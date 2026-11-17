Když se doma najednou objeví hromádka jablek a venku je takové to nevlídné počasí, u nás se většinou neřeší dlouho, co se bude péct. Jablkové řezy přijdou na řadu skoro samy. Jsou poctivé, syté a z obyčejných surovin, které bývají v lednici nebo ve spíži i bez velkého plánování. Základ dělá křehké těsto s trochou octa a šťavnatá jablečná vrstva. Jen se to nesmí utopit ve šťávě, jinak je z pěkného moučníku spíš rozmočený plech.
Na jablkových řezech mě baví, že si nehrají na nic složitého. Přitom na stole vypadají jako moučník, který se v rodině peče odjakživa. U nás se trochu mění podle toho, co zrovna je doma. Jednou přidám víc skořice, jindy , někdy pár rozinky nasekaných ořechů. Nejlépe se podle mě krájejí až po vychladnutí. Náplň zpevní, těsto se tolik nedrobí a člověk z toho nemá na talířku hromádku, ale opravdu řez.
Můj tip zní: Nastrouhaná jablka lehce vymačkejte, případně slijte šťávu, která se v míse rychle objeví. Spodní plát pak zůstane křehký a nepromění se v mazlavou vrstvu. Jablečné řezy patří k pečení, které z českých kuchyní nezmizelo
Jablečné řezy nejsou žádný nový recept, který by se objevil až s moderními kuchařkami. Spíš naopak. V květnu 2026 se v jednom z článků o domácím pečení připomínalo, že jde o moučník, který pekly už naše babičky a který se na plechu drží dodnes. Důvod je docela prostý. Jablka byla po ruce skoro v každé domácnosti, a když bylo potřeba rychle upéct něco pro rodinu nebo pro návštěvu, plech řezů byl bezpečná volba. Recept na domácí jablkové řezy z křehkého těsta
Doba přípravy těsta: 15 minut Odpočinek těsta: 1-2 hodiny Doba pečení: asi 30 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 1 klasický plech Ingredience pro přípravu
Těsto: 400 g polohrubé mouky 1 lžíce cukru 250 g másla 7 lžic mléka 1 lžíce octa 1 ks vejce 1 balíček prášku do pečiva
Jablečná náplň: 800-1000 g jablek 3-5 lžic cukru podle kyselosti jablek 1-2 lžičky mleté skořice 2 lžíce strouhanky nebo piškotových drobků 1 hrst rozinek, volitelně Postup přípravy křehkých jablkových řezů
1. Do větší mísy prosejte
polohrubou mouku a promíchejte ji s práškem do pečiva. Přidejte změklé máslo nakrájené na menší kousky, k tomu cukr, mléko, ocet a vejce. Zpracujte hladké těsto. Nemělo by se nepříjemně lepit na ruce, ale úplně tvrdé také být nemá.
2. Hotové
těsto zabalte, případně jen dobře přikryjte, a dejte ho do lednice na 1 až 2 hodiny. Odpočinuté se bude lépe válet a po upečení bude křehčí.
3. Mezitím připravte
jablka. Oloupejte je, nastrouhejte nahrubo a v míse promíchejte s cukrem a skořicí. Pokud pustí moc šťávy, část slijte. Kdo má rád rozinky, přidá i rozinky.
4. Plech vyložte
pečicím papírem. Troubu zapněte a nechte předehřát na 170 °C.
5. Odpočinuté
těsto rozdělte na dvě části. První rozválejte na velikost plechu a přeneste ji na dno. Když se těsto trhá, pomůže lehce pomoučněný váleček. Nebo ho rozválejte mezi dvěma archy papíru, to bývá nejčistší řešení. Foto: Cooky.cz, K přenesení těsta na plech lze použít váleček.
6. Spodní plát posypte
strouhankou nebo piškotovými drobky. Zachytí část vlhkosti z jablek a spodek nebude rozmáčený. Potom po celé ploše rozložte jablečnou náplň.
7. Druhý díl
těsta také rozválejte a položte na jablka. Povrch můžete zlehka přejet válečkem, ale opravdu jen opatrně. Vrstvy si sednou a náplň se srovná do stejné výšky.
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8. Horní plát několikrát propíchejte
vidličkou. Pára bude mít kudy odcházet a těsto se při pečení nebude zvedat do velkých boulí.
9. Plech vložte do trouby a pečte asi
30 minut při 170 °C. Hotový povrch má být jemně růžový až zlatavý. Posledních pár minut se vyplatí hlídat, protože trouby pečou každá trochu po svém.
10. Upečené
jablkové řezy nechte úplně vychladnout. Teprve potom je krájejte na kostky nebo obdélníky. Nakonec je můžete lehce poprášit moučkovým cukrem. Hodí se ke kávě i k čaji, v chladu a v uzavřené krabici bez potíží vydrží do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Upečené řezy nechte před krájením řádně vychladnout. Ještě pár poznámek k jablkovým řezům Do náplně se nejlépe hodí pevnější a trochu kyselejší jablka. Moučník pak nepůsobí jen sladce. Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, přisypte na spodní plát o lžíci víc strouhanky. Řezy nechte před krájením vychladnout. Teplé těsto se víc láme a náplň ještě nedrží tvar. Když chcete řezy podat slavnostněji, přidejte na talíř kopeček lehce oslazené šlehačky. Tahle úprava se objevuje i u některých dnešních verzí, ale doma ji nechávám spíš na návštěvu nebo na sváteční neděli.
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