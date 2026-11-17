Podle Krbkové by sedmileté dítě mělo mít možnost jít s rodičem do dámské šatny, i když jde o chlapce. Navíc upozornila na muže, který do bazénu podle ní chodil a ve sprchách si děti fotil. I proto ji vadilo, že by její sedmiletý syn měl do šatny chodit sám. „Dlouhodobě se v bazénu řeší situace, kdy do pánských šaten chodí úchyl, který fotí děti v šatnách a sprchách a přesto mě k tomu nutili,“ uvedla ve videu na sociálních sítích.
Krbkové se podle jejích slov ozvalo mnoho rodičů, že se to děje. „Je to pravidelná záležitost. Úchyl má povolení chodit do bazénu, bylo mi řečeno, že když si zaplatí vstup, nemohou mu to zakázat,“ dodala žena.
V bazénu se tak hned dvakrát dostala do ostré výměny názorů, šatnářky upozornila i na to, že podle podmínek na webových stránkách má možnost s rodičem opačného pohlaví do šatny jít dítě až do nedovršených osmi let. Podle ní by se navíc věk mohl klidně zvýšit.
Podle jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou Pavla Kalpakcise, která bazén provozuje, došlo při nevpuštění ženy s malým synem do dámské šatny k chybě. „V tomto případě došlo ze strany našeho personálu k nesprávnému výkladu provozního řádu. Uvědomujeme si, že zákaznice měla podle platných pravidel právo vstoupit se svým sedmiletým synem do dámské šatny. Provozní řád stanovuje věkovou hranici osmi let, od které již není možné, aby dítě využívalo šatnu určenou pro opačné pohlaví. Pochybení na straně personálu nás velmi mrzí, omlouváme se za něj a plně za něj přebíráme odpovědnost,“ popsal.
Kalpakcis ale nevpuštění matky se synem jednoznačně oddělil od dalšího tématu, které se ve zveřejněném videu objevuje, a sice od obav týkajících se bezpečnosti návštěvníků plaveckého bazénu. „Ujišťujeme veřejnost, že v současné době podle našich aktuálních informací a přijatých opatření nehrozí návštěvníkům bazénu, včetně dětí, žádné bezprostřední nebezpečí. Jakmile jsme obdrželi informace a podněty týkající se podezřelého chování konkrétní osoby, začali jsme situaci neprodleně řešit. V této věci bylo již v září podáno trestní oznámení a případem se zabývají příslušné orgány Policie České republiky,“ dodal.
Policejní šetření nyní probíhá a podle Kalpakcise případ nelze dál komentovat. Muž zmíněný v emotivním videu Markéty Krbkové už ale podle něj do bazénu nechodí. „Můžeme návštěvníky ujistit, že situaci nepodceňujeme, věnujeme jí maximální pozornost a osoba, které se podněty týkají, již delší dobu městský plavecký bazén nenavštěvuje,“ ujistil.
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Markéta Krbková se nakonec v pondělí sešla s vedením bazénu, podle ní si obě strany vysvětlily, co se stalo a zazněla i omluva. Z jednání pak podle ní vyplynulo, že děti budou moci v doprovodu rodičů do šatny opačného pohlaví až do devátých narozenin. Do sprch pak přibudou cedule s výzvou hlásit personálu jakékoli nevhodné chování. „Úplně ideální stav to není a do budoucna by si bazén zasloužil moderní rodinné převlékárny. Ale je to velký krok správným směrem a jsem moc ráda, že vedení naslouchalo," uzavřela.