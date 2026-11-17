Hala Borise Trajkovského ve Skopje, finále 13. listopadu 2026. Česká kickboxerka Tereza Jánská, která nastupuje v kategorii do 70 kg, tam stála potřetí za tři dny a potřetí jí zvedli ruku. Po zápase se smála, že se kvůli tomu musela nejdřív vdát: do stejného města přijela i před devíti lety a tehdy měla na výsledkové listině jiné příjmení. Ze Severní Makedonie veze zlato z mistrovství Evropy v K-1, což je ringová kickboxerská disciplína bez vazby na klec a pravidla MMA. Redakce MMAmag kvůli té hlášce otevřela výsledkové listiny evropského kickboxu z roku 2017 a ukázalo se, že sedí trochu jinak, než vypadá.
Zlato ve Skopje a hláška, kterou si po finále neodpustila
Ve finále do 70 kg na šampionátu mezinárodní kickboxerské federace WAKO stála proti Polině Grossman z Izraele. Podle webu FightBuzz zvítězila 3:0 na body. Rozhovor z dějiště zveřejnilo Káóčko 15. listopadu 2026 a Jánská v něm svůj titul shrnula slovy: „Musela jsem se přejmenovat, abych ji vyhrála znovu“. Je to její nadsázka po srpnové svatbě, ne podmínka startu: o výsledku rozhodly údery, ne matrika.
Ještě víc než ta hláška ale říká, kudy k finále šla: během tří dnů musela porazit Němku, Portugalku i Izraelku. Jedna z nich přijela do Skopje s titulem ze Světových her.
Mezi ní a zlatem stály tři soupeřky
Šampionát hostila hala Borise Trajkovského od 6. do 15. listopadu 2026, jak stojí v kalendáři, který na svém webu zveřejnila WAKO. Z denních rozpisů, které pořadatelé zveřejnili na platformě Sportdata, redakce MMAmag vyčetla tři jména soupeřek a tři po sobě jdoucí dny. Nejsilnější je to prostřední. Catarina Dias vyhrála na Světových hrách 2025 v Chengdu disciplínu K-1 do 70 kg a Polina Grossman tam skončila druhá, uvádějí medailové výsledky Světových her.
|Datum
|Soupeřka (země)
|Výsledek
|11. listopadu
|Linda Geissler (Německo)
|Jánská 3:0
|12. listopadu
|Catarina Dias (Portugalsko)
|Jánská 3:0
|13. listopadu
|Polina Grossman (Izrael)
|Jánská 3:0
Tři výhry 3:0 dávají dohromady devět rozhodcovských hlasů z devíti možných. Poměry hlasů ovšem pocházejí z FightBuzzu; Sportdata potvrdila termíny a soupeřky.
Co si rok před Skopje nechala rozebrat na součástky
Za zlatem stojí podle jejích vlastních slov celoroční zásah do stylu: víc kontr, víc přehledu v ringu. „Hodně jsme pracovali na kontrech“, řekla Jánská Káóčku. Z toho plyne, že do Skopje nepřijela tatáž závodnice jako do předchozích sezon, ale verze přestavěná na trpělivější práci. Káóčko k tomu dodává, že si každý týden střihla technicko-taktické sparingy s Vojtěchem Kochtou; ten na webu Tiger Teamu figuruje jako trenér MMA se zkušeností z několika bojových sportů.
Druhá věc jde proti zvykům bojových sportů. Jánská v rozhovoru tvrdí, že celý rok váží nejvýše 71 kg, shazovat nemusí a den před finále byla normálně na obědě. Limit kategorie je 70 kg.
Jak daleko od sebe ty dvě verze jsou, se nejlíp pozná z dokumentu, který visí na webu evropského kickboxu od roku 2017.
V oficiálních výsledcích pořád stojí jiné jméno
Ve výsledkovém dokumentu z juniorského mistrovství Evropy 2017 ve Skopje, který zveřejnila WAKO Europe, redakce MMAmag našla kategorii kick light juniorek nad 70 kg a na prvním místě jméno Tereza Cvingerová. Stejné město, jiná disciplína, jiná věková kategorie, jiné příjmení. O stejný titul tedy nejde: tehdy juniorský kick light, v roce 2026 seniorská K-1 do 70 kg.
Obě jména v dokumentech dál žijí vedle sebe. Ve výpisu žebříčku WAKO, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je vedená pod dívčím příjmením Cvingerová, zatímco startovní rozpis šampionátu 2026 ji uvádí jako Jánskou.
Medaile, po které se nejede na tiskovku
GLOSA V MMA by se o takovém týdnu psalo jinak. Byla by v tom výplata, bonus za výkon večera a hádka o další zápas. Tady jsou na konci tří dnů medaile, let domů a termín u zkušební komise.
Právě proto stojí za to si ten vtip o příjmení přečíst ještě jednou. Zní jako hláška připravená pro kameru, jenže v amatérském kickboxu ji není komu prodat. Je to úleva po roce práce, kterou nikdo nevysílal v hlavním čase.
Co má v diáři dřív než další ring
Šampionát ve Skopje byl podle WAKO oficiálním kvalifikačním podnikem pro Evropské hry 2027. K-1 patří mezi tři potvrzené kickboxerské disciplíny vedle full contactu a point fightingu a počítá se celkem se 144 sportovci, 72 ženami a 72 muži, oznámila WAKO Europe 2. července 2026. Jestli zlato ze ženské sedmdesátky znamená přímou místenku, z toho oznámení nevyplývá, a Jánská sama mluví o Evropských hrách jako o cíli, ne o jistotě.
Dřív než další ring ji čeká závěrečná zkouška na doktorský titul; studuje na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Do Skopje se ještě vrátit může. Jméno na medaili už bude pokaždé stejné.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková