FOTO: Překvapení pro Národní. Modlitbu pro Martu zazpívala Ewa Farna
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
FOTO: Překvapení pro Národní. Modlitbu pro Martu zazpívala Ewa FarnaZdroj: Překvapení pro Národní. Modlitbu pro Martu zazpívala Ewa Farna
Článek byl publikován 17.11.2026 19:27
Na mostě U Bulhara poblíž hlavního nádraží se dnes ráno srazily dva osobní vlaky. Zranilo se 46 lidí, čtyři...
Zvláštní způsob, jak se zbavit vzteku, zvolil nad ránem v Praze mladý cizinec. Začal rozbíjet vybavení...
Na bezpečnost a veřejný pořádek v Praze při úterních oslavách 17. listopadu dohlédnou stovky policistů. Při...
Stanice metra Flora je kvůli kompletní rekonstrukci zavřena od letošního února a bude ještě další tři...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Šéfmotorista za sebe na Národní třídu poslal jen mluvčího
- Před vládními kolegy dal přednost „vlastním“. Pak Plaga zkritizoval Klempíře
- Že Babiš nepřišel, je ostuda, řekl Rakušan na Národní. Podle prezidenta to povinnost není
- Bleskový zásah hasičů a záchranářů. Reportér Aktuálně.cz je sledoval v akci na místě srážky vlaků