Sobotní večer v Liberci skončil pro Vervu výsledkem 1:5 a trenér Robert Reichel po zápase nic nezastíral. „Nejsme kompletní, je to velmi složité,“ řekl po 19. kole Tipsport extraligy. V pondělí 16. listopadu 2026 pak v
klubovém rozhovoru vysvětlil Jiří Šlégr, co se v kabině děje. Litvínovu se podle něj „v jednu chvíli zranilo osm hráčů ze základní sestavy“, což sám označil za extrémní číslo. Extraligová soupiska mívá 25 až 27 jmen, na marodce tak skončila téměř třetina týmu. A nejsou to hráči z konce lavičky. Šlégr vyjmenoval Davida Kämpfa, Ondřeje Kašeho, Michala Moravčíka a Matúše Sukeľa, tedy hráče, na kterých měl letošní Litvínov stát. Klub teď shání posily prakticky každý den. Najít je ale v listopadu není vůbec snadné. Osm jmen, která drží sestavu
Klubové statistiky ukazují, proč absence bolí víc, než napovídá samotné číslo. Ondřej Kaše nasbíral v 16 zápasech 15 bodů a byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Kämpf, letní navrátilec z NHL a tvář nového projektu, měl 12 bodů v 17 utkáních. David Kaše zapsal 8 bodů v 11 zápasech, Sukeľ 6 bodů v 15. Moravčík patří k nejzkušenějším obráncům kádru.
Šlégr popsal, že se v jednu chvíli rozpadla i dvojice Kämpf a Ondřej Kaše a s ní prakticky všechny útoky. Rozházené byly i obranné dvojice. Pětky, které trenéři celé léto skládali a v říjnu sehrávali, přestaly existovat.
Širší výčet absencí za poslední týdny, jak ho sestavil iDNES, zahrnuje kromě jmenovaných také Vojtěcha Husineckého, Pawla Zygmunta a delší dobu i Michala Guta. Mezi chybějícími byl i Martin Havelka, u něj ale nešlo o zdraví. Podle rozhodnutí
disciplinární komise APK LH dostal za úder hlavou v utkání s Vítkovicemi 30. října trest na dvě soutěžní utkání a pokutu ve výši deseti procent základní měsíční odměny.
Kdy se kdo vrátí, klub neprozradil. Diagnózy nezveřejnil a Šlégr jen naznačil, že některá zranění jsou dlouhodobá, jiná otázkou několika dní. Návraty, které sám neovlivní, slibovat nechtěl. Reichel po Liberci připustil, že by se někdo mohl vrátit do pátku. Jména neuvedl. Ani u Kämpfa klub termín návratu neupřesnil.
Tabulka, která nepouští
Série porážek začala těsnou prohrou 2:3 s Vítkovicemi. Následovala nula na Spartě (0:3), drama s Českými Budějovicemi (3:4) a nakonec debakl v Liberci. Čtyři zápasy, nula bodů, šest vstřelených gólů.
Po 19. kole drží Litvínov s 21 body a skóre 40:54 jedenáctou příčku, tedy jedno z posledních míst, která ještě vedou do předkola play-off. Jenže okolí je nepříjemně těsné:
Pořadí Tým Body 11. Litvínov 21 12. Mladá Boleslav 21 13. Vítkovice 18 14. Olomouc 15
Podle pravidel sezony 2026/27, jak je
zveřejnila APK LH, postupují týmy z 5. až 12. místa do předkola, poslední, čtrnáctý tým hraje baráž. Litvínov má na třinácté místo náskok jediného vítězství, na poslední šest bodů. Při současné formě to nejsou ani dva týdny klidu.
Skóre 40:54 přitom prozrazuje víc než body. Tým s nejlepšími střelci na tribuně nemá z čeho dávat góly a obrana je bez Moravčíka zranitelnější. Spirála se tak zrychluje sama od sebe.
Posily hledá po celém světě. Naráží na smlouvy i Maxa ligu
Šlégr tvrdí, že klub shání hráče „po celé první lize, ve světě i v extraligových týmech“, alespoň na měsíc. Konkrétní jména nezveřejnil, aby podle svých slov nenarušoval psychiku hráčů, kterých by se jednání týkala. Popsal ale, proč to jde tak ztuha.
Překážky jsou tři:
Platné smlouvy. Klub hráče nemusí uvolnit, nebo se hráč ze smlouvy nedokáže vyvázat. Hráči bez angažmá. Jsou k mání hned, jenže s otazníkem nad kondicí a zdravím. Kdo měsíce netrénoval s týmem, extraligové tempo neudrží. Výměny. Když chce Litvínov hráče získat výměnou, musí něco nabídnout. S osmi zraněnými ale nemá z čeho.
K tomu se přidává kalendář. Maxa liga hraje o víkendech a tamní kluby nerady pouštějí hráče, když se jim termíny kryjí s vlastními zápasy.
Šlégr zároveň odmítá, že by byl kádr úzký. Výpadek osmi hráčů ze základní sestavy by podle něj položil každý tým a podobné problémy se objevují napříč extraligou, třeba v Pardubicích. Rozsah litvínovské marodky je ale i v tomhle srovnání mimořádný.
Z Mostu rovnou do extraligy
Do sestavy tak naskakují hráči, se kterými se na podzim v takové roli nepočítalo. Z Chomutova přišel Cole Coskey, klub stáhl Jana Šprynara a do kabiny se dostali i Štěpán Turek a Vojtěch Kysela z Mostu.
Kyselův příběh vystihuje, jak hluboko musel Litvínov sáhnout. Ze třetí nejvyšší soutěže šel rovnou do extraligy. Při debutu proti Českým Budějovicím absolvoval devět střídání, odehrál necelých pět minut a jednou nahodil puk na branku. Po zápase se radoval, že si tady mohl zahrát, přestože tým prohrál. Šlégr o něm i o Turkovi řekl, že proti Budějovicím „vůbec nepodali špatný výkon“.
Šanci dostávají i další mladí. V Liberci hrál Viktor Šámal v prvním útoku vedle Petra Koblasy a Sukeľa, Šprynar nastoupil s Urbanem a Jíchou, Bednařík s Jurčíkem a Havelkou. Do sestavy se v posledních týdnech dostali také Filip Tittl a Petr Soušek.
Jediný větší příchod podzimu přitom nebyl krizovou záplatou. Obránce Stanislav Svozil přišel 15. října z Komety Brno a klub převzal jeho smlouvu až do konce sezony 2028/29. Šlégr ho prezentoval jako součást dlouhodobé koncepce. Na listopadovou díru v útoku Svozil sám nestačí.
Podle nás je to pro klub nejtěžší dilema. Kämpfa ani Ondřeje Kašeho v kádru nikdo jeden za jednoho nenahradí. Litvínov proto sešívá sestavu ze zkušených hráčů a mladíků, kteří by jinak sbírali minuty o soutěž níž. Výkony podle Šlégra nejsou takové, jaké by klub chtěl. Sestavu ale postavit dokáže.
Redakce SportyŽivě ještě oslovila tiskové oddělení Litvínova se žádostmi o další informace, ale zatím na odpovědi čekáme.
Stín loňské baráže
Pro pochopení nervozity je potřeba se vrátit o rok zpátky. Sezona 2025/26 skončila pro Litvínov posledním místem se 43 body a skóre 107:174. Základní část zakončil jedenácti porážkami v řadě a v dubnu musel do baráže s Jihlavou. Reichel tehdy otevřeně mluvil o špatné sezoně. Měl ale k dispozici kompletní tým.
V létě pak klub ohlásil nový směr. Šlégr v červenci říkal, že Litvínov nechce „bezhlavě nakupovat“, ale budovat tým na tři roky, dávat prostor mladým a hospodařit zodpovědně. Kämpfův příchod měl být symbolem projektu, ne zkratkou k titulu. Čeští hráči byli podle Šlégra v létě rozebraní a klub sháněl hlavně obránce.
Proti loňskému barážovému dnu je současná sezona zlepšením. Do klidného středu tabulky se ale Litvínov nedostal a teď ztrácí právě ty hráče, kolem kterých měl nový projekt růst. Podle nás je tohle skutečné jádro krize. Čtyři porážky by se daly přežít. Horší je, že se rozpadla sehranost formací v momentě, kdy si tým měl vybudovat jistotu a odstup od spodku. Každá další prohra navíc v kabině oživuje vzpomínku na jaro, kdy se série porážek zastavila až na jedenácti.
O odvolávání trenéra se nemluví. Šlégr Reichelův systém podporuje a řeší návraty hráčů a posily, ne změnu na střídačce.
Litvínov teď nepotřebuje zázrak, potřebuje vrátit do kabiny dva nebo tři zdravé hráče a sehnat jednu posilu. V pátek se ukáže, kdo z marodky naskočí, a s tím i to, jestli mají mladíci z Mostu za zády opět Kämpfa a Kašeho, nebo jen prázdnou střídačku.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek