Když se řekne „úspora baterie“, většina lidí si představí jediný přepínač, který zapnou ve chvíli, kdy telefon ukazuje posledních dvacet procent. Android ale nabízí mnohem víc než jen nouzový úsporný režim. Některé funkce jsou ukryté v podnabídkách, jiné pracují tiše na pozadí a v uživatelském rozhraní ani nenajdete jejich technický název. Právě kombinace viditelných nastavení a automatických systémových mechanismů dokáže prodloužit výdrž telefonu i o několik hodin. Neplatí to sice pro každý telefon a za všech okolností, ale při intenzivním provozu aplikací na pozadí nebo při slabém signálu může být rozdíl znatelný. Pojďme se podívat, co Android nabízí, kde jednotlivé funkce najdete a co má smysl nastavit.
Battery Saver: nouzová brzda, kterou znáte jen napůl
Battery Saver je nejviditelnější nástroj pro úsporu energie. Na čistém Androidu a telefonech Pixel ho najdete v nabídce Nastavení > Baterie > Úspora baterie. Můžete ho zapnout ručně nebo nastavit automatickou aktivaci při určité úrovni nabití, například při 20 nebo 15 %. Co přesně dělá? Omezuje činnost aplikací na pozadí, zpomaluje synchronizaci a obnovování obsahu a může omezit také některé funkce využívající polohu. V závislosti na zařízení a verzi systému může ovlivnit i síťové připojení, například omezit využívání 5G. Telefony Pixel navíc nabízejí režim Extreme Battery Saver, který jde ještě dál a umožňuje ponechat aktivní jen vybrané aplikace.
Důležité je, že Battery Saver nemusíte zapínat až v nouzové situaci. Pokud víte, že vás čeká dlouhý den bez přístupu k nabíječce, můžete ho aktivovat už ráno, i když máte baterii plně nabitou. Omezíte tím zbytečnou aktivitu na pozadí, například synchronizaci sociálních sítí, obnovování obsahu zpravodajských aplikací nebo některé procesy využívající polohu. I tyto činnosti totiž postupně spotřebovávají energii, aniž byste si toho všimli.
Doze a App Standby: neviditelní strážci, kteří pracují sami
Tady začíná ta skutečně „ukrytá“ část. Doze a App Standby jsou systémové mechanismy, které Android využívá od verze 6.0. Nemají vlastní přepínač v nabídce baterie, v běžném uživatelském rozhraní se nezobrazují pod svými technickými názvy a většina lidí o nich vůbec neví. Přesto pomáhají šetřit baterii každý den.
Doze se aktivuje, když telefon delší dobu nepoužíváte, například když leží přes noc na stole nebo ho máte během schůzky v kapse. Systém postupně omezuje síťovou aktivitu, synchronizaci a některé úlohy procesoru. Část těchto činností pak povoluje pouze v krátkých intervalech, takzvaných údržbových oknech. Díky tomu telefon ve chvílích nečinnosti spotřebovává méně energie.
App Standby funguje trochu jinak. Sleduje, jak často jednotlivé aplikace používáte, a podle jejich aktivity je zařazuje do několika kategorií: Active, Working set, Frequent, Rare a Restricted. Čím méně aplikaci používáte, tím přísnější omezení může systém uplatnit. Podle oficiální dokumentace Androidu může systém při zařazování aplikací využívat také strojové učení, které odhaduje, zda je v blízké době znovu otevřete.
Důležité je, že nejde o volitelné funkce konkrétního výrobce. Android Compatibility Definition pro Android 17 stanovuje požadavky na implementaci těchto mechanismů u kompatibilních zařízení. Konkrétní chování se však může lišit podle verze Androidu a úprav jednotlivých výrobců.
Adaptive Battery: učí se, jak telefon používáte
Adaptive Battery je funkce, kterou na telefonech Pixel najdete v nastavení baterie. Ve výchozím stavu bývá zapnutá. Systém průběžně sleduje vaše návyky, tedy například které aplikace otevíráte několikrát denně, které používáte jen občas a které téměř vůbec. Na základě těchto údajů pak upravuje jejich aktivitu na pozadí a přístup k systémovým prostředkům.
Není to totéž co Battery Saver. Adaptive Battery nezpůsobí, že se displej začne rychleji vypínat nebo že zmizí animace. Pracuje nenápadně a dlouhodobě. Pro běžné každodenní používání tak může být praktičtější než přísný úsporný režim. Battery Saver provede okamžitý a poměrně výrazný zásah, zatímco Adaptive Battery průběžně optimalizuje provoz aplikací na pozadí, aniž byste museli měnit způsob používání telefonu.
Má to ale i jednu nevýhodu. Některá oznámení mohou přicházet se zpožděním. Pokud systém aplikaci vyhodnotí jako málo používanou a výrazněji omezí její aktivitu, nemusí se její upozornění zobrazit okamžitě. Proto je vhodné zkontrolovat, zda nemáte důležité aplikace, například messenger, e-mailového klienta nebo zdravotní aplikaci, omezené způsobem, který by mohl narušit jejich správné fungování.
U Samsungu, Xiaomi a Motoroly to vypadá jinak
Princip úspory energie je podobný, ale názvy funkcí a cesty v nastavení se podle výrobce liší. I proto se v nich uživatelé někdy hůře orientují. Hledají například Battery Saver, ale Samsung používá jiné označení a Xiaomi má příslušné možnosti v jiné části nabídky.
- Samsung:
Nastavení > Baterie a péče o zařízení > Baterie > Limity využití na pozadí. Najdete tu kategorie Sleeping apps a Deep sleeping apps, do kterých můžete zařadit aplikace s omezenou aktivitou na pozadí. Funkce Adaptive Battery je dostupná v části
Další nastavení baterie.
- Motorola:
Nastavení > Baterie > Správa aplikací na pozadí. Podle modelu a verze systému můžete narazit na režimy Smart use, Always allow a Don’t allow. Motorola doporučuje ponechat bez omezení zejména aplikace pro komunikaci, hovory, navigaci, VPN a zdravotní služby.
- Xiaomi:
Nastavení > Baterie > Aktuální režim > Úspora baterie nebo
Nastavení baterie > App battery saver. Konkrétní cesta se může lišit podle modelu a verze systému. Xiaomi upozorňuje, že příliš agresivní optimalizace může zpomalit synchronizaci a zpozdit doručování oznámení.
Praktická rada: projděte si seznam aplikací, které mají v telefonu výjimku z úsporných opatření. Zbytečně rychlé vybíjení totiž někdy nezpůsobuje chybějící úsporný režim, ale naopak příliš mnoho aplikací nastavených jako neomezené. Ty pak mohou pracovat na pozadí i ve chvíli, kdy je vůbec nepoužíváte.
Co omezit a co nechat běžet
Ne každá aplikace snese výrazné omezení činnosti na pozadí. Obecně platí, že méně důležité aplikace můžete omezit bez větších následků, zatímco u některých služeb by to mohlo způsobit problémy s doručováním oznámení nebo jejich fungováním.
- Omezit klidně: hry, nákupní a reklamní aplikace, sociální sítě, které otevíráte jen ručně, zpravodajské aplikace, aplikace s tapetami a motivy nebo zřídka používané nástroje.
- Nechat bez omezení: messengery a aplikace pro volání, e-mailové klienty, u kterých potřebujete okamžitá upozornění, navigaci, aplikace pro přivolání přepravy, VPN, zdravotní a bezpečnostní aplikace nebo služby pro zálohování dat.
Pokud vám po aktualizaci systému začne baterie vydržet méně než obvykle, nemusíte hned panikařit. Google uvádí, že několik dní zvýšené spotřeby po aktualizaci může být normální. Systém totiž může na pozadí dokončovat optimalizaci a další úlohy. Zpozornět byste měli ve chvíli, kdy některá konkrétní aplikace dlouhodobě vykazuje v přehledu spotřeby neobvykle vysoké hodnoty, aniž by k tomu měla zjevný důvod.
Největší úspory nedosáhnete jedním tajným přepínačem, ale kombinací několika funkcí. Doze a App Standby pracují automaticky, Adaptive Battery se postupně přizpůsobuje vašim návykům a Battery Saver zasáhne ve chvíli, kdy potřebujete výdrž ještě prodloužit. Stačí jednou projít nastavení baterie, zkontrolovat výjimky pro jednotlivé aplikace a nechat systém, aby se o zbytek postaral.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman