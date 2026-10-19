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Za Husáka stála 1,30 Kčs a visela na každém záchodě. Dnes za tuhle věc sběratelé dávají i 200 Kč

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Dennívýzva
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Kdo vyklízí byt po prarodičích, najde v komoře ledacos. Mezi zavařovacími sklenicemi […]
Za Husáka stála 1,30 Kčs a visela na každém záchodě. Dnes za tuhle věc sběratelé dávají i 200 Kč

Za Husáka stála 1,30 Kčs a visela na každém záchodě. Dnes za tuhle věc sběratelé dávají i 200 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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