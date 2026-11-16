Ceny zemědělských výrobců opět rostou, zdražila zelenina i brambory
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Ceny zemědělských výrobců opět rostou, zdražila zelenina i bramboryZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 16.11.2026 16:01
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