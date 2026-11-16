Zimní období je pomalu za dveřmi a v sychravém podzimním počasí je k nezaplacení teplo domova. Většina lidí topí v dnešní době plynem nebo elektřinou, ale tyto zdroje nedokážou naradit teplo, které vzniká díky topení dřevem. Pokud uvažujete o novém zdroji topení, vsaďte na krbová nebo moderní kachlová kamna. Nejenže jsou praktická, ale vykouzlí pohádkovou atmosféru.
Topení dřevem je nejlevnější
Topení dřevem přináší ekonomické i ekologické výhody. Jedná se o nejlevnější variantu vytápění domácnosti. Výhřevnost dřeva je ve srovnání s plynem a elektřinou vynikající. Dřevo je obnovitelný zdroj, což znamená, že nikdy nemůže dojít a je šetrné k životnímu prostředí. při jeho spalování nevznikají nebezpečné zplodiny. Při vytápění je nutné dbát na to, aby dřevo bylo pořádně vyschlé. V opačném případě bude mít nižší výhřevnost a bude poškozovat kotel či kamna.
Foto: Chat Day
Jak vybrat vhodná kamna?
Nejprve se zaměřte na technické parametry. Důležité je zjistit, jaký výkon kamen potřebujete. V tomto případě je nejlepší se obrátit na odborníka, který vám přesně vypočítá tepelné ztráty pro daný objekt. Další nezbytností je prověřit stav komína, který musí být v perfektním stavu. Ideální je provést revizi, vyčištění a v případě potřeby i vyvložkování. Vzhled kamen nechejte až na závěr. Pokud vybíráte kamna na chalupu nebo chatu, kde nepobýváte pravidelně, zvolte ta s plechovým pláštěm. Ty mají výhodu v tom, že se rychle zahřívají.
Kachlová kamna jako z pohádky
Tento typ kamen známe hlavně z pohádek o Honzovi, který odpočíval na peci. Jelikož disponují vysokou energetickou výhřevností, jsou určeny pro ty, kterým se nechce příliš často přikládat. Jakmile přestanete topit, kachlová kamna ještě po celé hodiny udrží teplo, takže se na nich klidně můžete válet, přihřát jídlo nebo sušit jablka či houby. Pořizovací cena je sice vyšší, řádově v několika desítkách tisíc, ale jedná se o dlouhodobou investici.
Zdroje info: Autorka, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/krbova-kamna-moderni-topidlo-pro-dum-i-chalupu.html
Náhledové foto: Gemini
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