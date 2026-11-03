Zapalte v kuchyni bobkový list. Stane se, co byste nikdy neřekli

Strom moudrosti, který dorůstá do výšky pětipodlažního domu
Ve Středomoří roste mohutný strom dosahující až 18 metrů, jehož listy lidé po staletí pokládali za posvátné. Antičtí Řekové v něm viděli ztělesnění moudrosti, síly a vítězství. Z latinského pojmenování rostliny – Laurus – vzniklo dokonce slovo laureát, tedy ten, kdo byl ovenčen vavřínovým věncem za mimořádné činy.
V českých obchodech se dnes tento list běžně prodává v obchodech pod prostým názvem bobkový. Označení pochází z podoby plodů stromu, které připomínaly zvířecí bobky. Je to poněkud dehonestující přirovnání, uvážíte-li, jaký význam měl vavřín pro naše starověké předky.
Císař se schovával pod postel s věncem na hlavě
Vavřínové větvičky směli v antice nosit pouze vyvolení. Byly vyhrazeny zejména pro vládce a vítěze her, ale také třeba pro věštkyně. Zároveň se věřilo v jejich nadpřirozenou moc. Římský císař Tiberius byl známý panickým strachem z bouřky. Když se zatáhlo, nasadil si svou „zelenou korunu“ a podle legend s ní zalézal pod postel, protože věřil, že ho před blesky ochrání.
Ve starověkém Řecku směly listy vavřínu žvýkat výhradně věštkyně před proroctvím. Ve středomořských zemích lidé dodnes připevňují vavřínové snítky na vchodové dveře jako ochranu před nemocemi a neštěstím.
Pálení listu proti stresu a úzkosti
Účinky bobkového listu na lidskou psychiku a zdraví se zabývají i moderní šamané a léčitelé. Přisuzují mu podobné očistné vlastnosti jako stříbrné šalvěji. Když list zapálíte v keramické nebo kovové misce (kvůli požární bezpečnosti), začne doutnáním uvolňovat éterické oleje, a to především eukalyptol.
Tato látka uvolňuje dýchací cesty a napomáhá celkové relaxaci těla. Lidé, kteří procházejí náročným obdobím plným úzkosti nebo deprese, mohou rituál opakovat pravidelně. Po zapálení se doporučuje na deset minut opustit místnost, než se vůně rozptýlí.
Někdo věří, že vykuřování pomáhá zbavit se negativní nálady přinesené zvenčí, ať už od kolegů z práce, nebo po stresujícím dni obecně. Vůně bobkového listu pak přináší klid na těle i na duši.
Můžete to zkusit i vy: zapálit sušený list, nechat ho doutnát a dopřát si chvíli odpočinku. Zda vám to opravdu uklidní nervy, to už musíte posoudit sami. Chvilka relaxace nicméně přijde v sychravém podzimním období vždycky vhod.
Zdroje článku: ireceptar.cz, budejovice.rozhlas.cz, marianne.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová