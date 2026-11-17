Tento týden si v úterý díky státnímu svátku užijeme více volna, v televizním vysílání to pak znamená ještě tučnější filmovou nabídku, než jsme obvykle zvyklí. Na jaké tituly se můžeme tento týden „v bedně“ těšit?
V úterý 17. listopadu se na obrazovkách ČT poprvé objeví český film Bubák, který byl v kinech až po hříchu přehlížen. Nabízí přitom sympatickou kombinaci hororu a komedie pro celou rodinu. Příběh z přelomu tisíciletí vypráví o dvanáctileté Nikče, která zůstává se svým mladším bráškou přes víkend poprvé sama doma a hodlá si to pořádně užít. Na návštěvu sice přijde spolužačka Gabča, kýžená párty a sledování hororu ale nejde podle plánu. Kromě několika narušitelů ji totiž zkomplikuje také bráchův bubák pod postelí.
V neděli večer si můžete na Nova Cinema před blížící se premiérou třetí Duny připomenout její audiovizuálně i emociálně nabušenou druhou část. Paul Atreides a jeho matka se musí na planetě Arrakis spojit s kmenem Fremenů, aby se pomstili chladnokrevným Harkonnenům i mocnému impériu. Zároveň zde ale Paul najde svou životní lásku Chani a pokouší se vyrovnat s nemilosrdnou věštbou. Během následujících událostí si proto musí vybrat mezi osobním štěstím a naplněním proroctví.
Máte rádi heist filmy plné promyšlených krádeží a výrazných postav? V trochu odlehčenějším a zábavnějším stylu vám tento žánr připomene film Loupež ve velkém stylu, který můžete vidět v sobotu odpoledne na Nova Cinema. Herecké legendy Michael Caine, Morgan Freeman a Alan Arkin zde září jako trojice vysloužilých zaměstnanců, kterou ale jejich společnost po odchodu do důchodu připravila o ušetřené peníze. A jelikož se všichni ocitají v těžké životní situaci, hodlají se pomstít a vzít si své peníze trochu nelegální cestou.
Sváteční večer si můžete na Prima Max zpříjemnit jednou z nejlepších a nejtemnějších kriminálek všech dob. Mladá agentka FBI Clarice Starling (Jodie Foster) se tu poprvé setkává s geniálním vrahem a kanibalem Hannibalem Lecterem (Anthony Hopkins), jenž jí má pomoci najít jiného sériového vraha. Začíná tísnivá a dechberoucí hra kočky s myší, která se neomrzí ani po několikátém zhlédnutí, a to nejen díky jednomu z nejmrazivějších filmových záporáků všech dob.
Ve středu večer si můžete na Nova Cinema připomenout start ikonické hororové série Nezvratný osud. Mladý Alex má těsně před odletem do Francie vidinu výbuchu letadla. Společně s řadou spolužáků a učitelkou vystoupí na poslední chvíli z letadla, které následně opravdu exploduje. Smrtka jde ale přeživším postupně po krku a zabíjí je tím nejvynalézavějším způsobem.
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Zdroj: Kinobox