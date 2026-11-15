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Česká televize předvedla prezidentovi novou minisérii Anežka, vysílat ji bude v prosinci

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Postava významné, ale poněkud smůlovaté svaté české princezny Anežky Přemyslovny zvané Česká se stala námětem nové historické minisérie České televize Anežka. Veřejnoprávní stanice ji v uplynulých dnech představila na Pražském Hradě Petrovi Pavlovi, diváci ČT1 minisérii uvidí v neděli 6. a 13. prosince a rovněž na iVysílání.
Česká televize předvedla prezidentovi novou minisérii Anežka, vysílat ji bude v prosinci

Česká televize předvedla prezidentovi novou minisérii Anežka, vysílat ji bude v prosinci

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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