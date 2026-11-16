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Tomáš Matonoha po vyřazení ze StarDance přiznal starosti. Kvůli tancování nestíhal ani běžné povinnosti

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Herec Tomáš Matonoha se rozloučil s taneční soutěží StarDance, kterou opustil v šestém kole. Přestože jej vyřazení mrzelo, přiznal také určitou úlevu. Intenzivní tréninky a přípravy jej totiž zaměstnávaly natolik, že odkládal běžné povinnosti. Nyní má obavy, zda kvůli některým z nich nebude muset řešit finanční postihy.
Tomáš Matonoha a Lara Matonohová

Tomáš Matonoha a Lara Matonohová

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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