Některé ženy si představují setkání s někým, koho nemohou mít, jiné sní o větší iniciativě ze strany partnera, o nových zážitcích nebo o chvíli, kdy nemusí nic organizovat. Podobné myšlenky přitom nemusejí vypovídat o nespokojenosti ve vztahu. Lidská představivost často propojuje vzrušení se vzpomínkami, emocemi a situacemi, které by v běžném životě ani nebyly příjemné. Právě rozdíl mezi fantazií a skutečným přáním bývá důležitý. Člověk může mít představu, kterou si chce ponechat jen pro sebe, aniž by ji někdy chtěl proměnit v realitu.
Anonymní dopisy ukázaly překvapivou rozmanitost
Gillian Anderson, známá mimo jiné ze seriálu Sex Education, vydala v roce 2024 knihu Want, která sestavovala anonymně zaslané sexuální fantazie. V září 2026 na ni navázala knihou More. Podle vydavatele obsahuje další výběr dopisů od žen z více než padesáti zemí, přičemž pisatelkám bylo od osmnácti do osmdesáti let. Vedle odvážných představ se v nich objevuje také potřeba něhy, pozornosti, vlastní svobody a možnosti být alespoň na chvíli v centru zájmu. Jde ovšem o dobrovolně zaslané osobní výpovědi, nikoli o reprezentativní výzkum, ze kterého by bylo možné určit, co si přeje většina žen.
Zajímavé je, že popis intimní fantazie často otevírá úplně jiné téma. Žena, která celý den pečuje o rodinu a rozhoduje o domácnosti, může v představách toužit po tom, aby tentokrát převzal iniciativu někdo jiný. Jiná hledá dobrodružství nebo ujištění, že je pro partnera přitažlivá i po letech. Takové výklady nejsou univerzální a žádnou fantazii nelze bez rozhovoru jednoduše rozluštit. Přesto ukazují, proč nemusí být užitečné hodnotit intimní představy jen podle jejich doslovného obsahu.
Svěřit se partnerovi je možnost, nikoli povinnost
Pro některé páry může být rozhovor o fantaziích příjemným způsobem, jak se lépe poznat. Měl by ale probíhat bez výsměchu, nátlaku a očekávání, že druhý automaticky se vším souhlasí. Je možné partnerovi popsat jen náladu nebo pocit, který představa vyvolává, a konkrétní podrobnosti si nechat pro sebe. Soukromí totiž není totéž co tajnůstkářství a každý má právo určit si, co chce sdílet.
Důležité je také nezaměňovat vyslovenou fantazii se souhlasem k nějakému jednání. Pokud by pár chtěl něco nového skutečně zkusit, potřebuje samostatnou a oboustrannou dohodu. Největší přínos těchto otevřených příběhů možná nespočívá v tom, že prozrazují seznam neobvyklých přání. Připomínají především to, jak rozdílně lidé prožívají touhu a jak málo se o ní někdy odvažují mluvit.
bloomsbury.com, freundin.de, theguardian.com