolem branky na druhou stranu a bekhendem poslal puk do míst, kde už brankář nestihl zavřít celou mezeru. Kotouč se odrazil od Vejmelkovy nohy a skončil v síti. Vancouver vedl 2:1 a nakonec vyhrál 3:2. Pro Chytila to byl třetí gól během dvou večerů. Vrátil se z marodky a hned je ho vidět.
Objezd za brankou a odraz od nohy
Situace vypadala na první pohled neškodně. Útočník za brankou, brankář na tyči, obránci v dosahu. Z takových pozic padá gól málokdy. Chytil ale potřeboval jen jednu věc: aby Vejmelka musel reagovat na pohyb, ne na střelu. Jakmile se gólman přesunul, centr Canucks zrychlil, objel branku a zakončil z velmi ostrého úhlu.
Filip Chytil scores a BEAUTY and gets the Canucks lead BACK 😱🔥 https://t.co/FsFZtdH1bD— Gino Hard (@GinoHard_)
November 17, 2026
Podle zápasového reportu
NHL.com šlo o bekhendový objezd branky, po kterém se puk odrazil od brankářovy nohy. Vejmelka měl situaci opticky pod kontrolou, rozhodl ale jeden pohyb a jeden odraz. Český souboj tentokrát vyhrál útočník. Akci zařadila NHL mezi sestřihy večera, samostatný klip lze najít ve videosekci NHL.com.
Vejmelka si přitom celkově vedl solidně, zastavil 21 střel. Za první gól Vancouveru mohl jen málo, Jake DeBrusk v přesilovce zakončoval po přihrávce Boesera z ostrého úhlu. Utah po Chytilově trefě ještě vyrovnal na 2:2, jenže v čase 15:37 třetí třetiny sebral Boeser v další přesilovce volný puk před brankou a prostřelil Vejmelku na vyrážečku. Vítězný gól tedy patří jemu. Chytil se postaral o to, že Vancouver ve třetí třetině vůbec vedl.
Tři góly ve dvou zápasech
Chytil vynechal pět zápasů kvůli zranění ramene, které utrpěl na konci října po tvrdém zákroku. Klub ho 30. října zapsal na listinu zraněných a 13. listopadu ho z ní znovu aktivoval, právě před duelem s jeho bývalým klubem New York Rangers. První zápas po návratu skončil bez bodu.
Pak se karta obrátila. Dne 15. listopadu ve Vegas dal Chytil dva góly, jeden z nich v oslabení, a Vancouver vyhrál 6:3. Canucks tím ukončili sérii sedmi porážek. O den později přidal Chytil v Utahu třetí trefu. Po návratu zatím hraje bez viditelného omezení. Zda je rameno definitivně v pořádku, jsme z veřejných zdrojů ověřit nedokázali, výkony ale napovídají, že ho nic nebrzdí.
V sezoně má po deseti zápasech bilanci 3 góly a 2 asistence. Vyslal 23 střel a na ledě tráví v průměru 19 minut a 17 sekund.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat reakci trenéra i samotného hráče, ale tiskové oddělení Vancouveru zatím na naše dotazy neodpovědělo.
Centr, který Vancouveru chyběl
Chytil přišel do Vancouveru v únoru 2025 jako součást výměny, která poslala J. T. Millera zpátky do Rangers. Na Manhattanu byl talentovaný, ale často zraněný centr. Podle
NHL.com v žádné ze sedmi celých sezon v New Yorku nepřekročil 75 zápasů. Jeho nejlepší ročník 2022/23 vynesl 22 gólů a 23 asistencí v 74 utkáních.
Ve Vancouveru dostává víc odpovědnosti. Před zápasem ve Vegas ho klub zařadil do druhé formace mezi Paula Cottera a Brocka Boesera, v Utahu odehrál 19:04. To už není role doplňkového hráče, ale centra první šestky útočníků.
Sezona Tým Zápasy Góly Asistence 2022/23 Rangers 74 22 23 2024/25 Rangers 41 11 9 2024/25 Vancouver 15 2 4 2025/26 Vancouver 12 3 0 2026/27 Vancouver 10 3 2
Podle nás je gól z Utahu malým symbolem toho, co Canucks v bídném vstupu do sezony chybělo: zdravý a sebevědomý centr, který dokáže vytvořit šanci i ze situace, kterou soupeř považuje za uzavřenou. Spolupráce s Boeserem navíc funguje. Boeser má osmizápasovou bodovou sérii se čtyřmi góly a sedmi asistencemi, v Utahu zapsal gól a dvě přihrávky.
Dno tabulky i po dvou výhrách
Radost je ale potřeba vidět v kontextu. Vancouver vyhrál poprvé v sezoně dvakrát po sobě a vůbec poprvé porazil Utah, dosavadní vzájemná bilance činila jednu výhru, pět porážek v základní hrací době a jednu po prodloužení. Přesto má po 23 zápasech jen pět výher, 17 porážek v základní hrací době a jednu po prodloužení. Skóre 66:100 a doma jen jedna výhra z deseti utkání mluví jasně. Canucks jsou na dně celé ligy.
Trenér Manny Malhotra po zápase mluvil o větší víře v kabině, Boeser o týmu, který působí propojeněji a nepanikaří. Za zlom bychom ale dvě výhry zatím neoznačovali. O tom rozhodne, zda Vancouver naváže v nejbližších zápasech proti Seattlu, Minnesotě a Chicagu.
Porážku Utahu přitom nelze přičítat jen Vejmelkovi a nešťastnému odrazu. Utah prohrál šestý zápas v řadě, v sérii nezískal ani jednu výhru a třikrát padl až po prodloužení nebo nájezdech.
Kdy hraje Vancouver dál
Kdo chce Chytila sledovat živě, musí si většinou přivstat. Začátky uvádíme v českém čase, dostupnost přenosů v Česku je potřeba ověřit podle aktuální nabídky NHL.tv nebo držitele vysílacích práv.
Datum Zápas Začátek pátek 20. 11. Seattle – Vancouver 3:40 neděle 22. 11. Vancouver – Minnesota 4:00 pondělí 23. 11. Vancouver – Chicago 2:00 čtvrtek 26. 11. Detroit – Vancouver 1:30 pátek 27. 11. Philadelphia – Vancouver 21:00 neděle 29. 11. Boston – Vancouver 23:00
Výjimkou je zápas ve Philadelphii, který lze v Česku sledovat ve večerních hodinách.
Vancouver hledá v propadlé sezoně cokoli, čeho se dá chytit, a Chytil mu za dva večery nabídl tři góly. Ten z Utahu vznikl z pozice, kterou většina útočníků vzdá: za brankou, bez místa a proti brankáři, který ví, co přijde. Chytil to přesto proměnil v gól.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek