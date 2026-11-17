Filip Turek se rozhodl zachránit 17. listopad před lidmi, kteří jej podle jeho představ slaví nesprávně. Prezident Petr Pavel dostal nálepku normalizačního komunisty, demonstranti aktivistických řvounů a Václav Havel posloužil jako argument proti těm, kdo si údajně přivlastnili odkaz sametové revoluce. Motoristický poslanec se s chutí pustil do hodnocení cizí komunistické minulosti a vysvětlování, kdo smí mluvit o demokracii. Jeho historická inspekce však narazila na veřejnost s poměrně dobrou pamětí. Lidé mu připomněli Andreje Babiše, někdejší Turkovy kontroverze se zdviženou pravicí i neúspěšné ministerské ambice.
Filip Turek se pustil do rozboru oslav 17. listopadu s odhodláním člověka, kterému někdo neoprávněně obsadil místo v první řadě dějin. Turak Motor Hranatý objevil vážný problém. Na Národní třídě se shromažďují lidé, kteří si dovolují veřejně nesouhlasit s představiteli současné Vlády, a část z nich dokonce podporuje prezidenta Petra Pavla. Pro motoristického poslance dostatečný důvod k zahájení ideologické kontroly. „Nenechme si ukrást 17. listopad aktivistickými řvouny. Není to pouze svátek sametové ‚revoluce‘ roku 1989, ale také vzpomínka na tragické události roku 1939,“ prohlásil Turek. Sametová revoluce dostala uvozovky, demonstranti označení řvounů a Turek funkci samozvaného strážce listopadového odkazu. K převzetí správy nad státním svátkem mu scházelo už jen razítko, jímž by mohl jednotlivým návštěvníkům Národní třídy potvrzovat způsobilost k účasti.
Motor Hranatý se vzápětí pustil do historicko-politického rozboru, v němž se mu podařilo spojit prezidenta Pavla, Václava Havla, komunisty, marketing a Černé barony. „Dadaistické divadlo, které se částečně odehrává na Národní třídě a následně se zrcadlí v mediálních obrazech, není zdaleka obrazem celé české společnosti ani jejího vnímání 17. listopadu. Organizovaná řada aktivistů, kteří v tento svátek vzývají bývalého elitního komunistu a pískají na demokraticky zvolené politiky bez komunistické minulosti, obchoduje s přivlastněnými pojmy demokracie, svoboda, pravda a láska. Udělali si z nich marketingové značky. Ve skutečnosti je to surrealistická parodie na parodii Černých baronů,“ oznámil Turek.
Dadaistické divadlo, surrealistická parodie na parodii, elitní komunista a demokraticky zvolení politici. Zvláště podařená je Turkova úvaha o demokraticky zvolených politicích, na které se údajně nesluší pískat. Petr Pavel totiž rovněž vzešel z demokratických voleb, což Motoru Hranatému při vystavování kádrového posudku nijak nepřekáželo. Demokratický mandát má v jeho výkladu patrně dvě podoby. U prezidenta je možné jej překrýt minulostí, u politiků vládní koalice představuje důvod k požadování úcty. Kdo určí, na koho se smí pískat, už poslanec nenaznačil. Kdyby se úkolu ujal osobně, mohl by stát na Národní třídě s píšťalkou a seznamem povolených jmen.
Prezident dostal kádrový posudek a lidé Turkovi přivedli Babiše
Do motoristické lekce z dějepisu se záhy připletl Andrej Babiš. Předseda hnutí ANO, s nímž Motoristé sdílejí vládní moc, byl před listopadem 1989 členem KSČ a jeho minulost je spojena také s dlouholetým sporem o evidenci ve svazcích Státní bezpečnosti. Turek si však za terč vybral minulost prezidenta Pavla.
Lidé Turkovi tuto nesrovnalost připomněli bez dlouhých historických přednášek. „A jak se vládne s estébáky?,“ zeptal se jeden z kritiků. Další připojil také Turkovo někdejší kontroverzní gesto. „Říká Filip Turek, který ještě nedávno zvedal pravici a ten, který vládne s estébákem Babišem? Jako fakt?,“ podivil se. Motoristický poslanec chtěl veřejnosti vysvětlovat, komu komunistická minulost brání v nároku na listopadové ideály, a dostal připomínku politického spojenectví, které mu při vstupu do Babišovy koalice zjevně nepřekáželo. Kádrová kontrola začala slibně, jen se nečekaně obrátila směrem k inspektorovi.
Turkova připomínka listopadu 1939 vyvolala další nepříjemnou odezvu. Tragické události nacistické okupace, popravy studentských představitelů, uzavření českých vysokých škol a deportace studentů do koncentračního tábora jsou neoddělitelnou součástí tohoto státního svátku. Motor Hranatý je však vtáhl do útoku na současné demonstranty. Veřejnost mu obratem připomněla kontroverze kolem jeho fotografií a gest. „Ty bys měl o roku 1939 mlčet, hajlovat ses nestyděl a evidentně se ani tyhle posty sám psát nestydíš,“ vzkázal mu další kritik. Turek vyrazil připomínat tragickou historii nacismu a vzápětí musel čelit otázkám na vlastní minulost. Pro samozvaného ochránce historické paměti dost mizerný výsledek.
Prezident Pavel se v Turkovi dočkal neúnavného životopisce. Motoristický poslanec nevynechal ani listopadové výročí, aby znovu připomněl jeho někdejší komunistickou kariéru. Jeden z kritiků mu ovšem naznačil, že za opakovanými výpady vidí také osobní neúspěch. „To byste ani nebyl vy, abyste neurážel prezidenta. Za chvíli to bude rok, kdy vás odmítl jmenovat a vy se tím rok užíráte a nevynecháte příležitost k dehonestaci. Od ‚diplomata‘ je toto chování dost nediplomatické, spíš takové nedospělé. Ještě otázka, když to máte tak zmáklé, evidentně sledujete ČT24, kdo tedy pískal na prezidenta? Co to bylo za lidi? Lepší nebo horší nebo…?,“ vzkázala Turkovi další z kritiček.
Pro Turka nemilé připomenutí ministerských ambicí, kvůli nimž Motoristé vedli s Pražským hradem vleklý spor. Turek se chtěl dostat do Vlády, prezident měl výhrady a vytoužené ministerské křeslo zůstalo mimo jeho dosah. Nyní poslanec připomíná prezidentovi minulost s vytrvalostí, kterou by mu mohlo závidět osobní oddělení socialistického podniku.
Turek Motor Hranatý vyhlásil toleranci a vzápětí vytáhl svazáky
Turek si připravil i poučení o respektu k odlišným názorům. „Památku tohoto dne můžeme uctít tím, že se budeme chovat tolerantně k jiným názorům, ctít svobodné podnikání, osobní vlastnictví, osobní odpovědnost a odmítat pozvolný návrat k socialistické společnosti. Stejně tak můžeme odmítat poučování od neziskových a aktivistických organizací moderních svazalků, které se nám snaží určovat, co si smíme a nesmíme myslet, nebo ty jednodušší z nás přesvědčují, že změna způsobu financování média z padesátých let sama o sobě znamená konec demokracie,“ prohlásil. Tolerance v Turkovi získala svérázného propagátora.
Motorova představa listopadových oslav však narazila i u lidí, kteří se nenechali zatáhnout do jeho historických rozborů. „Alespoň dnes jste mohl mlčet a vynechat své manipulativní komentáře! Na Národní letos raději nejste, sedíte u počítače či mobilu a prudíte! Pokud jste si nevšiml, po celé republice, i na Národní třídě, probíhají důstojné, radostné a poklidné oslavy tohoto významného svátku! A pískot? Inu, každému, jak zaslouží!,“ vzkázal mu další kritik.
Václav Havel v rukou motoristického vykladače dějin
Turek si pro závěr slavnostního vystoupení schoval ještě Václava Havla a další výpravu do rodokmenů politických odpůrců. „Oslavme svátek svobody ignorováním těch pár ‚lepších lidí‘, kteří paradoxně většinou pocházejí z rodin normalizačních komunistů, zaměňují jiného bývalého normalizačního komunistu za Václava Havla a falešně si zprivatizovali rok 1989. Oslavme výročí počátku přechodu k tržní ekonomice individualismem, vlastním úsudkem a svobodným myšlením. Nebuďme jako oni,“ prohlásil.
Motor Hranatý se rozhodl chránit listopad 1989 před údajným přivlastňováním a zároveň veřejnosti předepsal, jak jej má správně slavit. Do svého historického výkladu přidal dokonce rodinný původ lidí, jejichž názory se mu nelíbí. Někteří podle něj pocházejí z normalizačních komunistických rodin. Sám však nemá problém s tím, kdo stál před listopadem 1989 na opačné straně politické barikády, pokud s ním sedí ve Sněmovně. U lidí podporujících prezidenta se však Turek s vervou zdechlého tříválce pustil do kontroly rodinných poměrů. Požadavek na svobodné myšlení uzavřel výzvou, aby veřejnost ignorovala lidi s nesprávnými názory. Václav Havel by se možná podivil, jaký druh demokracie se jeho jménem právě vyučuje.
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