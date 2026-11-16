Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Počasí v Česku se znovu prudce otočí. Déšť vystřídá nezvyklé oteplení, přidá se také nárazový vítr

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Po mrazivých ránech dorazí do Česka oteplení. Meteorologové čekají déšť, silný vítr, teploty až 14 °C a o víkendu opět chladnější počasí.
Mraky

Mraky

Zdroj: Fotografie: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:31

Reklama
Další články z Světkreativity
Zoufalou matku 3 dětí chytili při krádeži jídla. Policisté jí večer přivezli velký nákup za 3 000 Kč
Zoufalou matku 3 dětí chytili při krádeži jídla. Policisté jí večer přivezli velký nákup za 3 000 Kč
Poklad za miliony korun čekal v českém lese desítky let: Dva turisté objevili 598 zlatých mincí
Poklad za miliony korun čekal v českém lese desítky let: Dva turisté objevili 598 zlatých mincí

Dva turisté si při zimní procházce všimli nenápadné kovové nádoby ukryté mezi kameny. Uvnitř čekalo téměř...

Bankomat není k výběru peněz vždy potřeba. V obchodech se vydává hotovost přímo u pokladny
Bankomat není k výběru peněz vždy potřeba. V obchodech se vydává hotovost přímo u pokladny

Bankomatů v menších obcích ubývá, hotovost ale nemusíte jezdit vybírat do sousedního města. Peníze lze za...

Chytrá německá metoda pěstování: Místo vyhazování větví je zahrádkáři ukládají pod zeminu
Chytrá německá metoda pěstování: Místo vyhazování větví je zahrádkáři ukládají pod zeminu

Po prořezávání stromů obvykle zůstane hromada větví, se kterou si nevíme rady. Existuje ale způsob, jak z...

Staré bony z Tuzexu dnes mají cenu i tisíců korun. Rekordní kus z roku 1959 překonal milionovou hranici
Staré bony z Tuzexu dnes mají cenu i tisíců korun. Rekordní kus z roku 1959 překonal milionovou hranici

Tuzexové bony mohou překvapit svou hodnotou. Rekordní padesátihaléř z roku 1959 se vydražil za více než...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.