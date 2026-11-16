Z Barletty se vyděluje samostatné AI studio Dopamine Pictures

Studio Barletta AI, které vzniklo loni v září v rámci produkční firmy Barletta (Matěj Chlupáček, Maja Hamplová), pokračuje pod novým názvem Dopamine Pictures (DP) jako samostatná společnost vlastněná Tomášem Hodboděm. Provozní firmou bude Continuum Post-Production (aktuální název, který bude změněn), ve které Hodboď vlastní 100 procent. Tým DP, který se specializuje na audiovizuální tvorbu s využitím generativní umělé inteligence, navazuje na rok práce v reklamní, filmové a seriálové tvorbě a vedle AI produkce a postprodukce se zaměří také na vývoj vlastních vertikálních sérií a zavádění generativních technologií do firemních kreativních a marketingových týmů. V roli AI creative directora pokračuje Filip Racek, k týmu se připojuje Lucie Kostková jako head of production.
"Fascinuje nás, jak rychle se posouvají možnosti toho, co dokážeme vytvořit. Nápady, které dřív zůstávaly na papíře kvůli rozpočtu nebo náročnosti natáčení, dnes dostávají reálnou šanci vzniknout. Pro klienty a značky to otevírá prostor vyprávět odvážnější příběhy a pracovat s obrazem i zvukem způsoby, které pro ně dosud nebyly dostupné. Technologie se mění každý měsíc a naše práce je poznat, co už obstojí v reálné produkci a kde má smysl spojit AI s natáčením," uvedl majitel a CEO Dopamine Pictures Tomáš Hodboď.
Přechod do samostatné společnosti má být společným rozhodnutím týmu a Barletty, která v novém studiu nebude přímo působit. "Na samostatném pokračování studia jsme se s Tomem a Filipem společně dohodli. AI tým má dnes vlastní směr a ambice, kterým chceme dát prostor, zatímco my se v Barlettě dál soustředíme především na filmy, minisérie a animované filmy. Máme radost, že projekt, který u nás začal, pokračuje pod jejich vedením, a v jeho další cestě jim držíme palce," komentoval Chlupáček.
Barletta AI/Dopamine Pictures se doposud podíleli na řadě reklamních a seriálových projektů a také na úvodním filmu letošního předávání cen Český lev. Samostatnou oblastí tvorby jsou vertikální série, krátké příběhové série určené především pro sledování na mobilu. "U vertikálních sérií nás zajímá, jak na malé obrazovce a v krátkém čase vystavět svět, postavy a příběh, ke kterému se lidé chtějí vracet. Vyvíjíme vlastní náměty a zároveň tenhle prostor otevíráme značkám. Mohou mít vlastní seriál nebo se stát přirozenou součástí některého z našich příběhů," doplnil Racek.