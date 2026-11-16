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Horní Rakousko brojí proti reaktoru v Temelíně. Lidem nabízí vzor připomínek k EIA

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Plán na výstavbu malého modulárního reaktoru v Temelíně vyvolává odpor za hranicemi už delší dobu. Horní Rakousy kritizují jeho bezpečnost i možné problémy s dostatkem vody. Nově vyzývají obyvatele, aby se zapojili do procesu EIA a zaslali k projektu své připomínky.
Horní Rakousko brojí proti reaktoru v Temelíně. Lidem nabízí vzor připomínek k EIA

Horní Rakousko brojí proti reaktoru v Temelíně. Lidem nabízí vzor připomínek k EIA

Zdroj: Iniciativa Atomstopp, ČEZ
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 15:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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