Počasí v Česku se znovu prudce otočí. Déšť vystřídá nezvyklé oteplení, přidá se také nárazový vítr

Po mrazivých ránech dorazí do Česka oteplení. Meteorologové čekají déšť, silný vítr, teploty až 14 °C a o víkendu opět chladnější počasí.
Po mrazivých ránech přichází do Česka výrazná změna. Dnešek přinese oblačnost, déšť a na některých místech i nepříjemný vítr. Zároveň se ale začne oteplovat a teploty se v dalších dnech dostanou výrazně výš, než bývá v polovině listopadu běžné. Počasí přitom nebude příliš stabilní. Časté srážky doplní silnější proudění a na horách se bude střídat déšť se sněhem.
Dnešek už změnu počasí ukazuje naplno
Pondělní den se podle meteorologů ponese ve znamení zatažené oblohy a místy deště nebo přeháněk. Na horách mají být srážky četnější a ráno se výjimečně mohly objevit i mrznoucí srážky. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 8 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku zůstanou o něco nižší, mezi 5 a 9 °C. Teplotní rozdíl oproti mrazivým ránům z minulého týdne tak bude výrazný. Přidá se také čerstvý jihozápadní vítr, který může mít v nárazech kolem 55 km/h. Na horách se také přechodně může objevit sněžení, především ve vyšších polohách.
El Niño může přinést nebezpečná vedra. Mapa ukazuje, kde bude horko největší hrozbou
V úterý bude většinou zataženo a od západu se déšť postupně rozšíří na celé území. Právě tento den má být podle meteorologů z celého pracovního týdne nejdeštivější. Na horách mohou být srážky vydatnější a nad 800 metrů se na severu a severozápadě objeví také sníh nebo déšť se sněhem. Teploty ale zůstanou poměrně vysoké, přes den se budou pohybovat mezi 6 a 11 °C, v Čechách při silnějším větru mohou vystoupat až na 13 °C. „V čerstvém západním prodění k nám v tomto týdnu budou postupovat frontální systémy a budou přinášet teplejší větrné počasí s velkou oblačností a občasnými srážkami,“ uvedli meteorologové s tím, že nárazový vítr může dosahovat rychlosti až 70 km/h.
Frontální systémy přitom budou počasí ovlivňovat i ve středu a ve čtvrtek. Oba dny zůstanou převážně oblačné, s přeháňkami a teplotami přes den mezi 7 a 13 °C. Na konci pracovního týdne se přidá další déšť. V pátek může na horách nad 800 metrů napadnout až kolem čtyř centimetrů sněhu, zatímco na jihu Moravy se teploty mohou dostat až ke 14 °C. Zlom nicméně přijde o víkendu. Do Česka totiž začne proudit chladnější vzduch, teploty přes den klesnou na 3 až 8 °C a na horách se znovu očekává sněžení.
Jak bylo loni?
Loni touto dobou, tedy v polovině listopadu 2025, panovalo v Praze ještě poměrně příjemné, na listopad nezvykle mírné počasí. V neděli 16. listopadu se teploty pohybovaly přibližně mezi 9 a 12 °C, bylo převážně polojasno až slunečno a podle dobových pozorování panovalo také téměř bezvětří. Žádné sněhové závěje ani třeskuté mrazy se tedy nekonaly. Výraznější ochlazení přišlo až v následujících dnech, kdy teploty prudce klesaly, v noci se objevily mrazy a postupně dorazily i sněhové přeháňky. Listopad tak během několika dnů předvedl poměrně rychlý přechod od příjemného podzimu k počasí, které už začalo připomínat zimu. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o častých chybách při vytápění.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ČHMÚ, ČHMÚ, Facebook Český hydrometeorologický ústav
Článek Česko čeká prudký obrat počasí: Meteorologové varují před silným deštěm, ale slibují výrazné oteplení pochází z webu Světkreativity.