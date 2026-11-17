Kovový nákupní vozík na minci, pípání čteček u pokladen a nekonečné řady regálů se západním zbožím. V červnu roku 1991 otevřel v Jihlavě první tuzemský supermarket a odstartoval novou éru rodinných nákupů.
Základní pravidla pro prodej zboží a značení výrobků stanovil
zákon o ochraně spotřebitele z roku 1992, ochranné známky nově vznikajících obchodních řetězců eviduje databáze Úřadu průmyslového vlastnictví, proměnu spotřebitelských návyků po roce 1989 sleduje sbírka novodobých dějin Národního muzea a prudký růst nabídky zboží zachycuje historická pokladnice Českého statistického úřadu.
České chlebíčky vznikly už před první světovou válkou. Za socialismu se staly klasikou lahůdkářství Konec front u pultu a výlet do Jihlavy za zázrakem
Desítky let byli čeští zákazníci zvyklí na pultový způsob prodeje. V obchodech národního podniku Pramen nebo spotřebních družstev Jednota stála za pultem prodavačka v bílém plášti, která krájela salám na váhu a podávala zboží z polic, o čemž podrobně vypráví text o tradici
nákupu lahůdek a vlašského salátu v Pramenu. Lidé si zboží nemohli sami prohlédnout ani osahat a na nedostatkový sortiment se stály dlouhé fronty.
Zásadní průlom přišel šestého června roku 1991 v Jihlavě. Nizozemská společnost Ahold tam otevřela prodejnu s názvem Mana, která se stala prvním moderním supermarketem na našem území. Zájem veřejnosti předčil veškerá očekávání. Před vchodem se tísnily tisíce zvědavců a do Jihlavy mířily celé rodiny z dalekého okolí, aby na vlastní oči spatřily obchod západního střihu.
Kovové nákupní vozíky spojené řetízkem na minci představovaly velkou novinku. Lidé se rychle naučili nosit po kapsách pětikoruny nebo kovové žetony. Západní značky, jezdící pásy a tajemství čárových kódů
Pro nakupující znamenal vstup do Many kulturní šok. Zákazníci si při vchodu brali hluboké kovové vozíky, které odemykali vhozením mince. Uvnitř zářily jasné zářivky a v širokých uličkách stály regály plné pestrobarevných obalů. Na pultech ležely do té doby vzácné jižní plody, balené sýry, jogurty v kelímcích i neznámé zahraniční cukrovinky.
Obrovskou technickou novinkou byly pokladny s pohyblivým gumovým pásem a laserové čtečky čárových kódů. Prodavačky už nemusely složitě vyťukávat ceny z paměti na mechanických pokladnách, což dříve představovalo běžnou praxi i ve velkých gastronomických provozech, jak připomíná článek o tom, jak fungoval
slavný pražský Automat Koruna na Václavském náměstí. Zboží stačilo posunout přes červený paprsek a pokladní systém sám načetl název i částku. Supermarkety nabízely prostorná parkoviště přímo před vchodem. Víkendový nákup celých kartonů potravin do kufru auta se stal novým rodinným rituálem. Nástup Delvity a víkendové nákupy do kufru auta
Úspěch jihlavské Many odstartoval rychlou expanzi zahraničních řetězců. Brzy následovala belgická Delvita s charakteristickým žlutým lvem v červeném znaku, rakouská Billa nebo Julius Meinl. Supermarkety začaly vyrůstat na sídlištích i u rušných dopravních tepen a nabízely rozsáhlá bezplatná parkoviště.
Možnost naložit celý velký nákup do zavazadlového prostoru vozu změnila chování spotřebitelů. Lidé už nechodili na nákup každý den se síťovkou v ruce, ale vyráželi jednou týdně na velký rodinný nákup. K tomu přispěl také masový rozvoj motorismu, který podrobně popisuje článek o tom, jak
dovoz západních ojetin z Německa zaplavil české silnice. Supermarkety se staly pevnou součástí moderního životního stylu a pultové prodejny postupně ustoupily do pozadí.
Slavný pražský Automat Koruna denně bleskově nasytil čtyřicet tisíc lidí. Jídlo zamykal do skříněk Srovnání socialistických prodejen potravin a prvních supermarketů
Prvek nákupu Socialistická samoobsluha a Pramen První moderní supermarket Přínos pro spotřebitele Výběr a dostupnost zboží Omezený sortiment a časté výpadky Stovky druhů potravin na jednom místě Okamžitý nákup bez čekání na závoz Přeprava po prodejně Drátěný košík nošený v ruce Velký kovový vozík na minci Pohodlný nákup těžkých položek Odbavení u pokladny Ruční zadávání cen na pokladně Pojízdný pás a čtečka čárových kódů Výrazné zrychlení celého nákupu Balení nákupu Vlastní textilní síťovka či taška Igelitové tašky s logem obchodu Snadné uložení nákupu do auta Často kladené otázky o příchodu supermarketů do Česka
Kde a kdy otevřel první supermarket v Česku? První supermarket nesl název Mana a otevřel šestého června roku 1991 v Jihlavě. Provozovala ho společnost Euronova, která patřila pod nizozemský koncern Ahold.
Po revoluci začali Češi hromadně dovážet ojetiny z Německa. Oblíbené byly Golf, Sierra a Kadett
Proč se do nákupních vozíků vkládaly mince? Mechanický zámek na mince zavedly řetězce proto, aby motivovaly zákazníky vracet vozíky zpět do přístřešků. Zamezilo se tím volnému povalování vozíků po parkovišti. Jaké další řetězce přišly v první vlně? Mezi první úspěšné zahraniční značky patřila belgická Delvita, rakouská Billa a Julius Meinl. Později přibyly také diskontní prodejny Plus a Penny Market. Zdroje fotografií Pobočka supermarketu Delvita v Praze: bobbsled / Wikimedia CC 2.0 Kovové nákupní vozíky před supermarketem: Triplec85 / Wikimedia CC 4.0 Budova supermarketu Delvita s parkovištěm: bobbsled / Wikimedia CC 2.0