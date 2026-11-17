Postup, který popisuje německý zahradnický web
Mein schöner Garten, vypadá na první pohled jako výstřednost. Rostliny se vytáhnou z nádob, ostříhají se na pahýly a pověsí se na provázek pod strop. Výsledek ale dává smysl každému, kdo v listopadu přeskakuje truhlíky naskládané ve sklepní kóji. Muškáty pak visí v prostoru, který by jinak zůstal prázdný, a parapety, police i podlaha zůstanou volné. Podle nás se metoda nejvíc vyplatí tam, kde celé truhlíky zachránit nejde, ale byla by škoda vyhodit silné mateční rostliny. Kdo své pelargonie ještě nesklidil, měl by jednat hned. Kdo je už uložil, může je zkontrolovat a podle postupu níže přesunout na háček. Jak pověsit muškáty hlavou dolů: postup krok za krokem
Celá příprava zabere jedno podzimní odpoledne. Německý návod a univerzitní příručky se shodují v těchto krocích:
Vyjmutí z nádoby. Rostlinu uvolněte rukou nebo lopatkou, za křehké výhony netahejte. Očištění kořenů. Kořenový bal jemně oklepejte a suchou zeminu setřeste. Jemné kořínky by měly zůstat co nejméně poškozené. Řez. Výhony zkraťte zhruba na 10 cm, aby na každém zůstalo několik oček. Z nich rostlina na jaře obrazí. Probírka. Odstřihněte květy, poupata a většinu listů. Pryč musí i zaschlé a podezřelé části, protože by ve tmě hnily. Zavěšení. Rostlinu pověste kořeny nahoru do chladného, bezmrazého a spíš šerého prostoru.
Nůžky by měly být ostré a čisté. Tupé čepele drtí pletiva a otevírají cestu plísním. Němci místo provázku uvázaného přímo kolem stonku doporučují šetrnější řešení. Kořenový bal schovají do sáčku, který ho chrání před vysycháním. Sáček pod výhony stáhnou drátkem tak, aby rostlinu nezaškrtil, a provázek připevní k jeho spodní části. Kdo dá přednost prostokořenné variantě bez sáčku, jak ji popisují americké univerzity, měl by podle našeho doporučení použít měkký provázek nebo textilní pásku. Úvaz nechte volný a veďte ho přes pevnější kořenovou část, aby se nezařezával do stonku.
Proč pelargonie zimu na provázku vydrží
Rostlina má kořeny pořád, jen je nezakrývá substrát. Pelargonie ukládají vodu v dužnatých stoncích a listech. Když přijde chlad, zpomalí a upadnou do stavu blízkého klidu. Purdue University ve své příručce vysvětluje, že muškáty nemají cibuli ani hlízu. Přes zimu se proto uchovávají jejich nadzemní pletiva, buď v aktivním růstu, nebo v útlumu. Zavěšení vzhůru nohama využívá právě ten druhý režim. Nejde tedy o internetový trik, zahradníci ho znají desítky let.
Rozhoduje teplota. Německý návod uvádí strop 10 °C a ideál kolem 5 °C, mráz je vyloučený. Platí jednoduché pravidlo: čím méně světla, tím chladněji. V teplém prostředí by rostliny předčasně rašily, bledly a žíznily po vodě, kterou jim v zavěšeném stavu nikdo nedodá.
Ještě poznámka k názvům. Pelargonie, kterým u nás říkáme muškáty, pocházejí z jižní Afriky a středoevropskou zimu venku nepřežijí. Mrazuvzdorné kakosty rodu
Geranium jsou jiné rostliny, i když je němčina i angličtina hovorově zaměňují.
Vhodné kandidáty poznáte podle vyzrálých, pevných, částečně zdřevnatělých stonků a zdravých kořenů. Purdue radí vyřadit každý kus, na kterém se objeví skvrny na listech, vadnutí, tmavnoucí stonek, hniloba nebo scvrkávání. Britská
Royal Horticultural Society doporučuje holokořenné zimování hlavně pro odrůdy s tužšími stonky. Mladé a měkké sazenice patří raději do květináče u okna, případně z nich odeberte řízky. Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Sklep, garáž, nebo paneláková kóje: kde v Česku zavěšené muškáty přežijí
Český návod
Zahrádkářské poradny připouští pro pelargonie rozpětí 3 až 12 °C podle toho, kolik mají světla. Pro tmavé prostory doporučuje spodní hranici, tedy 3 až 5 °C. Teploty mezi 7 a 12 °C považujeme za bezpečné pásmo, pokud vzduch extrémně nevysychá a nehrozí mráz.
Jednotlivá místa se liší:
Sklep v rodinném domě je nejlepší volba. Drží stálý chlad, bývá šerý a pod stropem obvykle najdete trám nebo trubku. Nevytápěná garáž funguje, dokud v ní nemrzne. Při tuhých mrazech ji hlídejte teploměrem. Paneláková sklepní kóje může posloužit dobře, ale pozor na rozvody topení. Pokud kolem nich teplota stoupá nad 12 °C, muškáty se začnou probouzet. Vadí jim i průvan a stísněný prostor, kde o ně lidé zavadí. Chladná chodba, veranda nebo zasklený balkon vyhoví, pokud v nich nemrzne. Na nevytápěné půdě rozhoduje izolace střechy. Byt je pro holokořennou metodu většinou příliš teplý a suchý. Tam se lépe osvědčí řízky nebo menší rostliny na parapetu.
Kalendář letos přitlačil. Český rozhlas Sever 31. října upozorňoval, že konec října může přinést první mrazíky a citlivé nádoby je vhodné uklidit do bezmrazého prostoru. V polovině listopadu má proto většina pěstitelů sklizeň za sebou a začíná fáze zimního dozoru. Pokud vám muškáty ještě stojí na balkoně, sledujte noční předpověď. Jedna mrazivá noc dokáže výhony spálit natolik, že pro zavěšení ztratí hodnotu.
Truhlík, nebo provázek: kde ušetříte místo a kde riskujete
Zdroje se shodují, že visící rostliny šetří odkládací plochu. Přesné číslo však žádný z nich neuvádí. Vezměme proto redakční příklad. Pět šedesáticentimetrových truhlíků zabere tři metry police a v každém rostou tři silné muškáty. Patnáct jednotlivých rostlin se po zkrácení vejde na jeden trám nebo napnutý drát pod stropem a polici uvolní pro zavařeniny, lyže nebo kola.
Zimování v truhlíku Zavěšení bez substrátu Nároky na prostor police, parapet, podlaha prostor pod stropem Péče v zimě občasná zálivka, lehce vlhký substrát kontrola kořenů, případně namočení Co hlídat přemokření, plíseň v zemině vysychání, hniloba, škůdci Vhodné rostliny i mladší a slabší kusy jen vyzrálé, zdravé, pevné Spolehlivost vyšší nižší, závisí na výběru rostlin
Práce se přesune do jednorázové podzimní přípravy a přes zimu jí ubude. Německý návod dokonce tvrdí, že zavěšené rostliny vodu ani hnojivo nepotřebují. Univerzity v Minnesotě a Purdue jsou opatrnější a doporučují občas namočit kořeny, pokud rostlina vysychá.
Daní za pohodlí je vyšší riziko. RHS řadí prostokořenné zimování mezi nejméně spolehlivé způsoby a University of Minnesota radí zkusit ho napoprvé jen na části rostlin. Zbylé kusy nechte v květináči nebo z nich odeberte řízky jako pojistku.
Zimní dozor a jarní restart: kdy namáčet a kdy sázet
Jednou za měsíc stačí rostliny projít. Signály, že potřebují vodu, jsou zřetelné: kořeny jsou suché a lámavé, stonky se svrašťují a celá rostlina působí vyprahle. V takovém případě ji sundejte a kořeny ponořte do vody. Purdue uvádí jednu až dvě hodiny, Minnesota několik hodin. Při stejné obchůzce hledejte plíseň, hnědnoucí stonky a mšice. Napadený kus oddělte od ostatních.
Jarní probuzení začíná podle německého návodu od poloviny března. V Česku vychází spíš přelom března a dubna. Postup je jednoduchý:
Rostliny sundejte a kořeny na několik hodin namočte. Odstraňte odumřelé části a podle potřeby výhony zkraťte. Zasaďte je do čerstvého substrátu a zalévejte střídmě. Postavte je na světlé, chráněné místo a nechte je v klidu rašit.
Ze zbylých oček silné rostliny znovu obrazí a později rozkvetou. Zavěšené muškáty podle naší úvahy startují o něco pomaleji než ty, které zimovaly v truhlíku na světle, protože si nejdřív musí obnovit kořeny. Ven patří až po odeznění mrazíků. Němci vyčkávají na takzvané ledové svaté v polovině května, u nás stejnou hranici představují zmrzlí muži Pankrác, Servác a Bonifác. Přesun na balkon dělejte postupně a rostliny nejdřív otužte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková