Mlčení jehňátek, FOTO: © 1991 Orion Pictures Corporation, distr. FTV Prima Mlčení jehňátek, FOTO: © 1991 Orion Pictures Corporation, distr. FTV Prima Mlčení jehňátek, FOTO: © 1991 Orion Pictures Corporation, distr. FTV Prima Mlčení jehňátek, FOTO: © 1991 Orion Pictures Corporation, distr. FTV Prima Mlčení jehňátek, FOTO: © 1991 Orion Pictures Corporation, distr. FTV Prima
V oscarovém thrilleru Mlčení jehňátek z roku 1991 ztvárnil Anthony Hopkins sériového vraha tak přesvědčivě, že ho kvůli tomu opustila partnerka. Během natáčení udržoval vztah s moderátorkou Marthou Stewartovou, ta se s ním ale rozešla, protože si ho nedokázala od postavy psychopata odmyslet. Britský herec přitom roli získal až poté, co práva na knihu prodal původní zájemce Gene Hackman. Agentka FBI žádá o pomoc uvězněného kanibala
Tvůrci do hlavní ženské role původně nepočítali s Fosterovou, protože režisér Jonathan Demme preferoval Michelle Pfeifferovou. Změnu přinesly až finance, jelikož studio Orion Pictures odmítlo zaplatit Pfeifferové požadovaný honorář ve výši dvou milionů dolarů. Režisér se po jediné schůzce s Fosterovou rozhodl využít její zjevné odhodlání a roli jí svěřil.
Improvizovaný výsměch a děsivý zvuk
Fosterová se během společných scén Hopkinsovi vyhýbala, protože z něj měla skutečný strach. Herec toho dokázal využít hned při natáčení jejich prvního setkání, kdy se začal spontánně vysmívat jejímu jižanskému přízvuku. Zděšená reakce agentky ve filmu je zcela reálná, protože herečka v danou chvíli brala výstup jako osobní útok. Hopkins na place vymyslel i specifický srkavý zvuk, který režiséra postupně začal iritovat, ačkoliv to tehdy nepřiznal.
Autentičnost hereckých výkonů prověřila i scéna, kdy Starlingová v provizorním vězení vypráví o záchraně jehněte. Uprostřed jejího monologu upustil jeden z členů štábu těžký klíč. Fosterová nevypadla z role, scénu dohrála do konce a až po zastavení kamer na štáb zakřičela, co to mělo znamenat. Režisér chtěl původně záběr vyhodit, herečka ho ale přesvědčila, aby ho ve filmu ponechal.
Inspirace plazy a strach ze zubařů
Hopkins pojal přípravu na roli z několika neobvyklých úhlů. Během studia skutečných zločinců si všiml podoby s chováním plazů, kteří mrkají pouze ve chvíli, kdy sami chtějí. Kanibal proto před kamerou mrká zcela vědomě a jen ve specifických momentech. Předlohou pro chladný projev mu byl i jeho známý z Londýna, jenž při hovoru nespouštěl z lidí oči, čímž své okolí silně znervózňoval.
Změnou prošel také Lecterův vzhled. Původní plán počítal s tradiční oranžovou nebo žlutou vězeňskou kombinézou. Hopkins kostymérku a režiséra přesvědčil, že postava bude působit mnohem děsivěji v čistě bílém oblečení. Tento nápad vycházel z jeho vlastního strachu ze zubařů.
Kokon ze sladkostí a luxus pro hmyz
Představitel Buffalo Billa Ted Levine pojal přípravu velmi zodpovědně. Nastudoval materiály o zločincích a navštěvoval bary pro transvestity, aby lépe pochopil svou postavu. Během natáčení trávil spoustu času s představitelkou unesené Catheriny Brooke Smithovou, která kvůli roli přibrala jedenáct kilogramů. Jejich přátelský vztah mimo kamery došel tak daleko, že je Fosterová přirovnávala k oběti únosu Patricii Hearstové, jež se zamilovala do svého únosce.
Značnou péči filmaři věnovali hmyzu, který vrah vkládal svým obětem do krku. Živí lišajové cestovali na natáčení první třídou ve speciálních boxech a štáb jim zajistil místnost s kontrolovanou teplotou i vlhkostí. Na zádech navíc nosili miniaturní kostýmy s namalovanou lebkou. První kokon, který vyšetřovatelé najdou v hrdle oběti, rekvizitáři vyrobili z gumových medvídků a bonbonů Tootsie Rolls, aby jej bylo možné bezpečně spolknout.
Traumatizující nahrávka skutečných vrahů
Produkce získala plnou podporu skutečné FBI, která film vnímala jako příležitost k náboru nových agentek. Filmaři díky tomu točili přímo ve výcvikovém středisku v Quanticu a spolupracovali s oddělením pro analýzu chování. Postava Jacka Crawforda vychází z agenta Johna Douglase, který zrovna pátral po masovém vrahovi Garym Ridgwayovi.
Douglas dovolil herci Scottu Glennovi nahlédnout do své práce a nabídl mu k poslechu zvukový záznam, na němž skuteční vrazi Lawrence Bittaker a Roy Norris mučili dvě dospívající dívky. Glenn vydržel poslouchat necelou minutu. Podle svých slov při tom ztratil část nevinnosti a zvukový záznam nedokázal nikdy vymazat z paměti.
Thriller Mlčení jehňátek odvysílá Prima MAX 17. listopadu ve 22:25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cs.wikipedia).