Horní Rakousko brojí proti reaktoru v Temelíně. Lidem nabízí vzor připomínek k EIA

ČEZ připravuje v areálu Jaderné elektrárny Temelín výstavbu malého modulárního reaktoru, který má doplnit stávající dva jaderné bloky. Plánovaný reaktor má mít výkon až 470 megawattů, tedy méně než klasický velký blok, stále však půjde o významný zdroj elektřiny.
Na projektu ČEZ spolupracuje se společností Rolls-Royce SMR, ve které vlastní zhruba pětinový podíl. Právě její reaktor slouží jako referenční technologie pro plánovaný zdroj v Temelíně. Jeho konečná podoba a parametry však zatím nejsou definitivně stanoveny.
„S malými modulárními reaktory počítáme po boku velkých jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů. Jsou také velkou příležitostí pro české firmy,“ uvedl v říjnu generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. ČEZ odevzdal ministerstvu životního prostředí dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) v půlce října. Vizualizace nového modulárního reaktoru.
Rakouská strana aktivně vstupuje s připomínkami k projektu. Už v předchozí fázi přeshraničního posuzování popsali sousedé 75 požadavků a nyní vyhodnocují, jak se s nimi česká strana vypořádala. Podle
předběžného rakouského hodnocení byly čtyři požadavky splněny úplně, 46 převážně, 22 částečně a tři vůbec.
Dvě z těch, které podle Rakušanů zůstaly nesplněné, se týkají zásadních otázek jaderné bezpečnosti.
„Horní Rakousy chtějí i nadále dostát své roli průkopníka v protijaderné politice a působit jako hybná síla nejen v Rakousku, ale také na evropské úrovni,“ uvádí hornorakouská zemská vláda na svém webu.
Čtěte také:
Temelín je o krok blíž malému modulárnímu reaktoru. Řeší se vliv na životní prostředí
Rakouským kritikům vadí především to, že zatím není definitivně určen konkrétní typ reaktoru.
„Česko plánuje v Temelíně jaderný experiment s výkonem téměř 500 megawattů, aniž by dosud bylo jasné, jaký typ reaktoru se má vůbec postavit. Pro takový záměr nesmí existovat bianco šek. Zásadní otázky jaderné bezpečnosti musí být důkladně vyjasněny,“ uvedl Hornorakouský zemský radní Stefan Kaineder (Die Grünen OÖ).
Citáty z němčiny přeložila redakce.
Další výhrady se týkají celého jaderného areálu. Rakouská strana požaduje, aby se neposuzoval pouze samotný nový modulární reaktor, ale také souběh všech zařízení, která v Temelíně fungují nebo se tam plánují. Výraznou součástí
rakouské kritiky je voda. Podle hornorakouských zástupců by kolem roku 2080 mohly nastávat problémy se zajištěním chladicí vody až jedenáct měsíců v roce.
ČEZ tvrdí, že dostupnost vody nebude překážkou. České jaderné elektrárny využívají chladicí věže, v nichž voda opakovaně cirkuluje a ochlazuje se odpařováním. Jejich provoz proto není přímo závislý na okamžitém průtoku řeky, potřebují však průběžně doplňovat ztráty vody. U nových zdrojů lze navíc zvažovat také hybridní nebo suché chlazení.
Odpor proti jádru trvá už roky
Téma přitom není nové. Už v listopadu 2022
redakce Drbny vyrazila do rakouských obcí u českých hranic, aby zjistila, jak tamní lidé plány na výstavbu malého modulárního reaktoru v Temelíně vnímají. Mezi obyvateli převládaly obavy, především o bezpečnost a nakládání s vyhořelým palivem. Kriticky se k záměru stavěli také starostové příhraničních obcí. Například starosta městyse Rainbach im Mühlkreis Günter Lorenz uvedl, že jsou jeho spoluobčané proti rozšiřování jaderných elektráren a měl by se zvyšovat význam obnovitelných zdrojů.
Čtěte také:
Z plánů v Temelíně máme obavy, říkají Rakušané u hranic. Protesty jsou reálné
ČEZ předložil dokumentaci EIA 12. října 2026. Společnost očekává, že posouzení bude dokončeno do konce příštího roku. Že se s výstavbou počítá potvrdila při nedávné návštěvě Temelína i místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Alena Schillerová (ANO).
„Naše vláda bude stavět nové jaderné zdroje v Dukovanech a v Temelíně vznikne první český modulární reaktor. Zároveň podporujeme prodloužení provozu stávajících jaderných elektráren až na 80 let a na to budeme potřebovat spoustu paliva. Zvýšení počtu dodavatelů paliva je zároveň důkazem, že Česká republika systematicky posiluje svou energetickou bezpečnost,“ sdělila Schillerová.
Čtěte také:
Aktivisté chtějí, aby prodloužení provozu Temelína mělo nové posouzení EIA
Rakouská strana nyní nabízí veřejnosti možnost se do připomínkování zapojit. Horní Rakousy a protijaderné organizace poskytují obyvatelům vzory stanovisek i právní podporu. Lidé z Horních Rakous mohou své připomínky podávat do 4. prosince 2026.
Hornorakouský zemský radní Stefan Kaineder dal svůj postoj najevo už názvem tiskové konference, kterou 9. listopadu věnoval plánovanému reaktoru. Její
motto znělo „Žádný bianco šek pro jaderný experiment u našich hranic“. Rakouské námitky ovšem neznamenají, že by sousední země mohla výstavbu reaktoru jednoduše zakázat. Přeshraniční posuzování má zajistit, aby se české úřady rakouskými připomínkami zabývaly.
Čtěte také:
Od ruského paliva k americkému. Temelín dokončuje zásadní změnu
Text vznikl s podporou
NFNZ v rámci programu Talent 2026. Redakci Budějcké Drbny poskytl prostředky pro zlepšení regionální novinářské práce.