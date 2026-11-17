Václav Masopust se v roce 1972 vrátil ze Španělska s nápadem na párek zasunutý do rohlíku. V Českých Budějovicích ho zavedl pod názvem pikador a za zlepšovací návrh dostal následující rok tisíc korun. Než se novinka zabydlela v bufetu, bylo potřeba vyřešit i zdánlivou maličkost: příliš úzké rohlíky.
Jihočeské slovo pikador zní, jako by se v nabídce občerstvení ocitl účastník býčích zápasů. Souvislost tam opravdu je. Příběh místního párku v rohlíku se ale odehrával hlavně mezi řeznickou prodejnou, dílnou a pekárnou. Do světa tehdejšího rychlého jídla, který připomíná i
pražský Automat Koruna, přibyla svačina, na kterou stačila jedna ruka. V Madridu ho zaujal prodavač s horkými bodly
Masopustova dcera Jitka Bosáková v
rozhovoru pro magazín Milk & Honey popsala dovolenou rodičů ve Španělsku. Její otec tam s manželkou Věrou uviděl prodavače u zařízení se šesti bodly, na kterých se zahřívalo pečivo. Do něj pak putoval teplý párek namočený do hořčice. Řezníka a uzenáře ten postup zaujal natolik, že si ho vyfotografoval.
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Jméno si k novince našel ještě na cestě. Při návštěvě koridy viděl pikadory s kopím a rozhodl se jejich označení použít pro své občerstvení. Tak souvislost vysvětluje i
Český rozhlas České Budějovice. Na jihu Čech název zůstal, zatímco obecné pojmenování párek v rohlíku samo prozradí celý jídelní lístek. Masopusta v Madridu zaujal párek zasunutý do nahřátého pečiva. Ilustrační snímek ukazuje příbuznou variantu označenou jako fransk hotdog. cyclonebill / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 První prodej v Krajinské a rohlíky, které se trhaly
Po návratu bylo potřeba nápad převést do provozu. Podle Bosákové pomohly kontakty v podniku Potraviny a při výrobě zařízení také Jihokov. První pikadory se na podzim 1972 prodávaly v Krajinské ulici v Českých Budějovicích. Masopust tam vedl prodejnu Maso-uzeniny a ve vedlejším vchodu nechal upravit místnosti na bufet U Zlatého lva.
Jak vypadalo první zařízení, popisuje
rodinou zveřejněný přepis Masopustova deníku. Základem byla hliníková nádoba s vodou ohřívanou propanem. Pára proudila do šesti dutých bodel a nahřívala napíchnuté rohlíky. V horní části bylo také místo pro hrnec s párky. Kovová konstrukce dostala kola a držáky na stříšku, takže s ní šlo vyjet i ven.
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Potíž nastala u pečiva. Masopust chtěl párek zasunout celý, jenže běžné rohlíky byly úzké a trhaly se. Bylo nutné domluvit s pekárnou větší. Právě s uskutečněním této úpravy spojuje deníkový přepis datum 15. listopadu 1972, zatímco začátek prodeje klade do října.
Budějcká Drbna uvádí 15. listopad jako začátek prodeje. Místo i podzimní uvedení jsou ve shodě, přesný den tak jednoznačný není.
Na tomto detailu je vidět, co všechno se za jednoduchou svačinou schovávalo. Nestačilo ohřát uzeninu. Rozměr rohlíku musel odpovídat párku i bodlu a pečivo se při přípravě nesmělo rozpadnout. Zatímco u
obloženého chlebíčku nese náplň plátek veky, tady ji mělo pečivo udržet uvnitř. Pro pikador bylo nutné zajistit větší rohlíky, protože původní se při přípravě trhaly. Ilustrační fotografie z pekařského provozu pochází z roku 2010. Chmee2 / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno Tisícikorunová odměna přišla až v roce 1973
Rozhlasová reportáž o původu pikadoru uvádí, že Masopust dostal v roce 1973 mimořádnou odměnu tisíc korun za zlepšovací návrh. Tisícovku za zlepšovák potvrzuje také jeho dcera. Vznik budějovického pikadoru a vyplacení odměny tedy patří do dvou různých let.
Masopustův podíl spočíval v zavedení španělského nápadu do místního prodeje, ve výrobě potřebného zařízení a v dotažení přípravy. V deníkovém přepisu sám uznává, že původním vynálezcem pokrmu není. Jeho stopu lze hledat v konkrétním budějovickém bufetu, větším rohlíku a názvu, který se na jihu Čech používá dodnes.