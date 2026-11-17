Muž v křesle před kamerou ruského YouTube kanálu. Otázka na mnohoženství zapadlá kdesi uprostřed dlouhého portrétního rozhovoru. A klidná odpověď, že jeho žena souhlasila, protože s tím, co dovolil Nejvyšší, nesouhlasit nejde. Není to tiskovka UFC, je to rozhovor, ve kterém se probíralo všechno od ztráty oka po fotbal. Nejcitovanější část té odpovědi, věta o manželské dohodě, se přitom do světových médií dostala přes jediný překladový účet na síti X.
Abych neměl touhu podvádět. Co přesně padlo před kamerou
Sharabutdin Magomedov, 32letý ruský bojovník UFC ve střední váze do 84 kg s bilancí 17-1-0, mluvil o plánu na druhou manželku v listopadu 2026 v rozhovoru pro ruský YouTube kanál Makarena. V přepisu vybraných pasáží, který 16. listopadu 2026 zveřejnil ruský sportovní server Sports.ru a který redakce MMAmagu prošla, stojí jeho odpověď na otázku, zda druhou ženu plánuje.
„Všichni muslimové mají takovou možnost, jen ne všichni s ní souhlasí. Moje žena souhlasila, protože nelze nesouhlasit s tím, co dovolil Nejvyšší,“ řekl Magomedov moderátorovi kanálu Makarena. Souhlas manželky tedy stojí výhradně na jeho slovech.
Důvod popsal stejně věcně. „Abych neměl touhu podvádět první. Je lepší vzít si druhou ženu než být v hříchu,“ dodal. Druhá žena jako pojistka proti nevěře, ne jako skandál.
Pak se ho moderátor zeptal, co bude, až zatouží po třetí manželce. Magomedov odpověděl číslem o jedno vyšším.
Čtyři jsou povolené. Jenže verš nekončí číslem
„Čtyři lze, ano. Pokud máš možnost uživit čtyři ženy, myslím, že tě za to Nejvyšší odmění,“ pokračoval bojovník. To číslo má ale podmínku, a to hned dvakrát.
V textu koránského verše a v rodinném kodexu Ruské federace redakce MMAmagu ověřila, kde jsou hranice. Súra An-Nisá 4:3 mluví o dvou, třech nebo čtyřech ženách, v témže verši ale žádá spravedlivé zacházení a tomu, kdo se obává, že spravedlnost nezajistí, ukládá zůstat u jediné. Článek 14 ruského rodinného kodexu pak zakazuje sňatek s někým, kdo už v registrovaném manželství je.
V Česku to platí také. Podle § 674 občanského zákoníku nemůže manželství uzavřít člověk, jemuž dřívější svazek trvá, a § 194 trestního zákoníku z dvojího manželství dělá trestný čin se sazbou až na dvě léta. Druhá žena tu tedy znamená náboženský nebo neformální svazek, ne razítko na úřadě.
Nejcitovanější věta prošla přes jeden účet na síti X
Do světových médií doputoval výrok s dovětkem, že možnost druhého sňatku má Magomedov zakotvenou v manželské dohodě. Tak ho podal překladový účet Home of Fight na síti X, odkud tvrzení 17. listopadu 2026 převzal Yahoo Sports i další média.
V dostupném přepisu původního rozhovoru hledala redakce MMAmagu pasáž o manželské dohodě. Nenašla ji: Sports.ru přepsal plán druhé ženy, souhlas manželky i motiv, o smlouvě tam řádka není. Přepis je ovšem výběr pasáží, ne úplný záznam dvouapůlhodinového rozhovoru. Tvrzení tím vyvrácené není, zatím ale stojí na jednom překladu.
O rodině přitom Magomedov mluvil veřejně i dřív. V profilu, který 24. července 2025 zveřejnil deník Khaleej Times, jeho manažer uvedl, že je rodinný typ a většinu času tráví s rodinou. V listopadu 2026 mluví o druhé manželce.
Celou tu debatu může 5. prosince v Rijádu smazat jediná rána od muže, který je v pořadí o šest příček výš.
Patnáctka proti devítce
UFC oznámilo 13. listopadu 2026 turnaj UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov na 5. prosince 2026 do haly The Venue v Rijádu. V hlavním zápase střední váhy jde Magomedov proti Israelu Adesanyovi, 37letému nigerijskému bojovníkovi působícímu v novozélandském Aucklandu, bývalému šampionovi této kategorie s bilancí 24-6-0. UFC v oznámení vede Adesanyu jako 9. a Magomedova jako 15. muže pořadí.
Tady je potřeba opravit rozšířenou zkratku: Magomedov v žebříčku už je. Výhra by mu místo nezajistila; posunula by ho v něm výš.
Naposledy nastoupil 27. června 2026 proti Michelu Pereirovi a vyhrál jednomyslným rozhodnutím. Z oficiálních bodovacích lístků UFC redakce MMAmagu vyčetla, že všichni tři rozhodčí zapsali 29-28. Těsnější jednomyslné rozhodnutí neexistuje. Zbývá otázka, proč se z dvou a půl hodin rozhovoru stala právě tahle jedna věta.
Jedna věta z dvou a půl hodin
GLOSA Magomedov mluvil dvě a půl hodiny o kariéře, o oku i o fotbale. Scéna si z toho vzala jednu odpověď a v překladu ji zostřila: z plánu se stala smlouva, z tvrzení fakt. Řetěz přitom vedl přes jeden účet na síti X, ne přes mikrofon na tiskové konferenci.
Téma otevřel sám a sám si za něj ručí, včetně toho, co připisuje své ženě. Doma má podle svých slov souhlas. V Rijádu mu 5. prosince žádná dohoda nepomůže, tam rozhodnou tři bodovací lístky.
Metodika
Redakce MMAmagu pracovala se záznamem rozhovoru na YouTube kanálu Makarena a s přepisem vybraných pasáží, který 16. listopadu 2026 zveřejnil Sports.ru; přepis je výběr, ne úplný záznam, a přesné časové značky ve videu se dohledat nepodařilo, proto článek žádné minuty neuvádí. Citace jsou překlad redakce z ruštiny podle tohoto přepisu. Právní a náboženský rámec vychází ze súry An-Nisá 4:3, z článku 14 ruského rodinného kodexu a z § 674 občanského zákoníku a § 194 trestního zákoníku ve zněních dostupných k 17. listopadu 2026; sportovní údaje z tiskové zprávy UFC z 13. listopadu 2026, profilů UFC (věk 32 a 37 let, bilance 17-1-0 a 24-6-0, váhový limit 185 liber, tedy 84 kg) a z bodovacích lístků UFC k 27. červnu 2026. Tvrzení o manželské dohodě se v dostupném přepisu nenašlo a do médií prošlo přes účet Home of Fight na síti X; nepodařilo se dohledat vyjádření manželky, Magomedovova týmu ani UFC k výroku a starší veřejné vyjádření bojovníka k mnohoženství. Článek neřeší jeho výdělky ani složení karty turnaje a pořadí se může do 5. prosince 2026 změnit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek