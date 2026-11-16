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Z Barletty se vyděluje samostatné AI studio Dopamine Pictures

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Studio Barletta AI, které vzniklo loni v září v rámci produkční firmy Barletta (Matěj Chlupáček, Maja Hamplová), pokračuje pod novým názvem Dopamine Pictures (DP) jako samostatná společnost vlastněná Tomášem Hodboděm. Provozní firmou bude Continuum Post-Production (aktuální název, který bude změněn), ve které Hodboď vlastní 100 procent.
Z Barletty se vyděluje samostatné AI studio Dopamine Pictures

Z Barletty se vyděluje samostatné AI studio Dopamine Pictures

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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