Kdo topí dřevem, má v zimě popela víc než dost a většinou ho vynáší do popelnice. Přitom se dá dobře využít i na zledovatělý chodník nebo příjezdovou cestu. Popel na náledí funguje podobně jako písek, takže na něm neuklouznete, a nestojí vás ani korunu. Na rozdíl od soli navíc nezasolí půdu kolem cesty.
Proč popel na náledí funguje
Než začnete sypat, odhrňte z chodníku sníh, protože přes jeho vrstvu popel ani jiný posyp nefunguje. Popel led neroztaví, ale zdrsní ho. Drobné částečky se zachytí na kluzkém povrchu a podrážka se o ně opře stejně jako o písek. Výhodou je i jeho tmavá barva. Když na chodník svítí slunce, popel pohlcuje teplo a led pod ním taje rychleji než na holém povrchu. V zamračených dnech tenhle efekt nečekejte, chodník ale bude i tak bezpečnější. Popel se hodí hlavně na schody, na cestu k brance nebo k popelnicím, kudy chodíte každý den.
Foto: Pixabay
Proč na chodník nesypat sůl
Sůl led sice rozpustí, jenže s tající vodou se pak dostává do půdy. Poškozuje rostliny podél cesty i okraj trávníku a nejvíc vadí jehličnanům, kterým po zimě hnědnou jehlice. Psům sůl poraní tlapky, a když si je potom olizují, část jí spolknou, proto jim je po procházce otřete vlhkým hadříkem. Kdo sůl přesto používá, ať jí sype opravdu málo, protože větší dávka led nerozpustí rychleji, jen víc uškodí. Sůl se také lepí na boty, takže ji zanesete domů na podlahu a koberce, a dlouhodobě poškozuje i beton chodníků a příjezdových cest.
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Jak popel sypat
Používejte jen úplně vychladlý popel, který jste nějakou dobu nechali v kovové nádobě, protože v něm může ještě dlouho doutnat žhavý uhlík. Na led ho rozhoďte v tenké vrstvě a přidejte, až když znovu přimrzne nebo když se rozšlape. Nesypte ho přímo před vchodové dveře, odkud byste ho na botách roznesli po celém domě, a počítejte s tím, že ho vítr nebo tající voda časem odnesou.
Nesypte ho ani tam, kde by ucpal odtokové kanálky nebo propustnou dlažbu. Na náledí patří jen popel z čistého dřeva, nikdy z uhlí ani ze spáleného odpadu. Vyhněte se také záhonům rostlin, které mají rády kyselou půdu, třeba rododendronům nebo borůvkám.
Zdroje info: Autor, https://s3.amazonaws.com/assets.cce.cornell.edu/attachments/76138/Residential_Snow_and_Ice_Removal.pdf, https://www.thisoldhouse.com/yards/chemical-free-ways-to-deal-with-winter-ice
Náhledové foto: Pixabay
The post Popel z kamen se hodí i na náledí. Chodník zdrsní a sníh pod ním rychleji taje first appeared on Naše zahrada.