Fixa, tabule a čtyři dvojice vedle sebe. Dana White, výkonný ředitel UFC, si sedl před kameru a místo fanouškovských nápadů si napsal vlastní vysněnou kartu. Dvě dvojice z ní by organizace mohla podepsat prakticky hned. Třetí má jednoho z bojovníků zadaného jinam a čtvrtá zní jako vyprodaný stadion, jenže jeden z té dvojice je od června 2025 oficiálně v důchodu a druhý na podzim vrátil titul kvůli oku. Redakce MMAmag proto Whiteův seznam položila vedle oficiálních oznámení UFC a spočítala, kolik z toho k 17. listopadu 2026 projde.
Fixa, tabule a čtyři dvojice, které si White napsal sám
Video zveřejnil 14. listopadu 2026 kanál Bleacher Report. V přepisu, který o den později vydal server Trari, redakce MMAmag dohledala pořadí dvojic: Josh Hokit proti Alexovi Pereirovi, Paddy Pimblett proti Iliovi Topuriovi, Petr Jan proti Seanu O’Malleymu a Tom Aspinall proti Jonu Jonesovi. Žádnou z nich UFC, největší světová organizace smíšených bojových umění, neoznámila jako uzavřený zápas. Je to přání promotéra, ne podepsaný papír, a o titul by podle Whiteova výčtu nešlo ani v jednom případě.
Hokit, americký těžkotonážník s bilancí 10-1-0, je čtvrtý v pořadí těžké váhy (do 120,2 kg). Pereira, brazilský bojovník s bilancí 13-4-0, je na webu UFC veden rovněž mezi těžkotonážníky. Pimblett a Topuria patří do lehké váhy, kde jsou pátý a první, Jan je šampionem bantamové váhy a O’Malley její dvojkou.
Jednu dvojici White podle serveru Heavy vypíchl slovy: „Paddy Pimblett proti Iliovi Topuriovi je obrovský zápas, který dává smysl, může se stát a měl by se stát“. Jinde v témže videu podle Trari prohlásil: „Nesnáším hypotetické zápasy. Mám rád to, co je možné tady a teď“. Obě citace prošly přes sekundární přepisy. V oficiálním kalendáři UFC měl ale jeden z osmi jmenovaných na prosinec už dávno jiný závazek.
Kalendář UFC si Whiteův seznam přebral po svém
Redakce MMAmag prošla oficiální oznámení UFC ke třem nejbližším galavečerům. Z oznámení ze 4. října 2026 plyne, že Pereira nastoupí 12. prosince 2026 na turnaji UFC 335 v Las Vegas proti Sergeji Pavlovičovi. Týden předtím, 5. prosince 2026, míří organizace do Rijádu a 21. listopadu 2026 do haly v Dauhá, kde v hlavním zápase nastoupí Jiří Procházka. Hokit navíc tentýž večer, kdy video vyšlo, prohrál v New Yorku s Cirylem Ganem; všichni tři rozhodčí bodovali zápas 48:47 pro Francouze.
|Vysněná dvojice
|Stav k 17. 11. 2026
|Překážka
|Hokit proti Pereirovi
|Pereira zadaný jinam
|UFC 335, 12. 12. 2026, Pavlovič
|Pimblett proti Topuriovi
|bez oficiálního oznámení
|nic
|Jan proti O’Malleymu
|bez oficiálního oznámení
|nic
|Aspinall proti Jonesovi
|neproveditelná
|důchod a uvolněný titul
Poslední řádek má dva důvody, proč z něj zápas nevychází. A jeden z nich oznámil sám White v červnu 2025.
Jeden je v důchodu, druhý vrátil pás. A White o nich mluví dál
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dva dokumenty z webu UFC. V oznámení z 21. června 2025 White říká: „Jon Jones nám včera večer zavolal a ukončil kariéru. Jon Jones je oficiálně v důchodu“. Profil 38letého Američana s bilancí 28-1-0 ho přitom na témže webu stále vede jako aktivního bojovníka. Server Veshap uvádí, že White ve videu označil Jonesovu kariéru za definitivně skončenou, ale dodal, že jeden návratový zápas by zařídil okamžitě.
Druhý muž z té dvojice je na tom podobně. Tom Aspinall, 33letý Angličan s bilancí 15-3-0 a jednička pořadí těžké váhy, podle svého profilu na ufc.com v září 2026 uvolnil titul kvůli pokračujícím komplikacím se zraněním oka. Pás od té doby drží Gane. Žádné jednání o zápase Aspinalla s Jonesem organizace neoznámila.
Proč se z vysněné karty vždycky vyklube to samé jméno
ANALÝZA Promotér, který podle přepisu odmítá hypotetické zápasy, si na vlastní seznam dá pár, který je hypotetický od začátku do konce. Není to nedůslednost, je to formát. Vysněná karta je levný obsah, který udrží jméno Jones v oběhu, aniž by kdokoli cokoli podepsal.
Tři průchozí dvojice dávají seznamu věrohodnost, ta čtvrtá dosah. Skutečný matchmaking přitom běží jinde: Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 32-6-1, jde 21. listopadu 2026 v Dauhá proti neporaženému Novozélanďanovi Navajo Stirlingovi s bilancí 11-0.
Ze čtyř vysněných dvojic měla k 17. listopadu 2026 volné ruce polovina, jedna je obsazená jinam a u poslední nemá UFC ani jednoho způsobilého účastníka. Čím větší jméno, tím menší šance.
Zdroje:
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka