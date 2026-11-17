Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima Goldfinger, FOTO: United Artists / distr. FTV Prima
Akční snímek Goldfinger (1964) provází legenda, že se zlatá dívka Shirley Eaton při natáčení udusila. Byla to však jen fáma a herečce je dnes devětaosmdesát let. Sean Connery přitom jako agent 007 během natáčení do Ameriky vůbec nevkročil, přestože se tam film z velké části odehrává. A Aston Martin, kterému se dnes říká nejslavnější auto světa, nechtěl výrobce filmařům ani půjčit zadarmo. Zlatá dívka v turecké lázni
Jedním z nejznámějších obrazů filmu se stala mrtvá dívka pokrytá od hlavy k patě zlatem. Maskéři herečku
natírali celé dvě hodiny, na place u toho raději celou dobu dohlížel lékař a na břiše jí nechali malý nenatřený kousek kůže, aby mohla dýchat. Shirley Eaton
Po premiéře se přesto vyrojily zkazky, že ji barva udusila a za roli zaplatila životem. Ve skutečnosti ze sebe zbytky zlata vypotila v turecké lázni a dnes je jedinou z hlavních hvězd filmu, která ještě žije. V lednu jí bude devadesát.
Fotbalový Rolls-Royce a klobouk v plamenech
Goldfinger podvádí u karet i na golfu a Bondův caddy to na hřišti okomentoval po svém:
„Jestli je to ten jeho míček, tak jsem Arnold Palmer.“ Gert Fröbe přitom golfu vůbec nerozuměl, takže ho při hře dublovali, a protože uměl anglicky jen málo, nakonec ho museli i předabovat. Když se ho producenti ptali na koníčky a on zmínil fotbal, čekal nanejvýš lístky na zápas. Filmaři mu ale každou sobotu posílali k hotelu Rolls-Royce. Štáb zase spolehlivě rozesmál, když na plac občas napochodoval v kostýmu pruského plukovníka z jiného natáčení.
„Jsem velký chlap a smích mám stejně velký. Je absurdní, že mě od Goldfingera někteří chtějí vidět jen jako chladného, bezohledného padoucha, který se nesměje,“ řekl Fröbe. Minulost ho dohnala v Izraeli: kvůli jeho dřívějšímu členství v NSDAP tam film zakázali. Úřady zákaz zrušily, až když se ozvala židovská rodina, kterou Fröbe za války chránil.
Harold Sakata, který hrál Goldfingerova sluhu Oddjoba s vražednou buřinkou, byl předtím stříbrným olympijským medailistou ve vzpírání z Londýna 1948. Ve scéně, kdy Oddjob umírá, sahá po buřince zaseknuté v mřížích a dostane ránu elektrickým proudem. Klobouk se při natáčení rozpálil tak, že si Sakata popálil ruku, pustil ho ale až ve chvíli, kdy režisér Guy Hamilton zavolal stop.
Otočné značky a odmítnutý Jaguar
Producenti původně chtěli pro Bonda Jaguar E-Type, který stál polovinu, Jaguar je ale odmítl. Ani Aston Martin se do spolupráce nehrnul, a tak auto filmaři museli zaplatit a od automobilky dostali prototyp DB5. Úpravy a zabudování všech vymožeností stály dalších pětadvacet tisíc liber. Otočné značky vymyslel sám režisér Hamilton, kterého tehdy neustále štvaly parkovací pokuty, a katapultovací sedadlo navrhl jeho nevlastní syn. Po premiéře prodej DB5 stoupl asi o polovinu a po úspěchu filmu už producenti za auto pro Bonda nikdy neplatili.
Hračkářská firma Corgi vyrobila speciální miniaturu vozu pro tehdy patnáctiletého prince Charlese, dnešního krále Karla III. Samotné filmové auto se v roce 2010 vydražilo za 4,1 milionu dolarů.
Falešný trezor z Pinewoodu
Scény s
, které se odehrávají v Americe, vznikly v Pinewood Studios u Londýna. Do Miami odletěl natáčet jen štáb a z herců Cec Linder, filmový Felix Leiter. Connery tou dobou hrál u Alfreda Hitchcocka ve filmu Marnie. Connerym
V Pinewoodu vyrostl i trezor Fort Knox. Navrhl ho Ken Adam, přestože skutečný interiér nikdo ze štábu nikdy neviděl, a správce Fort Knox mu za něj poslal blahopřejný dopis. Kulisy vypadaly tak věrně, že na falešné zlaté cihly dohlížela stráž čtyřiadvacet hodin denně, aby si je nikdo neodnesl.
Laser místo cirkulárky
V knižní předloze Iana Fleminga Bonda ohrožovala cirkulárka, ve filmu ji nahradil laser, který se k němu pomalu propaluje. Právě u něj padne hláška, kterou si diváci pamatují dodnes: „Čekáte, že promluvím?“ ptá se Bond. „Ne, pane Bonde, čekám, že zemřete,“ odpoví Goldfinger.
Bomba v trezoru se původně měla zastavit na čase 0:03. Filmaři ji nakonec zastavili na 0:07, i když Bond ve scéně pořád mluví o třech tiknutích do výbuchu. Alfredu Hitchcockovi, u kterého Connery mezitím točil Marnie, se prý z celého filmu nejvíc líbila stařenka, která po Bondovi pálí ze samopalu.
Beatles bez klapek a rozepnutý korzet
Shirley Bassey nahrávala úvodní píseň a před sebou na plátně přitom sledovala běžící titulky. Poslední tón proto musela držet, dokud neskončily, a málem u toho omdlela. Pomohlo jí až to, že jí rychle rozepnuli korzet.
Na nahrávce hráli i mladičcí Jimmy Page a John Paul Jones, budoucí zakladatelé Led Zeppelin. Michael Caine tehdy u skladatele Johna Barryho přespával, a tak hudbu slyšel mezi prvními. Beatles se do filmu nakonec dostali aspoň v hlášce: Bond v ní tvrdí, že pít Dom Pérignon teplejší než zhruba tři stupně Celsia je
„skoro stejně špatné jako poslouchat Beatles bez klapek na uších“. Filmové chyby
V jednom záběru drží protivník katapultovaný z Bondova auta revolver, v dalším už svírá pistoli. Na vrakovišti zase míří do lisu auto s mrtvým, jenže mrtvola ze zadního sedadla najednou chybí.
Letecký cirkus Pussy Galore (Honor Blackman) měly tvořit jen ženy, část letadel ale řídili muži v blond parukách, což je u jednoho z nich dobře vidět. A Goldfingerův Rolls-Royce s karoserií ze zlata by byl ve skutečnosti mnohem těžší, než jak ve filmu lehce jezdí.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb).