Vlastní uzená krkovice, makrela nebo sýr se hodí k posezení s rodinou a přáteli, ale radost udělají i jako dárek, který jste sami připravili. Jak ale zařídit, aby maso nevyschlo, kouř nepřebil chuť ryby a sýr se neroztekl? Moderní elektrická udírna část práce usnadní i začátečníkům, záleží však také na přípravě surovin a správném postupu. Poradíme vám, co by měla domácí udírna umět, jak připravit suroviny a co hlídat během uzení, abyste si pochutnali už na první várce.
Při výběru udírny přemýšlejte, co a v jakém množství budete připravovat. Pro běžnou rodinnou spotřebu nemusí být největší udicí skříň nejlepší volbou. Mezi kusy musí zůstat prostor pro proudění kouře, zbytečně velkou komoru však budete déle vyhřívat. „Vyplatí se kvalitní izolace, která omezuje tepelné ztráty zvlášť v chladném počasí. Zajímejte se také o snadné čištění, dostupnost servisu a náhradních dílů,“ doporučuje Tomáš Dytrych z Grilování.cz.
Tomáš Dytrych: Foto se svolením Tomáše Dytrycha
Pro začátečníky jsou ideální elektrické udírny s termostatem, které průběžně řídí ohřev. Modely se samostatným generátorem pak umožňují vytvářet kouř nezávisle na topení. „Ověřte si rozsah teplot podle toho, co chcete připravovat. Pro studené uzení může být potřeba přídavný ochlazovač kouře,“ doplňuje odborník. Novou udírnu před prvním použitím vyčistěte a proveďte zkušební provoz či vypálení přesně podle návodu výrobce.
Elektrická udírna: Foto se svolením Grilování.cz
Cesta k chutnému výsledku začíná v lednici
Na první uzení zvolte menší dávku jedné suroviny, třeba vykostěnou krkovici. Rozdělte ji na podobně silné kusy kolem jednoho kilogramu, protože stejná tloušťka usnadní rovnoměrné prosolení i prohřívání. K nakládání se používá běžná kuchyňská sůl nebo dusitanová solicí směs, známá například jako Praganda. Ta pomáhá zachovat růžovou barvu masa a omezuje růst některých nežádoucích bakterií.
Nakládat lze na sucho nebo do láku. Při suchém způsobu sůl a koření vetřete do všech stran masa, které uložte do uzavřené nádoby či zavakuujte. V láku musí být maso celé ponořené, nálev s převařeným kořením ale nejprve úplně vychlaďte. „Při nakládání na sucho odvažte sůl podle hmotnosti masa a při přípravě láku dodržte poměr soli a vody uvedený v receptu. V obou případech používejte váhu, protože odhad od oka může výslednou chuť snadno pokazit. Maso po celou dobu nakládání uchovávejte v lednici při teplotě do 4 °C, a to i tehdy, když ho zavakuujete. Vakuování totiž nenahrazuje chlazení ani nezaručuje rychlejší prosolení,“ upozorňuje odborník. Doba naložení závisí na tloušťce kusů a zvolené metodě.
Zavakuované maso na uzení: Foto Radek Štěpán
Po vyjmutí z lednice maso opláchněte pod tekoucí vodou a nechte ho na asi 15 minut ve studené vodě. Následně ho osušte utěrkou. „Do udírny musí přijít maso dokonale oschlé na povrchu, aby získalo pěknou barvu a v udírně se neodpařovala přebytečná vlhkost. Ideální je maso pověsit na několik hodin na chladné a dobře větrané místo,“ připomíná Tomáš Dytrych.
Hlídejte teplotu komory i středu masa
Udírnu postavte venku na bezpečné místo a předem ji vyhřejte. Kusy rozmístěte tak, aby se nedotýkaly navzájem ani stěn a kouř mohl proudit kolem nich. U tradičně uzené krkovice se můžete setkat se zauzováním mezi 55 a 60 °C a následným dokončením v komoře při 85 až 90 °C.
„Vždy sledujte teplotu vzduchu v komoře i uvnitř každého kusu potraviny zvlášť. Vpichovou sondu zasuňte do středu nejsilnější části, mimo kost a větší tukovou vrstvu. Zlatavý povrch ani vůně nejsou důkazem toho, že je maso hotové,“vysvětluje Tomáš Dytrych.
Tajemství jemného aroma
Pro první uzení zvolte jeden druh dřeva, například buk, a až si osvojíte základní postup, vyzkoušejte olši, která se hodí k rybám, nebo jabloň či třešeň, jež dodají jemnější ovocné tóny. Jehličnaté, lakované či impregnované dřevo rozhodně nepoužívejte a do generátoru sypte pouze suchou štěpku.
Nastavujte průduchy podle návodu a nezavírejte je ve snaze udržet kouř uvnitř, protože jeho nadbytek a špatný odvod vlhkosti mohou způsobit hořkou chuť. Jakmile jsou suroviny podle zvoleného postupu dostatečně zauzené, můžete generátor vypnout a pokračovat v tepelném dokončení bez dalšího kouře. Abyste povedenou várku dokázali zopakovat, zapisujte si tloušťku kusů, množství soli, délku naložení, teploty i dobu zauzení.
Tip: Při uzení masa lze nadělat spousty chyb. Tu základní dělají skoro všichni.
Klobásy potřebují pozvolný ohřev
Klobásy před zauzením nejprve osušte bez kouře, dokud není povrch střívka suchý. Teplotu v udicí komoře pak zvyšujte postupně. „Prudký ohřev může způsobit popraskání střívek a vytékání tuku, takže klobásy ztratí šťavnatost,“ říká Tomáš Dytrych. Po zauzení je tepelně dokončete v udírně nebo dovařte. Studené uzení fermentovaných klobás vyžaduje samostatný postup.
Uzení masa a klobás: Foto Radek Štěpán
Na ryby a sýry v rukavičkách
Zatímco pstruha či makrelu lze udit vcelku, lososa připravujte ve filetech. Ryby ponechané vcelku vždy nejprve vykuchejte a očistěte. Vybírejte podobně velké kusy, aby se prohřívaly rovnoměrně, a před vložením do udírny je nasolte a pečlivě osušte. Pstruh se může zauzovat například při 60 až 75 °C, načež podle zvoleného postupu následuje zvýšení teploty k dokončení.
Pro první uzený sýr zvolte goudu či eidam, jejichž bloky necháte oschnout a poté položíte na rošt do studeného kouře. Sýry se udí při teplotě pod 30 °C při studeném uzení, nebo okolo 45 až 60 °C při teplém uzení, kde je sýr ve speciálním střívku nebo formě. Teplotu hlídejte i tehdy, když je topení vypnuté, protože komoru ohřívá také generátor a okolní vzduch. Po zauzení nechte sýr alespoň do druhého dne odležet v lednici, aby se jeho chuť zjemnila.
Až zvládnete studené uzení celého bloku, můžete vyzkoušet variantu s ořechy, bylinkami či kořením. Vybrané přísady vmíchejte do nastrouhaného sýra a směsí naplňte střívko nebo síťku určené přímo k uzení sýrů.
Udírnu vždy vyčistěte
Hotové maso rozdělte čistým náčiním na menší porce, jakmile vychladne i v jádru, uložte ho do lednice nebo mrazáku (pokud víte, že maso nespotřebujete do doby, než by se vám v lednici zkazilo). Jakmile se postaráte o hotové dobroty, věnujte pozornost také udírně, aby byla připravená na další várku.
„Po vychladnutí a odpojení udírny umyjte rošty, háčky a odkapovou nádobu. Odstraňte mastnotu a volné usazeniny, zkontrolujte těsnění a průduchy. Elektrické části chraňte před vodou a než udírnu uložíte, přesvědčte se, že je důkladně vysušená,“ dodává závěrem Tomáš Dytrych.
Nejčastější chyby a jak jim předejít
- Mokrá surovina: nejprve osušte povrch, potom zapněte kouř.
- Přeplněná komora: nechte mezi kusy prostor.
- Hořká chuť: zvyšte teplotu v udírně, mějte otevřenou klapku odvodu spalin a maso vkládejte důkladně osušené.
- Spoléhání na hodiny: kontrolujte teplotu uvnitř masa.
- Pokaždé jiný výsledek: zapisujte si postup a měňte jednu věc po druhé.
Zdroje info: Autor, Tomáš Dytrych
Domácí vyuzené maso: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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