Dvě vrstvy sladké čokolády, napínavé chrastění u pokladny a zvědavost, jaká hračka se ukrývá uvnitř. Čokoládová Kinder vajíčka vyvolala v devadesátých letech obrovskou sběratelskou horečku v celém Česku.
Průmyslový postup výroby dutého čokoládového tělesa s hračkou chrání
americký patent společnosti Ferrero, platné ochranné známky pro dovážené cukrovinky eviduje databáze Úřadu průmyslového vlastnictví, proměnu dětského volného času po roce 1989 dokumentuje sbírka novodobých dějin Národního muzea a spotřebu čokoládových výrobků zachycuje historická pokladnice Českého statistického úřadu.
Větrník za dvě koruny a poctivý krém. Jak chutnala socialistická cukrárna Sladká čokoláda a napětí při třepání krabičkou
Po pádu železné opony zaplavily české obchody pestrobarevné sladkosti ze západní Evropy. Pro děti, které do té doby znaly především klasické tabulkové čokolády a zákusky, o jejichž přísných recepturách vypráví článek o tom, jak fungovala
socialistická cukrárna s větrníky a rakvičkami, představovalo vajíčko Kinder Surprise naprosté zjevení. Spojovalo v sobě lahodnou mléčnou čokoládu s bílou vnitřní vrstvou a radost ze hry.
U pokladen v nově otevřených samoobsluhách se brzy odehrával známý rituál. Malí zákazníci brali vajíčka do dlaně, třásli jimi těsně u ucha a podle zvuku odhadovali, co se uvnitř skrývá. Těžší vajíčko s tlumeným zvukem dávalo velkou naději, že žlutý plastový žloutek obsahuje vytouženou pevnou figurku, zatímco hlasité chrastění věštilo lehkou skládačku z několika dílků.
Pevné ručně malované figurky zvířátek měly největší sběratelskou hodnotu. Děti si sestavené série hrošíků nebo krokodýlů vystavovaly na poličkách dětských pokojů. Hrošíci, krokodýli a zklamání z plastových skládaček
Skutečnou sběratelskou vášeň odstartovaly celistvé ručně malované figurky. V devadesátých letech postupně přicházely ucelené série, jako byli hrošíci na dovolené, krokodýli ve škole, lvíčci, tučňáci nebo trpaslíci. Každá postavička měla své jméno, vtipný výraz a drobný doplněk. Děti toužily zkompletovat celou sadu podle přiloženého papírového letáčku.
Když se po rozloupnutí čokolády a otevření žlutého pouzdra vysypala jen hromádka drobných plastových dílků se samolepkami, zavládlo v dětském pokojíčku zklamání. Skládací autíčka, zvířátka na kolečkách nebo plastové lodičky sice nabízely chvilku zábavy při sestavování, ale mezi kamarády neměly takovou hodnotu jako celistvé figurky ze sběratelských edic.
Podobné nadšení pro sbírání a západní hračky prožívaly dívky také u dalších novinek té doby, jak dokládá pohled na to, jak
panenka Barbie od firmy Mattel v růžových šatech ovládla dívčí pokojíčky. Otevření žlutého plastového žloutku provázelo napětí z neznámého obsahu. Kromě pevných figurek děti nacházely také skládací autíčka nebo pohyblivé hlavolamy. Školní burzy na chodbách a poličky plné figurek
Děti nosily své dvojité a trojité figurky do školy v kapsách nebo v penálech. O velkých přestávkách se chodby měnily v živé směnárny, kde se vyjednávalo o každé postavě. Hrošík za krokodýla, dvě skládačky za jednoho tučňáka nebo výměna chybějícího kousku do kompletní série patřily k dennímu chlebu školáků.
Barbie v 90. letech zaplavila česká hračkářství. Maminky a babičky pro ni doma šily oblečení
Tento směnný obchod skvěle doplňoval další dobové dětské radosti, o kterých detailně pojednává článek o tom, jak
barevná kolečka a hra pogy plnily školní tašky. V mnoha obývacích pokojích a dětských koutech stály na dřevěných poličkách celé zástupy hrošíků a krokodýlů, kteří dodnes vyvolávají úsměv a vzpomínky na sladké dětství. Srovnání obsahu a typů překvapení v Kinder vajíčkách
Typ překvapení Použitý materiál Sběratelská obliba Typický zástupce v 90. letech Ručně malovaná figurka Tvrzený litý plast Nejvyšší hodnota a zájem Hrošíci na prázdninách Happy Hippos Skládací autíčko Barevné dílky a kovové osičky Střední zájem pro hraní Závodní formule s pohonem na gumičku Pohyblivý hlavolam Plastové posuvné segmenty Rychlé vyřešení a odložení Obrázkové puzzle v rámečku Kovová figurka vojáčka Odlitek z těžkého kovu Vysoká cena mezi sběrateli Historické postavy a rytíři
Pogy byly hitem českých škol v 90. letech. Děti o barevná kolečka hrály i během přestávek Často kladené otázky o sbírání figurek z Kinder vajíček
Kdy se Kinder vajíčka začala vyrábět? Italská společnost Ferrero uvedla čokoládové vajíčko s překvapením na trh v roce 1974. Do českých obchodů se ve velkém množství dostalo až po otevření hranic na začátku devadesátých let.
Která série figurek byla v Česku nejpopulárnější? Obrovský úspěch zaznamenala především série modrých hrošíků Happy Hippos, která se dočkala několika pokračování. Velmi vyhledávaní byli také krokodýli, lvíčci a tučňáci. Proč měla žlutá tobolka tvar vaječného žloutku? Konstruktéři navrhli plastové pouzdro v jasně žluté barvě záměrně tak, aby uvnitř bílé mléčné čokolády věrně připomínalo skutečný vaječný žloutek. Zdroje fotografií Čokoládové Kinder vajíčko s překvapením: CBP / Wikimedia CC0 Sběratelské figurky z Kinder vajíček: Toxophilus / Wikimedia CC 4.0 Plastová skládačka ze žluté tobolky: zombieite / Wikimedia CC 2.0