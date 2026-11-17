Na balkonech ještě visí poslední zvonkovité květy a ranní teploměr už ukazuje jednociferná čísla. Pro fuchsii tady začíná odpočet. Podle návodu Dany Makrlíkové na
Radyzezahrady.cz má rostlina zamířit do bezpečí, jakmile noční teploty klesnou pod pět stupňů. Před stěhováním ji zkraťte zhruba o třetinu, zbavte ji květů i škůdců a uložte do chladu, kde nemrzne. Tak zní celý recept v kostce. Rozhodnou ale detaily, které obecný návod zjednodušuje: hloubka řezu podle síly keříku, volba mezi světlem a tmou a hlavně opatrnost s konvičkou. Fuchsie v zimě odchází nejčastěji kvůli hnilobě. Mráz bývá na řadě až druhý. Pět stupňů jako poplachový bod: kdy fuchsii sklidit z balkonu
Hranici 5 °C berte jako budík. Pokud při ní začnete jednat, zazimujete v klidu a s rozmyslem. Kdo čeká na první mrazík, zachraňuje už namrzlé listy a měkké výhony. Odborné zdroje se shodují, že fuchsie nejsou mrazuvzdorné a první mráz je dokáže nenávratně poškodit. Český zahrádkářský svaz navíc upozorňuje, že pletiva zasažená chladem snáz podlehnou houbovým chorobám.
Hlavní okno se otevírá v září a zavírá v říjnu. Kalendář se ovšem liší podle regionu. Starší klimatologická analýza ČHMÚ pro Polabí uvádí, že první slabý podzimní mráz tam v průměru přichází kolem 20. října. Jednou za deset let ale udeří už kolem 30. září. V nížinách tedy vychází jako rozumná rezerva konec září až první polovina října. V podhůří, na horách a v mrazových kotlinách je lepší začít o pár týdnů dřív.
Obecné číslo z předpovědi nestačí. V hlášení sledujte údaj „nejnižší noční teplota“, který
ČHMÚ vztahuje k době zhruba mezi devátou večer a sedmou ráno a měří ve výšce dvou metrů nad zemí. Přízemní minimum se zjišťuje pět centimetrů nad povrchem a bývá citelně chladnější. Květináč na dlažbě terasy proto může prochladnout víc, než napovídá aplikace v mobilu. Mikroklima u domu ovlivňuje závětří, vyhřátá stěna i otevřený prostor. Levný min-max teploměr přímo u truhlíků vám řekne pravdu o vaší konkrétní noci. Řez o třetinu před sklepem: jak hluboko stříhat podle síly keříku
Zastřižení přichází na řadu ještě venku. Šetří rostlině energii a snižuje odpar vody. Usnadňuje i manipulaci a škůdcům i zárodkům chorob nechává méně listové plochy, na které by přečkali zimu.
Postup krok za krokem:
Odstraňte odkvetlé květy i poupata. Ve vlhkém zimovišti by zahnívaly jako první. Vystřihněte slabé, suché a poškozené výhony. Zbytečně by ubíraly síly. Hlavní větve zkraťte asi o třetinu, u velkých keřů klidně až o polovinu. Bujně rostoucí fuchsie snesou razantní zásah až na jeden pár listů či oček na výhonu. Slabším rostlinám ponechte dva až tři páry listů, aby měly z čeho na jaře obrazit. Stromkové fuchsie stříhejte v korunce opatrněji, zhruba na jeden pár oček. Konečný tvar doladíte na jaře.
Po řezu se vyplatí malá pauza. Rukověť zahrádkáře doporučuje nechat rány několik dní zaschnout na suchém a provzdušněném místě, pokud to počasí dovolí. Zaschlé řezy odolávají šedé hnilobě lépe než čerstvě mokvající.
Škůdci do zimoviště nesmí: molice a mšice se rády stěhují s vámi
Ve sklepě se škůdci množí v klidu a bez dozoru. Před uložením proto prohlédněte rub listů i mladé výhony. Molice prozradí drobní bílí „motýlci“, kteří po vyrušení vyletí z listů. Na zachycení dospělců pomáhají žluté lepové desky. Mšice tvoří zelené nebo černé kolonie na vrcholcích, zanechávají lepkavou medovici a listy i poupata se po nich deformují.
Silně napadené výhony rovnou odstřihněte a zbytek rostliny důkladně osprchujte. Kde to nestačí, použijte přípravek na savý hmyz. Pěstitelé z Českého zahrádkářského svazu zmiňují například Mospilan. Registrace přípravků se ovšem mění, a tak se vždy řiďte aktuální etiketou. Ve stejné fázi skončete s hnojením a postupně ubírejte zálivku, ať rostlina zpomalí a chystá se na odpočinek.
Zdroj fotografie: PxHere Světlý, nebo tmavý sklep? Kde fuchsie zimu přečká nejlépe
Ideální zimoviště drží teplotu mezi 5 a 10 °C a má okno. Poslouží světlý sklep, zimní zahrada, nevytápěná chodba nebo garáž s okénkem. Za světla může fuchsie zůstat částečně olistěná a na jaře se rozjede rychleji.
Tmavý sklep je podmíněná varianta. Funguje, pokud fuchsii zastřihnete výrazněji a necháte ji zatáhnout, tedy shodit listy a přejít do vegetačního klidu. Teplota musí zůstat nízká a zálivka skoupá. Olistěná rostlina ve tmě listy k ničemu nevyužije. Opadávají, plesniví a stávají se zdrojem nákazy. Kombinace tmy a vlhka je pro plíseň šedou ráj, proto spadané listí pravidelně sbírejte.
Bez sklepa se dá improvizovat. Panelákovou lodžii využijete jen tehdy, když máte jistotu, že na ní nemrzne. Teploměr tam patří povinně a při mrazivé předpovědi musí květináč dovnitř. Vytápěný byt zůstává nouzovým řešením. V teple fuchsie roste i v zimě, jenže z nedostatku světla vyhání vytáhlé a neduživé výhony. Ty ji vysilují a lákají mšice, takže je průběžně odstraňujte. Rostlina pak potřebuje nejsvětlejší okno v bytě a obezřetnou zálivku.
Zvláštní kapitolou je fuchsie magelánská. Tento odolnější druh může v teplejších oblastech Česka přezimovat přímo v záhonu, nejlépe na chráněném místě pod vrstvou chvojí, slámy nebo listí. Běžné balkonové kultivary venkovní zimu zpravidla nepřežijí. Pokud jste takovou fuchsii vysadili na léto do záhonu, vyjměte ji, přesaďte do nádoby a uložte do bezmrazého prostoru.
Zálivka a zimní kontrola: suchost fuchsie odpustí, přelití ne
Nejvíc fuchsií v zimě zahubí konev. Rukověť zahrádkáře stanovuje jasné priority: rostlina nesmí zmrznout, uschnout ani uhnít. Hniloba z nadbytku vody přitom patří k nejčastějším příčinám ztrát. Zkušení pěstitelé dodávají, že i keřík, který vypadá jako suché klestí, se při správné péči na jaře probudí. Přelitá rostlina s uhnilými kořeny bývá ztracená.
Radyzezahrady.cz doporučuje zalévat zhruba jednou za tři až čtyři týdny, Pěstík.cz počítá s intervalem dvou až tří týdnů. Rozdíl dává smysl, protože potřeba vody závisí na teplotě a světle. Čím chladněji a tmavěji, tím méně vody. Substrát má zůstat jen lehce vlhký, rozbahněný nikdy. Stav ověříte prstem nebo zvednutím květináče, protože vyschlá nádoba je znatelně lehčí. Pak stačí malá dávka.
Jednou měsíčně fuchsii prohlédněte. Šedavý povlak na listech, zbytcích květů nebo měkkých částech výhonů prozrazuje plíseň šedou. Tmavé vodnaté stonky a zatuchlý pach ze substrátu ukazují na hnilobu. Napadené části vystřihněte až do zdravého pletiva a omezte zálivku. Prostor vyvětrejte, ale bez průvanu a teplotních šoků. Nemocnou rostlinu oddělte od ostatních a při větším napadení sáhněte po fungicidu pro okrasné rostliny podle etikety.
Kolem února začnou rašit nové výhony, které můžete využít k řízkování. Na konci února nebo v březnu přeneste fuchsii na světlejší místo s teplotou okolo 15 až 18 °C a postupně přidávejte vodu. Jakmile se probudí, přesaďte ji do čerstvého substrátu. S hnojením podle Naší krásné zahrady počkejte, až se v novém substrátu ujme. Na balkon se smí vrátit až ve druhé polovině května.
Třetina je přitom spodní hranice řezu: velké a silné keře snesou zkrácení až o polovinu, slabší rostliny raději šetřete. Ani pět stupňů fuchsii samo o sobě nezabije, skutečnou hrozbou je až mráz.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková