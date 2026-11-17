V kriminálním dramatu Smrt si vybírá z roku 1972 se na plátně objevila dobově problematická rekvizita. Když zloději prohledávají byt hlavního hrdiny, hrají si s deskou britských Beatles, která v tehdejším Československu nikdy oficiálně nevyšla. Tvůrci navíc museli po zásahu dramaturgů kompletně přepsat profese hlavních postav.
Zásah do scénáře změnil taxikáře na pošťáky
Během běžné pracovní směny kdosi dvěma výstřely zabije řidiče poštovního vozu Radka Šimka. Policie brzy vyloučí loupežné přepadení, protože oběť u sebe neměla větší obnos peněz. Do vyšetřování se na vlastní pěst pouští Radkův kolega Honza Marek, kterého hraje Václav Postránecký. Ten kriminalistům zatajil důležitý detail, že v jejich společném pracovním autě ležela ukrytá zbraň, která po střelbě zmizela. Pátrání ho brzy přivede ke zpěvačce Kláře v podání Jany Šulcové a k hudební skupině Flamingo.
Příběh se přitom původně neměl odehrávat v poštovním prostředí. Scénář od Jaroslava Kořána a režiséra Václava Vorlíčka zprvu pracoval s taxikáři, ovšem dramaturgové si vyžádali změnu. Hlavní postavy tak nakonec usedly za volant poštovních dodávek Moskvič 434, zatímco kolegové využívali východoněmecké vozy Barkas a Robur.
Ostravskou kapelu čekalo povinné počeštění
Skutečná skupina Flamingo, kolem níž se děj točí, patřila k výrazným ostravským formacím. Zpěvačka Klára na plátně otevírá ústa u písně Život utíká od Karla Svobody a Zdeňka Rytíře, diváci ale ve skutečnosti slyší hlas tehdejší zpěvačky Flaminga Marie Rottrové. Po koncertní scéně se pak v baru v rozhovoru s Klárou krátce mihne i skutečný zpěvák Karel Černoch.
Flamingo vydrželo koncertovat přes dvacet let, už rok po premiéře filmu se ale hudebníci kvůli tlaku na počešťování cizích názvů museli přejmenovat na Plameňáky. Skupina ukončila činnost až na přelomu let 1988 a 1989, tedy několik let poté, co Marie Rottrová přesídlila do Prahy a kapela se ji pokusila nahradit Evou Hurychovou.
Amatérského pátrače zbili známí kaskadéři
Amatérské pátrání přinese pošťákovi Markovi řadu potíží. Když ho po jednom z koncertů fyzicky napadnou neznámí útočníci, rány mu uštědří zkušení kaskadéři Petr Jákl starší a Jaroslav Tomsa. Filmaři využili pro natáčení reálné lokace, takže vražda doručovatele se odehrála pod viaduktem pražského Semmeringu nad Prokopským údolím. Pohřeb štáb natočil ve strašnickém krematoriu a pátrání hrdinu zavedlo i do libereckého Clarion Grandhotelu Zlatý Lev.
Zloději Křížek a Miki, které hrají Jan Libíček a Ladislav Mrkvička, se při prohledávání Markova bytu dostanou k zajímavé hudební nahrávce. V rukou drží EP desku britských Beatles s názvem Twist And Shout, ačkoliv tento nosič u nás úřady nikdy nevydaly. Na gramofonu si však filmoví zloději raději pustí dobově bezproblémovou píseň Mistral s Karlem Gottem.
Kriminální film Smrt si vybírá uvede TV Seznam v úterý 17. listopadu od 20:10.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).